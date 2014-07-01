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Скандалы
Рыйвас покинул пост вице-спикера Рийгикогу

Дата публикации: Вчера, 20:16

Рыйвас покинул пост вице-спикера Рийгикогу

Foto: Priit Simson. Фото с сайта rus.delfi.ee

 

Оказавшийся в центре скандала с сексуальными домогательствами вице-спикер Рийгикогу Таави Рыйвас в понедельник заявил в Рийгикогу, что покидает пост вице-спикера.

«В карьере каждого политика могут быть моменты, когда приходится брать ответственность, сегодня такой момент наступил для меня. Я заявляю, что покидаю пост вице-спикера», - сказал Рыйвас с трибуны парламента.

Рыйвас поблагодарил всех, кто поддерживал его в его политической деятельности.

В четверг бывший премьер-министр Рыйвас сообщил, что выходит из правления парламента, но не покидает парламент. Реформист Рыйвас признал, что недостойным образом повел себя с женщиной во время недавней поездки в Юго-Восточную Азию, и извинился перед общественностью и своей семьей.

Согласно закону о регламенте Рийгикогу, вице-спикер, покидающий свой пост по собственному желанию, должен сообщить о своем уходе и его причинах на заседании Рийгикогу. После этого вице-спикеры продолжают исполнять свои обязанности до избрания нового спикера или новых вице-спикеров парламента.

Рийгикогу, скорее всего, изберет нового вице-спикера на следующей неделе, 23 октября, Партия реформ предположительно представит на место Рыйваса нынешнего лидера партии Ханно Певкура.

 

BNS

 

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Комментарии (2)
avatar аtuner Вчера, 21:09
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Это позор для всего Евросоюза. И как он может критиковать Путина, который честно развелся с женой, в отличие от этого, не побоюсь этого слова, сладострастно юнца. Таким не место во власти. Вон из Рийгикогу!
avatar Л.Койдула Вчера, 21:13
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Лицемер! Я и так не ставила партию Рыйваса ни во что, а теперь так точно. Если лидер политической партии любитель тайских трансвеститов, то о чем говорить про рядовых членов?! Позорище!
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