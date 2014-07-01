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Новый проект для наших читателей: "Важно знать". Первый выпуск

Дата публикации: Сегодня, 10:33

Новый проект для наших читателей: "Важно знать". Первый выпуск

 

Дорогие читатели!

Сегодня мы начинаем наш новый проект «Важно знать».

Цель этого проекта - рассказывать вам о самых важных преобразованиях, которые происходят в нашей стране и влияют непосредственно на вашу с нами жизнь. Позвольте, перебьете вы меня, но газета и так постоянно этим занимается. Все верно. Но согласитесь, раскрывать одну и ту же тему, говорить об актуальных вещах можно по- разному. И мы решили попробовать делать это следующим образом.

На протяжении года раз в месяц в нашей газете будут появляться две целевые страницы «Важно знать», объединенные одной тематикой. Например, поиск работы, реформа трудоспособности, новые пособия и возмещения, новые услуги государственных учреждений, реновация многоквартирных домов, начало собственного бизнеса, изучение эстонского языка и проч.

Вести разговор об этом мы будем на примере историй реальных людей, семей, квартирных товариществ, фирм, которые оказались в центре актуальной темы. Они будут дополняться комментариями компетентных специалистов, официальных лиц министерств и ведомств, фондов. Тут же будет статистика, уличный блиц-опрос рядовых жителей, полезные сайты и телефоны, по которым можно обратиться и получить исчерпывающую информацию.

Надеемся, что такая подача актуальной информации поможет вам, читателям, лучше сориентироваться в жизненно важных проблемах.

Уверены: вам будет интересно! И мы очень надеемся, что и вы, наши уважаемые читатели, активно подключитесь к разговору. Поделитесь интересной историей, подскажите тему, которая вас волнует, задайте вопросы!

Остается добавить, что с нашим проектом мы участвовали во всебалтийском конкурсе, организованном Nordic Council of Ministers (Советом министров Северных стран), и получили одобрение и поддержку.

Светлана Зайцева

 


Вернулась на прежнее место с еще большим багажом

Суровая действительность нашей жизни: в принципе каждый из нас может стать безработным. Даже высококлассный специалист. Другое дело, насколько затянется этот период и с какими потерями или приобретениями выйдет человек из этой ситуации.

 

Новый проект для наших читателей: "Важно знать". Первый выпуск

Сегодня Надежда Шашева вновь на своем привычном рабочем месте - специалист по маркетингу в торгово-развлекательном центре Fama. Фото: Светлана Зайцева

Смею утверждать, что Надежда Шашева – человек известный не только в деловых кругах Нарвы, ее знает и широкая публика, поскольку эту молодую женщину с модельной внешностью всегда можно увидеть на различных мероприятиях в главных торгово-развлекательных центрах  Нарвы – Astri и Fama. Почти десять лет она проработала в них специалистом по маркетингу. Начинала в Astri, с четвертого этапа строительства, расширения, обновления этого торгового центра, между прочим, крупнейшего в Ида-Вирумаа. «А Fama keskus знаю с котлована», - с улыбкой говорит Надежда. Был период, когда она работала сразу в трех торговых центрах – Astri, Fama и Tempo; в последнее время ее усилия были сосредоточены на одном.

А год назад Надежда Шашева осталась без работы. В подробности мы не вдаемся, поскольку это не имеет отношения к теме. «Мне предложили другую должность, я отказалась. Меня сократили, - коротко обрисовывает Надежда ситуацию. – И я встала на биржу труда, то есть стала клиентом Кассы по безработице».

- Сокращение стало для тебя большим шоком? – спрашиваю я Надежду.

- Шоком не стало. Элемент неожиданности, конечно, был, - отвечает она, не раздумывая. – Но признаюсь: где-то в глубине души я была даже рада случившемуся. В последние годы я буквально жила на работе. А ведь есть еще и другие обязанности, например, дети, младшей дочери всего семь. У меня порой возникало ощущение дикой усталости, во многом еще и от того, что моя голова была постоянно чем-то занята. Я очень люблю то, чем я занимаюсь, маркетинг – это мое призвание, но иногда начинала завидовать людям, которые выполняют какую-то рутинную, механическую работу, о которой они могут напрочь забыть после окончания рабочего дня. И я подумала: может, все к лучшему… Спасибо государству, что у нас есть определенная социальная защита, выплаты по безработице и ты не оказываешься в ситуации, когда на следующий день после увольнения тебе не на что жить. 

- А страха, что этот период может затянуться надолго, не было?

- Не было. Понимаешь, я была уверена в себе и в своем профессионализме, в том, что без работы я не останусь в любом случае.

- Может быть, надеялась, что позовут обратно? Или уже было что-то на примете?

- Нет, не надеялась. Я уходила в никуда.

- Многие люди признаются, что обязанность посещать Кассу по безработице ежемесячно, чтобы не потерять пособие, - каждый раз стрессовая ситуация…

- На меня это абсолютно не давило.  Я приходила и каждый раз узнавала, какие есть курсы, что я могу получить для своего развития. По-моему, надо просто настроиться на то, что вот сейчас у тебя такой жизненный период. Завтра будет по-другому. Тем более что в нашем Нарвском бюро работают внимательные и вежливые люди. По крайней мере, мне именно такие встретились. У меня был очень хороший персональный консультант - Станислав Орлов.

- Надежда, как-то все очень уж радужно получается…

- Нет, конечно, у меня были трудные моменты, переживания, терзали сомнения. Но отчаяния или страха не было, это правда.  Во-первых, меня очень поддерживали – во всех отношениях – мои близкие: спасибо свекрови и свекру, маме и папе! Во-вторых, друзья. Кстати, такой момент: мое увольнение стало лакмусовой бумажкой некоторых отношений, прежде всего деловых. Я увидела, что некоторые люди, которые вчера еще мне мило улыбались, теперь не могут сдержать злорадства: «ну, что, дотребовалась!» А те, с кем, мне казалось, у меня были некоторые сложности, вдруг оказались сочувствующими людьми, стремящимися мне помочь.

- То есть предложить работу?

- Да. Но, понимаешь, я решила, что не буду сразу опускать свою планку в профессиональном отношении, чтобы не терять квалификацию. Это первое. И второе – использую возможности Кассы по безработице в плане переобучения, получения новой профессии: потому что я знала, что конкретно хочу. Поэтому активно работу я не искала. Конечно, это мое счастье, что у меня была поддержка близких, и я могла себе позволить вести себя именно так. В противном случае пришлось бы хвататься, конечно, за любое предложение.

Помимо маркетинга у Надежды Шашевой с давних пор есть еще одна и тоже пламенная страсть – кулинария. Надежда готовит с азартом, любит экспериментировать, сама выдумывает блюда. Кстати, эту свою увлеченность кулинарией она привнесла и в маркетинговое развитие Astri keskus, организуя по субботам специальную программу для всей семьи «Дни национальных кухонь».

- Когда работала в Astri, тесно сотрудничала со специалистами нашего Нарвского профессионального учебного центра и мечтала, что когда-нибудь пойду в НПУЦ учиться на кулинарные курсы. Но ни времени, ни сил на это, естественно, просто не хватило, - рассказывает Надежда. – И вот наконец для меня открылась такая возможность благодаря Кассе по безработице. Я была просто счастлива!

Курсы по кулинарии, которые были организованы в НПУЦ по заказу Нарвского филиала Кассы по безработице, продолжались 9 месяцев. Занятия шли каждый будний день с 8 утра до четырех-пяти вечера, как и у обыкновенных студентов. Группа состояла из 16 взрослых людей, стоящих на учете в Кассе. Надежда проходила производственную практику в столовой и ресторане НПУЦ, в ресторане «Марк Шагал» при отеле «Нарва». «Можно было бы поехать на практику, например, в Таллинн или даже за границу, - рассказывает Надежда. - Но это не для меня – ведь дочь только пошла в школу. Обучение шло на русском языке, и у нас был и специальный курс эстонского языка с профессиональным уклоном. Преподаватели все – мастера своего дела, щедро делились с нами своими профессиональными секретами. Но самое большое открытие, которое я совершила лично для себя, - это понятие о том, что такое настоящая здоровая еда и как ее готовить».

Надежда черпала информацию отовсюду – помимо занятий в НПУЦ книги, специализированные журналы, лекции знаменитых поваров на Ютубе, видеоуроки… Выпускной экзамен (приготовить три основных блюда и десерт) она сдала на отлично и получила сертификат повара. «Не помощника повара, а именно повара», - подчеркивает она.
Правда, квалификационный экзамен не сдавала. Собиралась, но не успела – вышла на работу. В Fama keskus. Специалистом по маркетингу. «Освободилась вакансия, и я послала свое CV», - говорит Надежда.

- И любимая кулинария теперь вновь только как хобби? – спрашиваю я напоследок.

- Не совсем. Мой взрослый сын открыл фирму – доставка обедов на дом. Фишка – здоровое питание. Когда училась на курсах, я как раз разрабатывала проект ресторана такого типа. В  фирме работает моя двоюродная сестра. А я помогаю своими знаниями и умениями. Сначала готовили только для своих знакомых. Сейчас клиентов значительно прибавилось, и встает вопрос нового помещения. Так что, надеюсь, без работы мы не останемся.

Светлана Зайцева

Новый проект для наших читателей: "Важно знать". Первый выпуск

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