Совместное пение ЭР100 подарило незабываемые эмоции

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Вечером 19 августа в рамках летней праздничной недели ЭР100 на Таллиннском певческом поле и в более чем 40 других местах по всей Эстонии состоялось Совместное пение.

Foto:Aron Urb

К пению песен могли дигитально присоединиться и все желающие по всему миру посредством прямой трансляции мероприятия каналом ETV и радиостанцией Vikerraadio.

К созданному во время Совместного пения ЭР100 электронному сводному хору присоединилось более 52 000 человек по всему миру. Больше всего участников хора было из Харьюмаа, Тартумаа и Пярнумаа. За рубежом к хору присоединилось 4 498 участников. Информацию о зарегистрировавшихся в хор участниках по уездам можно найти на странице www.ev100.ee/#suvenadal-19.08.2018<http://www.ev100.ee/#suvenadal-19.08.2018>.

В сотый юбилейный год Эстонской Республики восстановление независимости отмечается летней праздничной неделей, которая объединяет жителей Эстонии и их друзей на крупных всеобщих мероприятиях.

Летняя праздничная неделя ЭР100 началась 17 августа с первого всеэстонского праздника поэзии в Раквере<https://www.ev100.ee/ru/pervyy-vseestonskiy-prazdnik-poezii> и закончится 25 августа Ночью древних огней <https://www.ev100.ee/ru/er100-noch-drevnih-ogney> по всей Эстонии. Информация о более чем 200 мероприятиях летней праздничной недели находится на странице www.ev100.ee.

Фотогалерея Совместного пения ЭР100 находится здесь: www.flickr.com/photos/ev100/albums/72157700042465484<http://www.flickr.com/photos/ev100/albums/72157700042465484>.

Авторы фото: Лийз Рейман/ ЭР100 и Арон Урб/ ЭР100

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