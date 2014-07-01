Какие ремни безопасности обеспечивают лучшую защиту

Дата публикации: Сегодня, 11:07





Если в автомобиле мы привыкли использовать ремень безопасности, который проходит диагонально поверх грудной клетки, то в автобусе и самолете мы

пристегиваемся ремнем, проходящим только поверх бедер. Является ли первый более надежным чем второй?

Это вопрос, который часто возникает, когда пассажиры в автобусе слышат призыв использовать ремни. «Для обеспечения безопасности нужно пристегивать

себя тем ремнем, какой находится у кресла - это касается как трехточечного, так и двухточечного ремня. При том, что при лобовом столкновении

трехточечный ремень обеспечивают безопасность лучше, двухточечный ремень также надежно удерживает человека на сиденье, что и является самым важным с

точки зрения безопасности во время происшествия. Поэтому не стоит как-то по-разному относиться к ремням, и если в автобусе есть ремни, то

обязательно нужно пристигнуть себя и своего попутчика для обеспечения безопасности», - напоминает ведущий чиновник правопорядка Департамента

полиции и погранохраны Сирле Лойго.

Так же эксперт превентивного отдела Департамента шоссейных дорог Диана Окас обращает внимание пассажиров на необходимость всегда пристегиваться ремнем

безопасности. «Все пассажиры, находящиеся в автобусе, движутся с ним с такой же скоростью. В случае торможения или столкновения ремни замедляют

пассажиров в соответствии с замедлением автобуса. Но не пристегнутые пассажиры продолжают свое движение с той же скоростью, что и была ранее.

Например, если автобус ехал со скоростью 85 км/ч, то, в случае резкого торможения или столкновения, пассажир продолжить двигаться со скоростью 85

км/ч до столкновения с чем-либо», - описывает Окас ситуацию в случае неожиданного торможения или столкновения.

«Резкое изменение скорости означает, что на нее влияет нечто более мощное, чем само ускорение. Но эта большая сила означает и большие повреждения.

Подводя итог, в случае аварии пассажир, не воспользовавшийся ремнем, может просто вылететь из автобуса или же врезаться в других пассажиров, и тем

самым нанести увечья как себе, так и другим», - поясняет Окас и подчеркивает, что автобус – такое же средство передвижение, как и

автомобиль и поэтому в нем необходимо использовать ремень безопасности.



Двухточечные и трехточечные ремни – что есть что?



Для большинства пассажиров более знакомы трехточечные ремни, которые используются в большинстве автомобилей. Благодаря своей конструкции, они

проходят по бедрам и диагонально по грудной клетке, и закрепляют с двух сторон около бедер и со стороны правого или левого плеча. Трехточечные

ремни используются в автомобилях на всех сидениях, а также, например, на передних сидениях в автобусах. Они фиксируют человека на сидении так, что

его грудная клетка не двигается в сторону удара во время столкновения.



Двухточечные ремни пролегают только поверх бедер и закрепляют по обе стороны от них. Такие ремни используются на пассажирских местах как в

автобусах, так и в самолете. Двухточечные ремни фиксируют человека на сиденье, но ограничивают частичное движение верхней части тела – эту роль

выполняет находящаяся впереди спинка сиденья или же установленный барьер.



Половина пассажиров не использует ремень безопасности



В ходе международного опроса по вопросам безопасности, который прошел в октябре, были исследованы мнения 5200 пассажиров Lux Express. Исследование

показало, что автобусе по своему желанию пристегиваются только 53% эстонских пассажиров, тогда как в автомобиле им всегда пользуются 89%.



«Сегодня во всех наших автобусах установлены ремни безопасности и призыв использовать их есть на билетах, в специальном видеоклипе,который

проигрывается при запуске персонального развлекательного устройства, а также к этому призывает и водитель в обращении к пассажирам, которое

делается с помощью микрофона перед началом поездки. Несмотря на то, что мы постоянно инвестируем в надежность автобусов и занимаемся повышением

квалификации наших водителей, но все же каждый пассажир должен сам использовать свой ремень безопасности. Наша сильное желание заключается в

том, чтобы использование ремня безопасности в автобусе было бы столь же естественным, как и в автомобиле», - пояснил коммерческий руководитель Lux

Express Мярт Сибрик.



Важность использование ремня безопасности в автобусах будет поднята в ходе специальной информационной кампании, которую в ноябре организуют

Департамент полиции и погранохраны, Департамент шоссейных дорог, Lux Express, Simple Express и Таллиннский автовокзал. В ходе кампании внимание

обращается на то, что помимо профессионализма водителей автобусов, хорошего технического состояния автобусов, соблюдения закона о дорожном движение и

верного поведения на дороге, обеспечение безопасности зависит и от пассажира. Во время кампании будет разъясняться важность использование

ремня безопасности в автобусах через проведение контрольных рейдов в автобусах и давая возможность пассажирам протестировать влияние ремня

безопасности в случае дорожного происшествия.



BNS