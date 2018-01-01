Таблица. Что можно, а что нельзя нести через границу?

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В двух последних номерах (№52 от 29 декабря 2017 года и №1 от 4 января 2018 года) "Нарвская Газета" и "Виру Проспект" рассказывали о том, что можно и что нельзя ввозить или вносить в Эстонию из России. По просьбам читателей подытоживаем беседу с начальником Нарвской таможни Вольдемаром Линно сводной таблицей товаров, которые разрешается (или не разрешается) ввозить в Эстонию.

* Некоммерческим импортом является ввоз товара, который предназначен для личного использования или является подарком пассажиру или члену семьи и имеет случайный характер.

Если общая стоимость товара или товаров превышает допустимую норму или импорт носит коммерческий характер, товар облагается налогом полностью.

** Некоммерческим импортом является ввоз животных их владельцем, чьё имя внесено в графу «Владелец» паспорта или ветеринарного сертификата.

Просьба обратить внимание, что в ходе составления таблицы подвергнута корректировке статья о ввозе яиц. Ранее было сказано, что ввоз сырых яиц запрещен, а можно ввозить только несколько вареных яиц для личного употребления. При уточнении в Пищевом департаменте выяснилось, что провозить можно до 2 кг яиц вне зависимости от того, свежие они или вареные.

Наименование товара Количество на 1 человека Условия Моторное топливо (1 р. в месяц) Стандартный бак + 10 л канистра При первом пересечении границы Алкоголь (1 р. в месяц) Вино до 4 л + пиво до 16 л + 2 л алк. до 22 % или 1 л свыше 22 % При первом пересечении границы Сигареты (2 р. в месяц) 40 шт. При первом и втором пересечении Мясо и мясопродукты Запрещено Деньги в любой валюте До 10 тысяч евро Сумму свыше 10 тысяч евро необходимо декларировать Молоко и молокопродукты Запрещено Рыба и рыбные продукты,

в том числе красная икра, креветки, раки, неживые устрицы и мидии, рыбная икра (за искл. чёрной икры), консервы До 20 кг Рыба должна быть потрошеной, требуется чек на покупку. Некоммерческий импорт* Чёрная икра До 125 г При большем весе иметь разрешение Министерства Окружающей среды Эстонии Растительные продукты (грибы, зелень, ягоды, орехи, семечки, растительное масло, заготовки) В разумном количестве Некоммерческий импорт* Свежие фрукты, овощи (кроме цитрусовых и картофеля) До 5 кг Некоммерческий импорт* Цитрусовые (фрукты) До 3 кг Некоммерческий импорт* Картофель Запрещено Мед До 2 кг Некоммерческий импорт* Детское и лечебное питание До 2 кг В запечатанной оригинальной упаковке с указанием соста- ва продукта, при условии, что не нуждается в охлаждении перед употреблением Вареники, блины, пирожки и булочки с творогом Запрещено Соусы, приправы при отсутствии мясной или молочной составляющей В разумном количестве Некоммерческий импорт* Цветочные луковицы или клубни До 2 кг Некоммерческий импорт* Яйца До 2 кг Некоммерческий импорт* Торты (без молока в составе) В разумном количестве В оригинальной упаковке. Некоммерческий импорт* Кондитерские изделия (без молока и мяса в составе) В разумном количестве Некоммерческий импорт* Пищевые полуфабрикаты (без молока и мяса в составе) В разумном количестве Некоммерческий импорт* Конфеты В разумном количестве Некоммерческий импорт* Сгущенное молоко Запрещено Семена пряной зелени (укроп, петрушка и т.п.) и цветов 5 упаковок максимальным весом до 5 г каждая В оригинальной упаковке. Некоммерческий импорт* Семена полевых и огородных культур в т.ч. помидоры Запрещено Семена травы Зависит от состава В оригинальной упаковке с указанием состава Удобрения минеральные До 50 кг или 10 л В оригинальной упаковке. Некоммерческий импорт* Микроудобрения До 500 г или 0,5 л В оригинальной упаковке. Некоммерческий импорт* Бактериальные удобрения До 50 г В оригинальной упаковке. Некоммерческий импорт* Биоциды, стимуляторы роста и прочие средства защиты растений Запрещено Навоз, компост и прочие органические удобрения Запрещено Почва Запрещено Цветы, растения (в т.ч. деревья, кусты) До 5 растений (в том числе дере- вья и кусты) До 20 срезанных цветов До 5 комнатных растений Без почвы или на срез. Некоммерческий импорт* Растения: цитрусовых, яблоневых, винограда, груши (Pyrus L.), рябины (Sorbus L.), хеномелеса (Chaenomeles Lindl.), кизильника (Cotoneaster Ehrh.), боярышника (Crataegus L.), айвы (Cydonia Mill.), мушмулы (Eriobotrya Lindl., Mespilus L.), пираканты (Pyracantha Roem.), листа искрового (Photinia davidiana Dcne). Запрещено Цветы: хризантемы, гвоздики и орхидеи Запрещено Музыкальная и кинематографическая продукция на разных носителях Наличие чека, товар должен быть приобретен в специали- зированных магазинах, пиратская продукция является запрещенной Продукция порнографического содержания Запрещена только детская порно- графия Лекарства (кроме наркотических и психотропных) 10 названий по 5 упа- ковок для людей и 5 названий по 3 упа- ковки для животных Лекарства должны быть в упаковке производителя. При наличии справки от врача можно ввозить и вывозить лекарства, необходимые для использования в течение 30 дней. Для большего срока иметь разрешение Департамента лекарственных препаратов и обязательно их декларировать