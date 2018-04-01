Хорошая стрельба становится привычной

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Спортсмены «Паэмурру» более чем удачно выступили на традиционных международных соревнованиях по пулевой стрельбе, посвященных памяти Хели Расс и в 46-й раз состоявшихся 27-29 апреля в городе Эльва. Участвовали спортсмены из Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии.

Тренер Андрей Михайлов вышел на огневой рубеж и победил в упражнении «60 выстрелов».

Нарвские стрелки приехали в Эльва только на один день и все же сумели показать высокие результаты. Почему лишь на день? Погода там «обычно не слишком благоприятствует стрельбе на открытом воздухе», – объяснил тренер Александр Макаров. Поэтому в последнее время нарвитяне стараются не оставаться на ночевку в сосновом бору в летних домиках: бывало, что после соревнований «ребята выпадали» из-за болезней.

Но и одного дня хватило для медалей. У юниоров в упражнении «3 по 20 выстрелов (с колена, лежа, стоя)» на дистанции 50 метров из малокалиберной винтовки победителем стал Роман Ломоносов, а 2-е место занял Артем Эрт. Интересно, что и тренер Романа Андрей Михайлов также участвовал в соревнованиях среди взрослых и выиграл одно из упражнений, что, по мнению Александра Макарова, тренирующего Артема и также часто выходившего на огневой рубеж, «очень способствует тренерскому росту», поскольку рекомендуемые методики испытываются на себе самом.

В стрельбе из пневматической винтовки у юниорок победительницей стала Анастасия Бобылева, а Катрин Смирнова заняла 2-е место, завоевав в дополнение еще одно «серебро» в упражнении «60 выстрелов лежа» из малокалиберной винтовки.

Сергей Трохачёв