Президент Эстонии Керсти Кальюлайд встретилась в Кадриорге с кронпринцессой Швеции

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Кронпринцесса Виктория и принц Даниэль в воскресенье, 19 августа, посещают Эстонию с официальным визитом, в ходе которого уже состоялась встреча с президентом Керсти Кальюлайд, также в честь ЭР100 высокие гости посадят в парке Кадриорг дерево, примут участие в повторном освящении часовни Марии на острове Найссаар и встретятся с шведской диаспорой Эстонии.

Фото: Анника Хаас

"Швеция является одним из наших ближайших партнеров — как на политическом уровне, так и в товарообмене, и на протяжении истории наши пути тесно переплелись в судьбах многих семей в обеих странах, и взаимосвязь эта сильна и по сей день.

Сегодня мы очень близки в оценке современного мира — как ситуации в Европе и вокруг нас, так и в вопросах экологии, которые все острее встают на повестку дня, как, например, это происходит здесь, в регионе Балтийского моря", - отметила президент Керсти Кальюлайд после встречи и совместного обеда с высокими гостями.

Вечером кронпринцесса Швеции и президент Кальюлайд посетят концерт ЭР100 на Певческом поле.

Кронпринцесса Виктория и принц Даниэль совершают официальный визит в связи со столетием эстонского государства и в честь близких отношений между двумя странами.

Источник: rus.err.ee