Нарвская спортивная неделя

Дата публикации: Сегодня, 14:30 Просмотрено: 105

Хоккей

Молодые спортсмены «Паэмурру», воспитанники Игоря Осипенко, стали серебряными призерами турнира Narva Cup среди юношей 2004 г.р., который проходил 27-29 апреля в Нарвском ледовом холле. Им противостояли две финские и одна таллиннская команда. По регламенту, соревнования проходили в один круг с последующими играми за призовые места. Хоккеисты Narva PSK, которые в борьбе за выход в финал всухую разгромили финскую BJR 13:0, лишь в финале уступили соперникам из столичного Dinamo 4:6. Памятными призами у нарвитян награждены лучший нападающий Денис Концеус и лучший вратарь Егор Дмитриев.

Художественная гимнастика

Алиса Постоялкина 2002 г.р., воспитанница Надежды Захаренковой, показала среди нарвских спортсменок наилучший результат на чемпионате Эстонии для juuniorklass (2003-2005 гг.р.) и meistriklass (2002 г.р. и старше), который состоялся 28-29 апреля в Тарту с участием 250 сильнейших гимнасток республики. Алиса трижды выходила в финал – в упражнениях с обручем, булавами и лентой – и в итоге заняла 8-е место в многоборье.

Сумо

Неплохие результаты показали борцы «Энергии» на чемпионате Европы среди возрастных категорий U21 (1997-2001 гг.р.), U23 (1995-2001 гг.р.) и взрослых, который прошел в болгарском Пловдиве 27-29 апреля. Роман Маркилов (до 77 кг) завоевал серебряную медаль в U23 и бронзовую в U21. Дарья Токманцева (до 60 кг) дважды стала бронзовой медалисткой: в личном и командном зачетах. Влада Степанова (до 55 кг) удостоена бронзовой медали в командном первенстве, а в личном зачете заняла 5-е место.

Дзюдо

Восемь спортсменов, воспитанников тренера Владимира Воеводина, в различных весовых категориях представляли школу «Энергия» на чемпионате Эстонии в «С» классе (2005-2007 гг.р.), который прошел 28 апреля в поселке Ныо (недалеко от Тарту) и собрал более 200 участников. Алена Сазонова стала серебряным призером, лишь в финале проиграв в упорной схватке сопернице из Таллинна Эмилии Хендриксен. Анна Потапова завоевала «бронзу». Также бронзовым медалистом у мальчиков стал Родион Мисник, который выступал в категории более 70 кг и боролся со значительно более тяжелыми соперниками.

Плавание

На открытом чемпионате Кохтла-Ярве 28 апреля безусловным лидером стал воспитанник «Энергии» Демид Солодов, одержавший три победы на разных дистанциях и в разных стилях. Даниил Аппель победил дважды баттерфляем на 100 и 200 м, а его сверстник. Егор Прибыславский дважды вслед за ним финишировал вторым. Брассист Артем Каалик завоевал золотую медаль на одной дистанции и серебряную на другой. Отметим также «серебро» Егора Васильева и Артура Ласимера, две «бронзы» Анастасии Малковой и одну Анастасии Фомичевой.