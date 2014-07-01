В театре Вахтангова поселился «Ричард III» 

Дата публикации: Сегодня, 11:45

В знаменитый российский театр шекспировского героя «прописал» грузинский режиссер

На днях в театре Вахтангова, который, как прекрасно знают театралы, находится в Москве — на Арбате, состоялась премьера. На новой сцене (она близко соседствует с исторической) прославленного театра, одного из старейших в России, Автандил Варсимашвили представил собственный взгляд на «Ричарда III» — наиболее популярную пьесу из десяти хроник Шекспира, издававшуюся при жизни автора шесть раз. В спектакле грузинского режиссера театра и кино, который к тому же является художественным руководителем Тбилисского государственного академического русского драматического театра имени А.С. Грибоедова, имеет в Тбилиси свой Свободный театр и киностудию «Vars-studio», заняты молодые вахтанговцы и корифеи этой легендарной сцены: Ольга Тумайкина, Марина Есипенко, Елена Сотникова, Анатолий Меньщиков, Анна Антонова, Полина Чернышова, Ксения Кубасова, Ольга Боровская, Владимир Логвинов, Юрий Поляк, Витайлис Семеновс, Денис Самойлов, Павел Юдин, Алексей Гиммельрейх, Ксения Кубасова, Игорь Карташев и другие. Главную роль — Ричарда III — Автандил Варсимашвили доверил молодому актеру Максиму Севриновскому, в настоящее время помимо этого премьерного спектакля занятого еще в восьми репертуарных постановках Вахтанговского театра.

Герцогиня Йоркширская (Ольга Тумайкина), Ричард III (Максим Севриновский).

Новая сцена была торжественно открыта два года назад и заметно увеличила как творческие, так и технические возможности театра Вахтангова, осовременила его, вызвала к нему еще больший интерес и публики, и служителей мельпомены. Поработать на ней коллегу из Грузии пригласил Римас Туминас — художественный руководитель названного театра. Автандил Варсимашвили приглашение принял с энтузиазмом и благодарностью:

- Ставить спектакль в театре моего старшего друга, режиссера, которого я очень давно люблю и уважаю, — большая честь для меня. Я горд этим!Правда!

Георг (Юрий Поляк), Сэр Джемс Блент (Алексей Гиммельрейх).

Также режиссер Варсимашвили в разговоре с журналистами заметил: прежде чем понять, какое произведение в своей постановке он может представить на новой сцене Вахтанговского театра, ему нужно было тщательно изучить это пространство, зрительный зал.

- Когда я сам хожу на спектакли, всегда смотрю на публику: у каждой страны, города и даже театра — свой зритель. А зритель Вахтанговского театра постоянно ждет от него новизны, актерских успехов, но этот же зритель слышит и понимает каждую букву, — говорит Автандил Варсимашвили. — Шекспира ставят очень часто, но очень редко его ставят хорошо. Не все могут понять и воплотить его стиль, потому что Шекспиру требуются особенные актеры. Необходимо уметь молниеносно менять не только темп, но, порой, и образ, ведь театр Шекспира – это театр лицедеев, способных мгновенно сбрасывать с лица одну маску и тут же надевать другую. Ему, в отличие от других авторов, не нужна обычная психологическая правда – ему нужна только театральная правда. Стиль игры Шекспира – именно театральность, в истинном смысле этого термина. Поэтому я благодарю за эту постановку Вахтанговский театр — его творческий коллектив и технический, руководство, директора. То, что мы сделали вместе — фантастика! И где, как не здесь, знают цену подлинной театральности?!

Королева Елизавета (Анна Антонова), Граф Риверс (Федор Воронцов).

Из Грузии же режиссер привез своих давних соратников. Над постановкой «Ричард III» c Автандилом Варсимашвили в Вахтанговском театре работали художник-сценограф Мирон Швелидзе, художник по костюмам Тео Кухианидзе, а Элисо Орджоникидзе создал музыкальное оформление спектакля.

Напомним сюжет шекспировского произведения. Ричард в борьбе за власть презрел понятие морали, совести, сострадания. Его агрессия сметает все человеческое на своем пути. Он хитер, изворотлив, безжалостен. Уничтожая всех возможных соперников, не останавливается ни перед чем, чтобы добиться цели. А угрызения совести неведомы ему. Достигнув высшей власти, Ричард подружился с одиночеством. Его ненавидят все – и лорды, и народ. Первые поднимают восстание. Ричард в панике, его терзают кошмары… Он не может найти союзника. Постулат: «Кулак нам – совесть, и закон нам – меч», — не действует. Он ранен, одинок, беспомощен, но готов к бою. «Коня, коня! Корону за коня отдам!»… Таков финал хромоногого горбуна, титана зла Ричарда III.

Король Эдуард IV (Игорь Карташев), Кардинал Борчер (Артем Пархоменко).

Автор постановки считает, что эта пьеса гениальна:

- Она — энциклопедия власти, учебник державной силы, пособие по захвату трона. Шекспир безошибочно показал характер диктаторов всех времен и народов. За несколько веков до Наполеона, Сталина, Гитлера и других узурпаторов власти, он словно бы предсказал нам их появление и в то же время фантастически точно описал психологический процесс разложения личности диктатора, когда тот уже по горло в крови, и в его жизни больше нет главной цели. Поэтому все шаги Ричарда до завоевания им трона – уникальны, беспримерны, а после захвата власти все его ходы – банальны и предсказуемы. Меня волнует именно эта тема: как живется человеку, когда в его жизни нет настоящей цели?..

Вопреки распространенному мнению, что роли шекспировских героев не по плечу молодым актерам, мол, своего «Гамлета» надо сильно заслужить, Варсимашвили считает, играть по Шекспиру — как раз дело молодых. Ведь героев в его пьесах процентов на 80 составляет молодежь, его персонажи взрослеют и стареют вместе с самим автором — Уильямом Шекспиром.

- Уверен, на этот спектакль будет ходить молодой зритель и полюбит его. И мне хочется, чтобы именно молодые люди смотрели бы его, делали бы выводы и получали бы заряд жизненной энергии, без которой просто невозможно жить. А Шекспир — именно тот автор, который дает ее, — обращает внимание режиссер.

«Ричард III»: сцена из спектакля.

Кстати, в новой постановке Вахтанговского театра занят меч, с которым когда-то здесь же, только на исторической сцене, Ричарда III играл Михаил Ульянов (премьера того спектакля состоялась в 1976 году) — народный артист СССР, всю свою актерскую жизнь посвятивший этому театру и почти 20 лет проработавший его художественным руководителем. Актеры, занятые в нынешнем «Ричарде III» отметили, что театральный меч Ульянова — для них не просто предмет реквизита, а символ силы и мощи актерского мастерства, которые вахтанговцы передают из поколения в поколение.

На ближайшие представления спектакля «Ричард III» на новой сцене театра Вахтангова (24 октября и 4 ноября) все билеты уже проданы. Следующий показ состоится 30 ноября. Следить за дальнейшим расписанием этого спектакля можно на официальном сайте Вахтанговского театра в разделе «Афиша»: www.vakhtangov.ru/performances

К просмотру постановка если не обязательна, то крайне желательна. В пьесе, написанной Шекспиром в 16-м веке, видны мы и наши дни. Что режиссеру удалось талантливо подчеркнуть!..

Наталья КОЛОБОВА, г. Москва

В публикации использованы фото- и печатные материалы, предоставленные Государственным академическим театром имени Евгения Вахтангова