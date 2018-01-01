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За 25 лет деятельности - это значительная веха для одного эстонского промышленного предприятия. По словам директора компании Индрека Каяка, успех им принес тщательный отбор изделий и чувство ответственности перед клиентами.

"Все изделия тщательно отбирались. Причем, на первое место ставили не низкую цену, а надежность и долговечность."

Индрек Каяк, директор занимающейся металлообрабатывающим оборудованием компании MerecTööstuse OÜ, гордится тем, что они участвовали в создании истории предпринимательства в Эстонии.

Именно компания Merec была первой, кто начал сотрудничать с банками при продаже оборудования, предлагая своим клиентам возможность лизинга.

До этого банки предлагали лизинг только на автомобили, и первые сделки по покупке оборудования в лизинг были оформлены на бланках по продаже автомобилей. Работники банка не знали, что указывать в графах, где следовало писать госномер, тип коробки передач и привод автомобиля. В первые годы компания Merec сама предлагала начинающим малым предприятиям возможность рассрочки.

«Если потенциальные клиенты имели ясный взгляд и предлагали серьезный план, если было видно, что им было бы стыдно не отдать деньги, то всегда можно было договориться», - вспоминает Каяк.

Он признал, что подобное долголетие удивляет его самого, но, если немного подумать, в этом нет ничего уникального. Когда в 1993 году компания создавалась, рынок был пустым и ждал предприимчивых людей. В Эстонии на тот момент современную металлообрабатывающую технику никто не предлагал. Планировалось импортировать оборудование и принадлежности, предлагать техобслуживание и ремонт. Начинала компания с ленточных пил по металлу, пильных лент и эмульсий для обработки металла. Со временем ассортимент расширился сварочным оборудованием, бурильными

машинами с электромагнитным креплением, промышленными сверлильными станками, оборудованием для газовой резки и жаровыми печами, машинами для снятия компания Merec была первой в Эстонии, которая начала продавать промышленное оборудование в лизинг 25 лет деятельности - это

значительная веха для одного эстонского промышленного предприятия. По словам директора компании Индрека Каяка, успех им принес

тщательный отбор изделий и чувство ответственности перед клиентами.

фаски и различными расходными материалами.

Качество против дешевого «китайца»

При этом ключевым понятием являлось качество. Все изделия тщательно отбирались. Причем, на первое место ставили не низкую цену, а надежность и долговечность. Никогда даже не обсуждался вопрос закупки в Китае пары контейнеров дешевых изделий, напоминающих станки, чтобы продать их здесь с большой прибылью. Ущерб репутации значительно превысил бы полученную прибыль. Зато было немало клиентов, которые хотели заменить дешевого «китайца» на надежный и работающий станок.

Предусмотрительность

Постепенно бизнес начал набирать обороты. Самым напряженным был период с начала 2000-х до завершения строительного бума. В то время компания обслуживала преимущественно производителей строительных конструкций, начали появляться машиностроительные компании. К началу бума компания создала достаточные резервы, и было принято решение не расширяться. Резко возросший оборот удавалось обслужить имеющимся сотрудникам. Такое предусмотрительное поведение позволило избежать краха во время экономического кризиса. Предприятие сохранило стабильность и жизнеспособность. Ко всему прочему компания может похвастаться отсутствием текучести кадров. Поскольку оборудование несложное, компания сама обучает работников. Необходима техническая смекалка, чтобы понять, как работают машины. В компании одинаково высоко ценятся все сотрудники.

Качество и ответственность перед клиентом

Несомненно, успеху компании в первые годы деятельности способствовало то, что она уделяла немало внимания доступности запчастей, и на складе можно было всегда найти основные детали. При необходимости клиенты могли сразу заменить изношенную деталь и продолжить работу. На производстве длительные простои немыслимы. Всего несколько дней могут означать сорванные сроки. Распиловочные станки MEP и FMB завозятся из Италии, Bomar - из Чехии.

Все знают Италию как родину известных дизайнеров, но и металлообрабатывающее оборудование там на очень высоком уровне, особенно в сфере малогабаритных металлообрабатывающих станков. Компанию Bomar основали австрийские инженеры в Чехии, в городе Брно. В то время производить в Чехии было дешевле, но сейчас цены по всей Европе выровнялись. Сварочное оборудование импортируют из Финляндии, Франции и Италии (Wallius, GYS и Sincosald). Сверлильные станки Magtron были произведены в Англии, станки Strands - в Швеции. Сварочное оборудование N.K.O. поставляется из Чехии, on Tšehhist, оборудование для газовой резки и жаровые печи Harris - из США, пильные ленты Lenox - из США, а пильные ленты Honsberg - из Германии. Индрек Каяк уверен, что важно хорошо выполнять свою работу, быть честным и предлагать качественные услуги и товары. Стабильность основана на оптимизации своих сил и работы, благодаря чему можно избежать сокращений после спада бума и прочих потрясений. Может, это не совсем правильно с точки зрения классического капитализма, но компания благодаря этому действует до сих пор. Многие предприятия прогорают изза своих амбиций, поскольку во время расширения упускают много факторов. Для многих дешевая Азия является чем-то мистическим - сегодня продаешь 10 единиц, завтра хочешь продавать уже 100, но способен ли ты всем этим управлять? Качественные товары даже в Азии стоят дорого. Десятикратный рост продаж нередко означает десятикратное увеличение количество недовольных клиентов.

Эстония - маленькая страна, и новые потенциальные клиенты появляются редко. Утраченное доверие восстановить трудно или даже невозможно,- подвел итог Каяк.

Первую сделку по продаже оборудования компания Merec-Tööstus заключила в 1993 году. В начале деятельности своими советами и помощью компанию поддержал финский партнер, но очень скоро компания стала справляться своими силами.

Теперь иногда «большой брат» сам обращается за помощью. Это важное и вдохновляющее признание!

По информации Merec-Tööstus

См. также на сайте www.merec.ee