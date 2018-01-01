Заявки в программу дружественного к семье работодателя принимаются до конца января

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До 31 января работодатели могут выставлять кандидатуры для участия в программе дружественного к семье работодателя.



Для отправки заявки необходимо заполнить анкету, доступную на портале трудовой жизни. Участники программы определятся уже к концу февраля.



«Участвуя в программе дружественного к семье работодателя работодатели могут показать, что они считаются с нуждами и желаниями работников, – сказала министр социальной защиты Кайа Ива. - При выборе рабочего места работники все больше ценят гибкость и дружественность к семье, потому что сочетание работы и семейной жизни касается очень многих – например, тех, кто ухаживает за пожилым членом семьи или параллельно с работой занимается спортом на профессиональном уровне».



К участию в программе дружественного к семье работодателя приглашаются все работодатели как из частного сектора, так и из государственного и третьего сектора. Для участия в программе достаточно, чтобы у работодателя было желание внедрять дружественную к семье организационную культуру, прежнее внедрение дружественных к семье мер не обязательно.



В 2018 году в программу будут привлечены 30 организаций, которым будет предложено консультирование по выбору дружественных к семье и работнику мер, составлению и применению рабочего плана. Представители организаций-участников программы смогут принять участие в различных тренингах и семинарах и внести свой вклад в изменение эстонской рабочей культуры, чтобы она становилась более дружественной к семьям и работникам.



Министерство социальных дел с 2017 года выдает знак дружественного к семье работодателя, идея которого – изменить общественное мнение, чтобы оно стало более дружелюбным к семье, повысить конкурентоспособность при помощи найма работников и повысить чувство безопасности работников. Для получения знака работодатель должен пройти долгосрочную программу, в ходе которой работодателей оценивают и консультируют по вопросам создания дружественных к семье возможностей.



Программа финансируется из средств Европейского социального фонда, модель дружественного к семье работодателя внедряет консультационное предприятие Civitta Eesti AS.

BNS