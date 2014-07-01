Владимир Смирнов: “Я занялся живописью в 60 лет»

Дата публикации: Вчера, 15:16

Такое неожиданное признание сделал автор открывшейся в Нарвской художественной галерее персональной выставки - юбиляр, которому недавно исполнилось 80.

Новость изнутри

Художник работает одинаково интересно во многих жанрах и смело берется за новые темы, отметила искусствовед-гид галереи Елена Сохраннова. На юбилейной выставке представлены сельские, морские и городские пейзажи, натюрморты, исторические и бытовые сцены, портреты и даже портрет- шарж, на котором изображен известный нарвский художник Игорь Гордин.

В Нарвской художественной галерее Владимир Смирнов выставлялся уже не раз - и персонально, и как член нарвского объединения художников «Вестервалли», а также участвовал в выставках объединения в Эстонии и за рубежом. Картины Смирнова, особенно виды Нарвы, охотно покупают туристы. Его любимые темы - Нарвский замок, Темный сад, променад, Кренгольм - нашли отражение и на новой выставке.

Кто есть кто

Смирнова в Нарве хорошо знают: он руководил детскими изостудиями в ДК «Ругодив» и в Доме творчества школьников, работал художником-оформителем в ДК «Ругодив» и на нарвской автобазе. А еще - положил начало новой династии: художниками стали его дочь Ирина Сопина, преподаватель Нарвской художественной школы, и внучка Мария, окончившая в Эстонской художественной академии два отделения: веб- дизайна и керамики.

От кого он сам унаследовал столь продуктивные творческие гены? «Отец рисовал плохо, зато был прекрасным музыкантом», - вспоминает Владимир. Его отец Георгий Иванович и дядя Илья Иванович Смирнов – знаменитые гдовские гусляры, выступавшие в прославившемся на всю Россию фольклорном ансамбле «Гдовская старина».

«Это был подлинно народный коллектив, он был основан в 1920-х годах, его первые участники – пожилые люди, старушки, которые исполняли частушки и свадебные песни в точности так, как это происходило в деревнях веками», - рассказывает Владимир.

Большие надежды возлагали и на Владимира, его тоже пытались обучить игре на гуслях, но без успеха. Зато после окончания культпросветучилища он два года руководил Подолешским сельским клубом, в котором проводили свои репетиции и «Гдовская старина», и народный хор, и другие самодеятельные коллективы.

К сожалению, к началу 70-х знаменитый коллектив постепенно сошел на нет, но на Гдовщине о нем до сих пор помнят. А старинные гусли отца в семье Владимира до сих пор сохранились.

В Нарву Владимир с семьей перебрался в начале 1970-х по той же причине, по какой оказались здесь многие наши горожане: была возможность получить жилье от предприятия. Он устроился художником-оформителем в Дом культуры имени 50-летия Октября, или в «Полтинник», как иногда до сих пор называют в народе ДК «Ругодив» - тогда это было ведомственное учреждение завода «Балтиец».

Затем были и другие места работы, в том числе - должность худрука Кренгольмского народного театра. «Но эта должность мне не очень нравилась, не мое это было дело». Между тем Владимир к тому времени закончил заочно факультет режиссуры Ленинградского института культуры. Почему же выбрал именно эту профессию? «Получить профессиональное художественное образование мешал страх, что могу не состояться как художник, хотелось чего-то более основательного», - поясняет он.

Между тем именно художественное творчество и работа с детьми приносили больше всего радости: последним местом работы Владимира Смирнова, где он проработал много лет, покинув его всего год назад, был Народный дом Ольгина. «Приятно, что там сохраняют до сих пор лучшие работы детского художественного кружка, которым я руководил, и даже планируют организовать ретро-выставку», - рассказывает Владимир.

К работе с детьми он всегда относился серьезно: когда руководил изостудией в ДК «Ругодив», специально для нее заказал и привез из ленинградских художественных мастерских множество гипсов: геометрические фигуры, античные бюсты, которые помогают начинающим рисовальщикам развивать глазомер и чувство формы. Он доволен, что эти гипсы и сейчас в деле: после закрытия изостудии в ДК «Ругодив» они достались Нарвской художественной школе.

Что подтолкнуло Владимира взяться в 60 лет за кисти? «Это случилось неожиданно, словно само собой. Однажды у меня угнали машину, которую потом так и не нашли, а она была не застрахована. Настроение было подавленным, хотелось отвлечься. Вот тогда и написал маслом свой первый пейзаж с ромашками. А его, тоже неожиданно, приобрел у меня один знакомый для своего бара. Любопытно, что эту картину у него потом тоже украли – так что теперь даже трудно сказать, было то первое полотно хорошим или плохим», - с улыбкой вспоминает Владимир. Позже он с удивлением обнаружил, что его картины покупают довольно охотно - в первую очередь туристы, но не только они. И еще заметил, что работа лучше всего удается, когда он расстроен или рассержен, а иногда именно это состояние духа само дает толчок к творчеству.

«Бывает, что вроде бы хорошо работается, настроение отличное… а картине чего-то не хватает. Однажды я так на это рассердился, что взял и сорвал холст с подрамника… И тут только почувствовал, что знаю, что нужно делать дальше», - рассказывает художник.

В семье к творчеству Владимира Смирнова относятся с уважением: буклет и постер для его нынешней юбилейной выставки создала его внучка Мария.

2 ПРОСТЫХ ВОПРОСА: - У вас довольно много сельских пейзажей. Ощущаете себя до сих пор деревенским жителем? - Да, я деревенский. Отвечу строками из Бунина: «И цветы, и шмели, и трава, и колосья,/ И лазурь, и полуденный зной... / Срок настанет - господь сына блудного спросит: «Был ли счастлив ты в жизни земной?»/ И забуду я все - вспомню только вот эти /Полевые пути меж колосьев и трав -/ И от сладостных слез не успею ответить, /К милосердным коленям припав». - Что вами движет, когда снова и снова пишете виды Старой Нарвы? - Любовь к Нарве. Без любви к тому, что изображаешь, вообще за кисть не стоит браться.

Вера Малькова