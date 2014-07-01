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Исключает ли онкозаболевание способность работать?

Дата публикации: Вчера, 14:53

Почему люди с онкологическими заболеваниями после прохождения оценки через Кассу по безработице признаются полностью трудоспособными?

 

Исключает ли онкозаболевание способность работать?

В прошлом году на Нарвском фестивале мнений чиновники Кассы по безработице проводили дискуссию о предстоящей реформе трудоспособности. Сегодня уже понятно, что в Закон о пособии на трудоспособность необходимо вносить изменения. Eesti Töötukassa

 

Этот вопрос задали журналисты представителям Министерства социальных дел на брифинге министерства, который прошел в рамках Ярмарки труда 23 мая в Нарве в филиале Ида-Вируского центра профессионального образования.

Разъяснения дала Сабина Транкманн, главный специалист по реформе трудоспособности Министерства социальных дел:
- Многое зависит от стадии болезни. Врачи, которые оценивают трудоспособность, оценивают не диагноз, не болезнь, а то, способен ли человек работать. То есть, если болезнь находится в такой стадии, что человек способен сейчас работать, может быть, с частичной загруженностью, то может быть дана оценка, при которой человек получает частичную трудоспособность. Если болезнь находится в достаточно тяжелой стадии, то человек, скорее всего, получит оценку, что трудоспособность у него отсутствует.

Вообще же, уточнила г-жа Транкманн, в ходатайстве об оценке трудоспособности перечислено 6 болезней, которые исключают трудоспособность: раковая опухоль 4-й стадии, диализное лечение (заместительная почечная терапия), управляемое дыхание (искусственная вентиляция легких или респираторная терапия в стационаре), сформировавшаяся деменция, тяжелая или глубокая умственная отсталость, постоянно лежачий больной.

- Если болезнь (имеется в виду любое заболевание) протекает по времени до полугода или в легкой форме, человек идет на больничный. Если этот период затянулся более чем на полгода, то человек может ходатайствовать об оценке трудоспособности. И если врач-эксперт видит, что его состояние будет улучшаться, то частичная трудоспособность будет дана только на полгода, а потом она будет пересмотрена. В случае же ухудшения здоровья необходимо обратиться к врачу, после чего направить в Кассу по безработице новое ходатайство, которое рассмотрят в течение 30 дней.

 

Из первых рук / здоровье может улучшиться

Комментарий врача-эксперта Кассы по безработице об оценке трудоспособности онкологических больных Сийри Оро:

- По методике оценки трудоспособности есть список шести состояний здоровья, которые исключают трудоспособность, одно из них раковая опухоль IV стадии. Это означает, что если у человека диагностирована быстрорастущая раковая опухоль, то по новой методике ему автоматически определяется отсутствие трудоспособности на пять лет или до пенсионного возраста.

Случаи, когда человеку недавно диагностирована злокачественная опухоль (не быстрорастущая) и ходатайство об оценке трудоспособности подаётся тогда, когда человек получает лечение, то это рассматривается как временное состояние здоровья. Во время краткосрочной потери здоровья человеку при необходимости выдаётся лист о нетрудоспособности. Оценка трудоспособности определяется исходя из долговременных и постоянных состояний здоровья. При оценке трудоспособности не учитывается временное/острое состояние здоровья, которое предположительно улучшится в течение шести месяцев. 

В случаях, когда ранее была диагностирована не быстрорастущая злокачественная опухоль, лечение было эффективным, состояние здоровья ходатайствующего хорошее, и ограничения отсутствуют, или имеются лёгкие или умеренные ограничения, то человек оценивается трудоспособным. Если состояние здоровья человека изменится, и ограничения будут подтверждены данными инфо- системы или каким-либо другим способом, то человек может снова ходатайствовать в Кассе по безработице об оценке трудоспособности.

В случае, когда лечение злокачественной опухоли сопровождается какими-либо осложнениями (например, обширное осложнение после операции), проявляются тяжёлые болезни или иные обстоятельства, которые усложняют ситуацию, то каждый такой случай рассматривается отдельно, и в зависимости от ситуации назначается частичная трудоспособность или её отсутствие, продолжительность которой зависит от предположительного срока лечения.

Исключает ли онкозаболевание способность работать?

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