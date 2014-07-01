Будущие бизнесмены вышли на старт

Дата публикации: Сегодня, 16:26

Фойе Нарвского колледжа 15 сентября наполнила молодежь из многих городов Ида-Вирумаа: молодые люди приехали на первый семинар, который проводился в рамках программы «Стартер». В Эстонии программа реализуется уже не первый год, однако именно в этом году она будет впервые распространяться и на район Ида-Вирумаа.

Как видно на фото, слово «стол», за которым объединились команды, носит весьма условный характер, что, по мнению организаторов, помогает создать неформальную атмосферу.

На первом из целой серии семинаров мероприятии под названием «100 идей, которые изменят мир» присутствовали учащиеся гимназий, профессиональных и высших учебных заведений Нарвы, Кохтла-Ярве, Йыхви, Кивиыли. Неожиданно много было участников из Ахтме. Стоит отметить, что гимназистам и студентам предоставляется бесплатный транспорт для участия в программе, поскольку семинары будут проводиться в разных городах Ида-Вирумаа вплоть до декабря этого года. Привлекательным для молодежи оказался тот факт, что на семинарах царит неформальная атмосфера и они проводятся в виде игры, раскрепощающей фантазию. Организаторы позаботились о питании участников. Сама программа посвящена развитию бизнес-идей и обучает молодежь не просто придумывать остроумные бизнес-планы, но и воплощать свои идеи в жизнь. Как отметила Светлана Амелина, одна из координаторов проекта, программа ставит целью побудить молодежь к активности.

В фойе колледжа собралось около сотни человек. Руководитель проектов Нарвского колледжа Денис Ларченко направлял весь процесс в нужное русло и объяснял молодым людям, как найти среди присутствующих родственные души - то есть людей, чьи бизнес-идеи тебе близки. После чего ребята объединялись в команды, внутри которых уже сообща отрабатывали бизнес-идеи и составляли проекты для их реализации. Таким образом отрабатывались навыки командной работы.

Таких команд набралось более десятка. Сферы интересов оказались самыми разными: дизайн, программирование, фотография и фильмы, музыка, психология и медицина, рукоделие, управление финансами, средства массовой информации и проведение мероприятий и другие. Организаторы заранее позаботились о том, чтобы работа за каждым столом шла под руководством специалистов той или иной сферы. Обратила на себя внимание многочисленная команда молодежи, интересующаяся программированием. Похоже, ребята собрались создать новую операционную систему и более удобный браузер.

Игра во взрослых предпринимателей, приближенная к реальности, в перспективе может способствовать рождению самых невероятных и оригинальных проектов, лучшие из которых выйдут во втором круге на региональный уровень. Имеется даже призовой фонд. Денис Ларченко сообщил, что одним из призов может стать, например, оплата транспортных расходов на поездку в Финляндию для участия в молодежном проекте.

Как подчеркнул Антон Осиповский, исполняющий в проекте функции координатора в области медиа и проведения мероприятий, цель проекта «Стартер» - стимулировать у молодежи поиск инновационных идей. По его словам, в этой программе есть свои истории успеха - проекты, которые развились и вышли из этой программы. Осиповский поведал о некоем сформировавшемся алгоритме действий.

Антон Осиповский:

- Сначала выпускники учебных заведений обычно идут в «Стартер», где они придумывают саму идею, потом - в фонд «Прототрон», где получают 10 тысяч евро первичного финансирования на прототип проекта, а далее с готовым прототипом находят фондовое инвестирование или частного инвестора. Таким образом получается компания.

Большая часть информации на семинаре давалась на эстонском языке, но никаких сложностей у участников семинара это не вызвало. Напротив, подавляющее большинство ребят хорошо воспринимало информацию и общалось на государственном языке.

Ксения ТРОХАЧЕВА