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Народы Эстонии поют, танцуют и рассказывают о себе

Дата публикации: Сегодня, 16:18

Ингерманландские финны, марийцы, чуваши, узбеки, сету, русские представили фрагменты своих традиций на празднике «Богатство культурного пространства» (Kultuuriruumi rikkus), состоявшемся 16 сентября в Нарвском колледже ТУ.

 

Народы Эстонии поют, танцуют и рассказывают о себе

Общий хоровод участников праздника символизировал единство и дружбу всех народов и города Нарвы, в частности, и всей Эстонии, в целом.

Мероприятие подготовил и организовал Эстонский совет по фольклору министерства культуры, а программу непосредственно вела преподаватель Эне Лукка-Егикьян. Участники, они же представители той или иной народности, исполнили на эстонском языке короткое песенное приветствие, адресованное друг другу. Звучало это так, «Tere, ingeri-soome pere», «здравствуй, финно-ингерманландская семья» и, соответственно, марийская, чувашская, сету, узбекская, русская. После каждого приветствия Эне сообщала краткие сведения о данном этносе, в частности, о численности, причем, в этом вопросе тактично советовалась с участниками — совпадают ли данные. Скажем, сколько чувашей проживает в Эстонии? По мнению самих чувашей, около 1000. По официальным источникам, несколько меньше. Или, например, народ сету. Их в Эстонии как будто 4000 человек. Участники-сету поправили: все-таки больше, 6000.
То есть в ходе веселого праздника затрагивался также и вполне научный вопрос, очень сложный для разрешения вследствие размытости критериев самоидентификации. Казалось бы, несомненным основанием является язык. Действительно, все участники не только поют, но и говорят на своих языках. Хорошо знают традиции, отлично разбираются в мельчайших особенностях национальной одежды, которая была представлена во всем многообразии и детально прокомментирована. Но ведь в Нарве собрались наиболее активные представители народностей, в ряде случаев люди, профессионально связанные с собственным фольклором. А как быть с остальными, занятыми в иных сферах деятельности? В какой мере они сознают принадлежность к своему народу?

 

Народы Эстонии поют, танцуют и рассказывают о себе

 

Праздники такого рода призваны не только вызвать интерес к этническому прошлому, но и задуматься над этими сегодняшними непростыми вопросами. Достаточно того, что уже запомнились чудесный узбекский танец, марийские и чувашские песни и танцы, кукольный спектакль театра «Муммий Тролль» от общества «Русичи». Ансамбль «Супрядки» порадовал песнями, на эстонском, русском, ижорском и водском языках, а также озорной песенкой, в которой остроумно чередовались русские и эстонские строки и даже части строк — без ущерба для рифмы и ритма. Были замечательные песни и танцы сету и ингерманландских финнов.

А всего присутствовало около 50 участников и примерно столько же гостей. Между тем в «Программе развития культуры и спорта города Нарвы», утвержденной еще в 2014 году, в разделе о культурных и национально-культурных обществах перечислены также — в дополнение к народностям, которые были представлены на нашем празднике — еврейская община, белорусское общество «Сябры», городское немецкое общество «Хармони», польское общество, а также польский клуб «Полонез», татарское культурное общество, украинское землячество и, что немаловажно с исторической точки зрения, шведское общество. В списке, между прочим, нет народа сету, поэтому — особая благодарность этим людям, прибывшим к нам из Южной Эстонии.

Таким образом, празднику народов есть, куда развиваться и в рамках Нарвы, и в масштабе всей страны, где живут представители более 200 национальностей, что, согласимся, впечатляет. И конечно же, нужны дальнейшие научные изыскания, такие как коллективная монография Ida-Virumaa rahvakultuurist («О народной культуре восточной части Вирумаа»), выпущенная в 2013 году и содержащая интересные статьи о национальной одежде, особенностях местного календаря, топонимических преданиях, народном врачевании, танцах и песнях, а также об эстонских исследователях, посвятивших себя собиранию фольклора.

Сергей ТРОХАЧЕВ

Народы Эстонии поют, танцуют и рассказывают о себе

 

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