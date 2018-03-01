В фокусе - дети и их учителя

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9 марта в Солдинаской гимназии Нарвы состоялось доброе и светлое мероприятие Lapselt lapsele («От ребёнка – ребёнку»), которое собрало более ста детей. Это подарок юных нарвитян к 100-летию ЭР. Ранее такой праздник для ребят назывался городским фестивалем «Шире круг», но в этом году в связи с юбилеем Республики поменял свое название.

Маргарита Титова, педагог начальных классов и инициатор мероприятия, рассказала, что такие фестивали ценны совместной деятельностью учебных заведений. В гости к первоклассникам Солдинаской гимназии пришли ученики первого класса Кесклиннаской гимназии, а также дети из детских садов Potsataja, Tareke, Kirsike и Pingviin. Ребята украсили сцену васильками ручной работы, подготовили к празднику песни и стихотворения на эстонском языке, а также разучили эстонские народные танцы.



Ещё более масштабным стал городской фестиваль «Palju õnne, kodumaa!», который состоялся 22 февраля в Нарвском Доме детского творчества. Дети 5-7 лет из 18 детских садов спешили сюда, чтобы принять участие в певческом и танцевальном празднике для маленьких жителей нашего города. В городском фестивале, посвящённом 100-летию ЭР, приняли участие 152 ребёнка, которые поздравили родную страну с особенным днём рождения. Педагоги Елена Скворцова и Жанна Орехова рассказали, что фестиваль был организован методическими объединениями (МО) учителей эстонского языка как второго и учителей музыки детских садов нашего города.

Фестиваль «Palju õnne, kodumaa!» стал настоящим фейерверком талантов: в его программу вошли не только красивые песни и танцы, которые с радостью и волнением исполнялись юными дарованиями, но и выступления учителей. Также участникам фестиваля посчастливилось услышать звучание редкого эстонского народного музыкального инструмента - каннели (музыкант Алла Омель) и в перерывах между выступлениями повеселиться с всеобщей любимицей – собачкой Лотте. Праздник получился ярким и запоминающимся, а состоялся он благодаря дружной совместной работе двух МО, финансовой поддержке Нарвского отдела культуры и гостеприимству руководства и сотрудников Дома детского творчества.

Материал подготовила Софья БОБОРЕНКО

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