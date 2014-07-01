Общество старых нарвитян: Нарва должна стать частью Эстонии

Служебный разделОбщество старых нарвитян: Нарва должна стать частью Эстонии
Ответы городского секретаря Нарвы Антса Лийметса на вопросы читателей интернет-сайта нашей газеты www.prospekt.ee, которые были ему заданы перед традиционным инфочасом в горуправе.
Когда приведут в порядок деревья в сквере по ул. Пушкина? Они давно требуют подрезки.
- Этот вопрос не в моей компетенции, но я поинтересовался у специалистов, и мне ответили, что деревья в сквере Пушкина стоят в плане работ. Вообще же, должен сказать, вопрос, связанный с уходом за городскими деревьями, сложный: как только где-то проходит обрезка, всегда следуют возмущения: что вы делаете, такие хорошие деревья, а вы их подстригаете!
Почему в тёмное время суток не работает подсветка государственного флага на башне на Петровской площади?
- Ответить, почему не горит, я не могу, но подтверждаю, что гореть будет, ремонтные работы проведут обязательно. За этот вопрос – спасибо, проверим, исправим.
Какие мероприятия вы лично посещаете на Днях города Нарва?
- На этот вопрос ответить непросто. Я обязательно должен присутствовать на приеме иностранных гостей из дружественных нам городов. Стараюсь не пропускать открытие и закрытие Дней, а все остальные мероприятия – если останется время. Я не могу составить чёткий план, так как в эти дни обычно занимаюсь сопровождением старых нарвитян, которые специально приезжают на праздник в Нарву из Таллинна. Каждый год приезжает человек 25-30. Они обычно желают встретиться с кем-то из городской управы, затем обязательно - общение и кофе на Вабадусе 20, в Нарвском Эстонском обществе. Затем, как правило, гости совершают автобусный тур по Нарве и посещают какой-то новый городской объект. За последнее время они гуляли по променаду, посмотрели казематы бастиона Виктория, любовались макетом Старой Нарвы. Их, как бывших жителей Нарвы и довольно пожилых людей, конечно же, интересует, как город развивается, любят они посещать те места, где прошла их юность. Обычно некоторые ещё желают навестить могилы родных в Ивангороде.
Хочу заметить, что несмотря на возраст, старые нарвитяне неравнодушны к настоящему и будущему нашего города. Так, недавно они от Общества старых нарвитян отправили письмо в парламент с предложением создать при Рийгикогу группу поддержки эстонцев города Нарва. Их заботит, чтобы Нарва была бы частью Эстонии не формально, а на деле. Так, некоторые активные члены общества выступили с критикой идеи переноса к нам Академии МВД, по их мнению, правительство должно принимать такие решения, которые привели бы в Нарву больше эстонцев, а не военизированный колледж.
Записала Софья Боборенко
В мире
В Японии императору разрешили отречься от престола...
Парламент Японии впервые за 200 лет принял закон, позволяющий отречение императора....
На территории посольства США в Киеве прогремел взрыв...
Об инциденте стало известно ночью в 00.05....
Число погибших при ночных терактах в Лондоне возросло до...
В результате двух терактов в центре Лондона, погибли семь человек....
Есть анекдот!
Нужно немного потерпеть...
Совсем скоро будет тепло - через 3 месяца начнётся отопительный сезон!...
ОТБОРное видео
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Продам 1-комн. квартиру на ул. Креэнхольми
1-комн. квартиру с отдельной спальней на ул. Креэнхольми, 30. 32 м2, после ремонта, большой балкон, кухня перенесена в гостиную, стеклопакеты, натяжные потолки, встроенная кухня, душевая кабина. Низкие коммунальные платежы. Рядом Maxima и бывшая 6-ая школа. {Тел.} 58416143.
Искусственные цветы на все случаи жизни!
Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.
Продам 2-комн. квартиру на ул. Даумана
2-комн. квартиру на ул. Даумана, 4. Квартира просторная, недавно сделан ремонт, установлены стеклопакеты, заменена проводка. Цена 30000 евро. {Тел.} 56910699.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Продам автомобиль Reno-Master
Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Услуги печника
Кладка печей и каминов, печных труб. {Тел.} 55575861.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Изготовление дверей и ворот
Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.
Скупаем поддержанные автомобили
Скупаем поддержанные автомобили любых марок и моделей по лучшим ценам! Год выпуска не имеет значения. Покупаем как старые так и новые авто. Максимально быстро и выгодно. Нас интересуют: любые марки и модели; легковые, минивэны, внедорожники, микроавтобусы; на ходу; долго стоявшие; без техосмотра; требующие ремонта; интересны и другие предложения. Грамотное оформление документов (снятие с учета АРК). Деньги сразу наличными. {Тел.} 58905254.
Дрова колотые и сложенные
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Культурная афиша
Киноафиша
«Сбежавшие невесты»: дневник акции
Наши «беглянки»: ударим по ненастью оптимизмом!...
Праздничное шествие, фотосессия, дефиле, танец невест, состязания в беге и награждение в...
Видео. Танец невест...
Групповой танец для наших невест поставила Екатерина Руссис, EK STUDIO...
Видео. Дефиле невест...
Яркое солнце и экран из облаков подчеркивали изысканность свадебных платьев....
Выбор редакции
Российские дипломаты покинули Эстонию: в чём причина?...
Генеральный консул РФ в Нарве и его заместитель покинули страну....
+Видео. Дорожка вокруг Липовки теперь - тропа здоровья...
В Нарве официально открылась новая тропа здоровья «Йоаорг»...
Галерея. «Вкусы Нарвы» многим пришлись по душе...
Ярмарка-дегустация привлекла внимание большого количества народа....