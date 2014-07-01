ОПРОС. Как вы считаете, городу стоит поддержать инициативу предпринимателя по строительству фонтана?

Дата публикации: Сегодня, 12:10

Марианне Микко (СДП) инициировала законопроект, который призван обязать партии чередовать кандидатов мужского и женского пола в избирательных списках в Европарламент, Рийгикогу и органы местного самоуправления. По словам Микко, участие женщин в принятии решений – лакмусовая бумажка демократии. Если в Эстонии лишь пятую или четвертую часть парламента составляют женщины, то во всех Северных странах в парламенте или в правительстве представительство женщин не опускается ниже 40%.

А вы за то, чтобы в избирательных списках мужчины и женщины были представлены в равных пропорциях?

Марина: Марина:

- Я за то, чтобы в избирательных списках люди были представлены по их деловым качествам, а не по половому признаку. Но если все же говорить о женщинах-политиках, то я за то, чтобы в списках были дамы зрелого возраста — скажем, после сорока. На мой взгляд, политическая деятельность требует огромного количества времени и сил. Считаю, что у молодых дам все-таки есть другие большие заботы: во-первых, быть матерью. А вот когда дети уже выросли, на работе ты занимаешь устойчивую позицию, стала профессионалом, можно расширить сферу своей деятельности. Самое главное, на мой взгляд, женщина-политик должна иметь твердую позицию и уметь доказательно отстаивать свою точку зрения. - Я за то, чтобы в избирательных списках люди были представлены по их деловым качествам, а не по половому признаку. Но если все же говорить о женщинах-политиках, то я за то, чтобы в списках были дамы зрелого возраста — скажем, после сорока. На мой взгляд, политическая деятельность требует огромного количества времени и сил. Считаю, что у молодых дам все-таки есть другие большие заботы: во-первых, быть матерью. А вот когда дети уже выросли, на работе ты занимаешь устойчивую позицию, стала профессионалом, можно расширить сферу своей деятельности. Самое главное, на мой взгляд, женщина-политик должна иметь твердую позицию и уметь доказательно отстаивать свою точку зрения.

Илья:

- На мой взгляд, пол кандидатов не должен влиять на составление избирательных списков. При чем тут это?! Если будет больше женщин, умных, достойных, профессионалов своего дела, пусть их будет больше в списке. Если с такими качествами наберется больше мужчин,то, значит, они будут главным образом в списке. А стремиться к тому, чтобы было обязательно ровно 50 на 50, я думаю, не надо. На мой взгляд, преимущество женщины-политика в том, что женщина по своей природе, прежде всего, мать. А значит, по сравнению с мужчиной-политиком у нее больше терпения, доброты, она не рубит сплеча. Эти качества очень важны в политике именно сегодня.





Нина:

- Я не за «уравниловку», но однозначно за то, чтобы женщин в политике было больше, чем сейчас. Во всяком случае многие из тех женщин, которые сейчас работают в нашем правительстве, у меня лично вызывают симпатии. И я думаю, что в нашей стране есть еще немало дам, которые могли бы претендовать на то, чтобы быть избранными в органы управления и соответствовать определенному должностному уровню. Но, конечно же, на мой взгляд, первое условие для попадания в избирательный список — это, конечно, деловые качества человека, его порядочность.

Михаил:

- Я поддерживаю идею Микко. В принципе, это разумно, ведь женщины у нас уже давно наравне с мужчинами во многих сферах, даже в армии. Опять же, ближе к Европе будем. А главное — возникнет хоть какое-то разнообразие в нашей политической жизни! Потому что даже среди политиков-мужчин, согласитесь, одни и те же лица. Женщины же способны привнести что-то новое, неожиданное для нас.

Кстати, по собственному жизненному опыту знаю, что именно женщины способны быстрее принимать решения и более четко формулировать задачи.





Александр:

- Откровенно говоря, мне абсолютно все равно. Они там в Рийгикогу живут своей жизнью, а мы своей. Как говорится, страшно далеки слуги народа от народа, и понятно, что им до нас нет никакого дела - будь то депутаты-мужчины или депутаты-женщины.

А вот если говорить об избирательных списках, которые будут создаваться к местным выборам, то тут, на мой взгляд, разницы нет, сколько там будет женщин, сколько мужчин. Народу -то все они известны, и идешь голосовать за того, кому доверяешь.



Опрос провели Светлана Зайцева и Василий Кушков



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