ОПРОС. Как вы считаете, городу стоит поддержать инициативу предпринимателя по строительству фонтана?

Служебный разделОПРОС. Как вы считаете, городу стоит поддержать инициативу предпринимателя по строительству фонтана?
Марианне Микко (СДП) инициировала законопроект, который призван обязать партии чередовать кандидатов мужского и женского пола в избирательных списках в Европарламент, Рийгикогу и органы местного самоуправления. По словам Микко, участие женщин в принятии решений – лакмусовая бумажка демократии. Если в Эстонии лишь пятую или четвертую часть парламента составляют женщины, то во всех Северных странах в парламенте или в правительстве представительство женщин не опускается ниже 40%.
А вы за то, чтобы в избирательных списках мужчины и женщины были представлены в равных пропорциях?
- Я за то, чтобы в избирательных списках люди были представлены по их деловым качествам, а не по половому признаку. Но если все же говорить о женщинах-политиках, то я за то, чтобы в списках были дамы зрелого возраста — скажем, после сорока. На мой взгляд, политическая деятельность требует огромного количества времени и сил. Считаю, что у молодых дам все-таки есть другие большие заботы: во-первых, быть матерью. А вот когда дети уже выросли, на работе ты занимаешь устойчивую позицию, стала профессионалом, можно расширить сферу своей деятельности. Самое главное, на мой взгляд, женщина-политик должна иметь твердую позицию и уметь доказательно отстаивать свою точку зрения.
- На мой взгляд, пол кандидатов не должен влиять на составление избирательных списков. При чем тут это?! Если будет больше женщин, умных, достойных, профессионалов своего дела, пусть их будет больше в списке. Если с такими качествами наберется больше мужчин,то, значит, они будут главным образом в списке. А стремиться к тому, чтобы было обязательно ровно 50 на 50, я думаю, не надо. На мой взгляд, преимущество женщины-политика в том, что женщина по своей природе, прежде всего, мать. А значит, по сравнению с мужчиной-политиком у нее больше терпения, доброты, она не рубит сплеча. Эти качества очень важны в политике именно сегодня.
- Я не за «уравниловку», но однозначно за то, чтобы женщин в политике было больше, чем сейчас. Во всяком случае многие из тех женщин, которые сейчас работают в нашем правительстве, у меня лично вызывают симпатии. И я думаю, что в нашей стране есть еще немало дам, которые могли бы претендовать на то, чтобы быть избранными в органы управления и соответствовать определенному должностному уровню. Но, конечно же, на мой взгляд, первое условие для попадания в избирательный список — это, конечно, деловые качества человека, его порядочность.
- Я поддерживаю идею Микко. В принципе, это разумно, ведь женщины у нас уже давно наравне с мужчинами во многих сферах, даже в армии. Опять же, ближе к Европе будем. А главное — возникнет хоть какое-то разнообразие в нашей политической жизни! Потому что даже среди политиков-мужчин, согласитесь, одни и те же лица. Женщины же способны привнести что-то новое, неожиданное для нас.
Кстати, по собственному жизненному опыту знаю, что именно женщины способны быстрее принимать решения и более четко формулировать задачи.
- Откровенно говоря, мне абсолютно все равно. Они там в Рийгикогу живут своей жизнью, а мы своей. Как говорится, страшно далеки слуги народа от народа, и понятно, что им до нас нет никакого дела - будь то депутаты-мужчины или депутаты-женщины.
А вот если говорить об избирательных списках, которые будут создаваться к местным выборам, то тут, на мой взгляд, разницы нет, сколько там будет женщин, сколько мужчин. Народу -то все они известны, и идешь голосовать за того, кому доверяешь.
Опрос провели Светлана Зайцева и Василий Кушков
NB! Мы будем рады, если наши читатели выскажут свое мнение по теме опроса в комментариях к этому материалу.
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