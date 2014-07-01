Все болезни у школьников из-за компьютера? Учёные доказали обратное!

Служебный разделВсе болезни у школьников из-за компьютера? Учёные доказали обратное!
Оксфордский университет решил проверить, действительно ли взаимодействие со смартфонами, планшетами и компьютерами может пагубно сказаться на психоэмоциональном состоянии подростков.
В эксперименте участвовало 120 тысяч 15-летних подростков. Выяснилось, что компьютеры, смартфоны и другие устройства оказывают даже положительное влияние на подростков и улучшают их самочувствие. Но, разумеется, в пределах определённого времени.
Так, верхним «полезным» пределом для работы за компьютером является 4 часа 17 минут. Если ребёнок проводит эти 257 минут за компьютером и не больше, никакого вреда его эмоциональному состоянию и самочувствию компьютер не наносит (естественно, исключается, что ребёнок в это время смотрит фильмы ужасов и т.д). Видеоиграм можно посвящать без вреда для здоровья 1 час 40 минут.
Для тех, кто любит проводить время с телефоном в руках, было определено «полезное время» - 2 часа. Если эти лимиты превысить, подростки начинают чувствовать усталость, неспокойствие и т.д.
В то же время, китайские учёные выяснили, что не следует проводить время с гаджетами перед сном: это нарушает сон.
Не будем также забывать и о том, что нужно делать регулярную зарядку для глаз. Ведь даже если 257 минут за компьютером не повлияют негативно на эмоциональное состояние, то зрению придётся крайне тяжело. Так что старайтесь следить за тем, чтобы вы и ваши дети делали зарядку для глаз каждые 20-30 минут.
Если соблюдать эти лимиты, не забывать о прогулках на свежем воздухе, можно не переживать о вреде компьютеров.
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