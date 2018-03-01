По бережно хранимым открыткам можно изучать историю страны

Дата публикации: Сегодня, 12:36 Просмотрено: 47

Книга «Истории Эстонии в открытках» - подарок к столетию Эстонской Республики, собранный из раритетов домашних архивов.

Галина Чибина и Ирина Иванова говорят, что дети группы Kelluke с большим усердием изготавливали собственные открытки к 100-летию ЭР, также вошедшие в книгу «История Эстонии в открытках». Фото Софья БОБОРЕНКО.

«Истории Эстонии в открытках» - это рассказы о жизни нашей страны в картинках, а точнее сказать, в почтовых открытках, которые выпускались по разным поводам и служили средством связи между родственниками и друзьями на протяжении многих лет.

- Наш детский сад Päikseke (Силламяэ) регулярно ведёт проекты по различным темам. В этом учебном году тема, которой занимается наша группа частичного погружения Kelluke, называется «Такая разная бумага». Когда мы задумались, как нам связать её с юбилеем Республики, то и пришла идея – собрать старые открытки, которые издавались в разное время, и сделать из них книгу, - рассказывает педагог группы Галина Чибина.

Это оказалось крайне увлекательным и совсем непростым делом, почти музейной работой. Однако и дети, и их родители, а также сотрудники детского учреждения с удовольствием занимались поиском старых открыток, рассматривали и изучали их, разбирали по темам, а потом искали подходящие стихотворения на эстонском и русском языках. Все это делалось для того, чтобы собрание разных открыток превратилось в настоящую книгу, рассказывающую о традициях Эстонии и бытовых реалиях разных лет.

- Сначала мы хотели просто собрать старые поздравительные открытки, различные приглашения, например, на свадьбу, подшив их вместе, но оказалось, что каждая представляет особую ценность для семьи и люди не готовы расставаться с домашними реликвиями. Почти все открытки имеют надписи, значит, хранят память о родных и близких. Кстати, самая старая открытка, попавшая в нашу книгу, была выпущена в 50-х годах прошлого века. На самом деле, это очень трогательно и важно с точки зрения воспитания, - добавляет педагог группы Ирина Иванова.

Пришлось заняться сканированием и обработкой материала, его распечатыванием, также решили включить в книгу открытки, которые были созданы воспитанниками группы в честь столетнего дня рождения ЭР. Путь от идеи до её воплощения в жизнь занял почти четыре месяца, но результат стоит того, уверены педагоги. Теперь книгу можно использовать на занятиях в других группах, а один экземпляр книги будет передан мэрии города Силламяэ.

Материал подготовила Софья БОБОРЕНКО

Читайте в этом выпуске

В фокусе - дети и их учителя

По бережно хранимым открыткам можно изучать историю страны

Сто подарков для Республики от рукодельных нарвитян

Викторина «Гордость Эстонии»

О проекте "Празднуем вместе!" читайте ЗДЕСЬ.