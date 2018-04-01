Ульяна Бородачева повторила прошлогодний успех на Эмайыги

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В общем зачете она стала первой на традиционных соревнованиях по академической гребле в Тарту, состоявшихся 28-29 апреля и ознаменовавших начало водного сезона у гребцов.

Это особенно приятно, потому что и в прошлом году, в конце апреля, Ульяна, которая в настоящее время учится в Тартуском университете, завершила эти соревнования первой по сумме двух дистанций - нетрадиционной 4 км и классической 2 км – и выиграла Кубок Эмайыги, самой длинной, но не самой широкой реки в Эстонии. В связи с этим и год назад, и сейчас соревнования на аналогичных двух дистанциях проводились с гандикапом, то есть с поочередным стартом: одна лодка, за ней вторая, третья и т.д. – для каждой засекается свое время. Тогда как обычно шесть, а то и более лодок устремляются в заплыв с одной линии.

Среди мужчин в лодке-одиночке победил известный Михаил Куштейн, признанный, как и Ульяна, лучшим спортсменом Нарвы истекшего года (см. «НГ» от 7.02.2028). По сумме он опередил ближайшего соперника из Тарту Карла Руусалеппа на 14 секунд. В этой же гонке из числа спортсменов «Энергии» участвовал Никита Константинов, занявший 9-е место.

В парной двойке отличились Александр Ивлев и Дмитрий Поляков, которые по результатам двух дней стали бронзовыми призерами.

Соревнования в целом проводились в абсолютном зачете, но все же был выделен единственный возрастной класс «А», включавший юношей и девушек 2000 г.р. и младше, и здесь Никита Горлов в одиночке занял по сумме 2-е место, но во второй день на классической дистанции был, однако, первым. Ульяна Сафонова среди девушек этого класса показала 6-е время, но это хороший результат, как считает завуч «Энергии» Константин Вергун: ведь в Тарту ей, 14-летней, пришлось состязаться с более старшими соперницами!

Роберт Вяли, глава Федерации гребли Эстонии, отметил, что эти два дня властвовала приятная «гребная погода»: осадков не было, на воде царил спокойный ветер.

Следующие старты у «академиков» пройдут 3-5 мая в Пярну, и это будут отборочные соревнования в молодежные сборные до 18 и до 23 лет, которые отправятся на чемпионат Европы.