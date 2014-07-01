Бегом и на колёсиках

Дата публикации: Сегодня, 17:54

III Нарвский заезд на роликовых коньках и лыжероллерах прошёл 16 сентября в промпарке Вайвара.



Томас Теесаар из клуба конькобежцев Rakvere Bont стал победителем среди мужчин на дистанции 12 км (роликовые коньки, 20:50). На этой же дистанции Томас Каурлсон (23:38) из Кивиыли выиграл заезд на лыжероллерах.

В гонке на дистанции 8 км победу одержала Биргит Тооминг из Раквере (ролики). У лыжниц победила Алина Бочтарёва из клуба Äkke (12 км, 31:59).

В гонке на лыжероллерах сильнейшими были Виктор Быков (Йыхви, 8 км, 15:45) и Ульяна Юрлова (Äkke, 19:37).

Спонсором III Нарвского заезда выступил Нарвский автоцентр Toyota.

В забеге для фирм и организаций Narva Firmajooks 2017 приняла участие 21 команда.

Победителем стала мужская команда Viru Vangla, которая выиграла главный приз от Noorus SPA Hotel. Второе место заняла команда спортивного клуба Narva Baza, которая была награждена игрой в боулинг. Третьей стала команда недавно созданного спортивного клуба GANZA, выигравшая бесплатное посещение водного центра Meresuu. Лучшие команды получили комплекты специально приготовленного для забега живого пива от нарвской пивоварни Narvia 1345.

Любители бега приглашаются на Кренгольмский забег по легендарной мануфактуре, который состоится 23 сентября.

По информации клубов Äkke и Motus