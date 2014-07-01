Исключает ли онкозаболевание способность работать?

Дата публикации: Вчера, 14:53

Почему люди с онкологическими заболеваниями после прохождения оценки через Кассу по безработице признаются полностью трудоспособными?

В прошлом году на Нарвском фестивале мнений чиновники Кассы по безработице проводили дискуссию о предстоящей реформе трудоспособности. Сегодня уже понятно, что в Закон о пособии на трудоспособность необходимо вносить изменения. Eesti Töötukassa

Этот вопрос задали журналисты представителям Министерства социальных дел на брифинге министерства, который прошел в рамках Ярмарки труда 23 мая в Нарве в филиале Ида-Вируского центра профессионального образования.

Разъяснения дала Сабина Транкманн, главный специалист по реформе трудоспособности Министерства социальных дел:

- Многое зависит от стадии болезни. Врачи, которые оценивают трудоспособность, оценивают не диагноз, не болезнь, а то, способен ли человек работать. То есть, если болезнь находится в такой стадии, что человек способен сейчас работать, может быть, с частичной загруженностью, то может быть дана оценка, при которой человек получает частичную трудоспособность. Если болезнь находится в достаточно тяжелой стадии, то человек, скорее всего, получит оценку, что трудоспособность у него отсутствует.

Вообще же, уточнила г-жа Транкманн, в ходатайстве об оценке трудоспособности перечислено 6 болезней, которые исключают трудоспособность: раковая опухоль 4-й стадии, диализное лечение (заместительная почечная терапия), управляемое дыхание (искусственная вентиляция легких или респираторная терапия в стационаре), сформировавшаяся деменция, тяжелая или глубокая умственная отсталость, постоянно лежачий больной.

- Если болезнь (имеется в виду любое заболевание) протекает по времени до полугода или в легкой форме, человек идет на больничный. Если этот период затянулся более чем на полгода, то человек может ходатайствовать об оценке трудоспособности. И если врач-эксперт видит, что его состояние будет улучшаться, то частичная трудоспособность будет дана только на полгода, а потом она будет пересмотрена. В случае же ухудшения здоровья необходимо обратиться к врачу, после чего направить в Кассу по безработице новое ходатайство, которое рассмотрят в течение 30 дней.