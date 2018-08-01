Летняя праздничная неделя ЭР100 продолжается концертами, спектаклями и походами

Дата публикации: Вчера, 12:09 Просмотрено: 120

Летнюю праздничную неделю ЭР100 продолжают концерты, театральные постановки и походы. Всего с 17 по 25 августа состоится более 200 событий и мероприятий.

Foto: Aron Urb

«Летняя праздничная неделя ЭР100, посвященная празднованию годовщины восстановления независимости Эстонии, уже подарила незабываемые эмоции и объединила людей в праздновании важных для страны событий», – сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ. «И первый общеэстонский праздник поэзии в Раквере, и День природы Эстонии, и Совместное пение ЭР100 посетило невероятно много людей», – добавила Соэ.

По словам Маарьи-Лийзы Соэ, в рамках программы летней праздничной недели ЭР100 каждый сможет найти для себя события по душе. «Сегодня концертный тур оркестра Департамента полиции и погранохраны «Вдоль границы» сделает остановку в Вярска, любители велосипедной езды отправятся в заезд Tour d’ÖÖ в Вильянди, а проект совместного творчества художественной программы ЭР100 «Огненная книга» прибудет в Хуторской музей сету. Этими турами на все сто отметим юбилейное лето!» – добавила Соэ.

Некоторые из мероприятий пятого дня летней праздничной недели ЭР100:

* В 11 часов в волостном доме на центральной площади в Кярдла волостному старейшине будет вручен первый экземпляр «Календаря хийумааских шведов на 2019 год Dagösvensk Almanacka 2019<https://www.ev100.ee/et/dagosvensk-almanacka-2019-hiiurootslase-kalendri...>».

* В 15 часов на Километре культуры перед Котлом культуры в Таллинне будет открыта экспозиция Памелы Павлович<https://www.ev100.ee/et/pohja-tallinna-ev100-pop-fotonaitus-pamela-pavlo...> в рамках серии pop-up фотовыставок ЭР100 в Пыхья-Таллинне.

* В 19 часов в Вярска начнется концерт оркестра Департамента полиции и погранохраны «Вдоль границы»<https://www.ev100.ee/et/kontserttuur-mooda-piiri-varskas>. Концертный тур пройдет в течение праздничной недели в разных приграничных местах от Силламяэ до Таллинна. Оркестр представит новые патриотические песни совместно с известными солистами.

* В 19 часов в Таллинне на Тоом-Кооли, 9 пройдет показ постановки «Вид на миллион»<https://www.ev100.ee/et/etendus-miljoni-vaade-1>. В постановке Таллиннского городского театра и Театра старого Баскина в театральной серии ЭР100 «История века» отражены 2000-2010 года.

* В 19 часов в Центре культуры Кейла пройдет постановка «Ласточки Отечества»<https://www.ev100.ee/et/etendus-isamaa-paasukesed-6>, входящая в серию театральных постановок ЭР100 «История века». События в постановке Эстонского драматического театра и Nargen Opera относятся к периоду 2010–2020.

* В 21 час в Вильянди стартует пятый из серии заездов Tour d´ÖÖ<https://www.ev100.ee/et/tour-doo-viljandi-lv>. Совместные заезды ЭР100 от Tour d’ÖÖ пройдут в летнюю праздничную неделю в 11 городах Эстонии, присоединиться приглашаются все желающие.

* Юбилейные походы ЭР100: в 20:30 в карьере Румму начнется поход открытий<https://www.ev100.ee/et/avastusretk-rummu-veealuste-metsade-ja-majade-ko...>.

* Передвигающаяся по Эстонии художественная инициатива «Огненная книга» прибудет в Хуторской музей сету<https://www.ev100.ee/et/tuleraamat>.

Художники студии ажурной керамики Урмас Пухкан, Кярт Сеппель, Айги Орав, Кюлли Кыйв, Лаури Килуск, Кадри Пярнаметс и Сергей Исупов путешествуют в течение летней праздничной недели по Эстонии и создают из местных материалов в общих мастерских объекты из глины.

* Большой совместный поход RMK: Этап Ныммевески – Кальмеоя<https://www.ev100.ee/et/rmk-suure-uhismatkamise-nommeveski-kalmeoja-etapp>, пешая дневная дистанция которого составит 16 км.

Летняя праздничная неделя ЭР100 началась 17 августа с первого всеэстонского праздника поэзии в Раквере<https://www.ev100.ee/ru/pervyy-vseestonskiy-prazdnik-poezii> и закончится 25 августа Ночью древних огней<https://www.ev100.ee/ru/er100-noch-drevnih-ogney> по всей Эстонии.

Информация о более чем 200 мероприятиях летней праздничной недели находится на странице www.ev100.ee.

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