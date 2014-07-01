Общество старых нарвитян: Нарва должна стать частью Эстонии

Дата публикации: Вчера, 14:35

Ответы городского секретаря Нарвы Антса Лийметса на вопросы читателей интернет-сайта нашей газеты www.prospekt.ee, которые были ему заданы перед традиционным инфочасом в горуправе.

Когда приведут в порядок деревья в сквере по ул. Пушкина? Они давно требуют подрезки.

- Этот вопрос не в моей компетенции, но я поинтересовался у специалистов, и мне ответили, что деревья в сквере Пушкина стоят в плане работ. Вообще же, должен сказать, вопрос, связанный с уходом за городскими деревьями, сложный: как только где-то проходит обрезка, всегда следуют возмущения: что вы делаете, такие хорошие деревья, а вы их подстригаете!

Почему в тёмное время суток не работает подсветка государственного флага на башне на Петровской площади?

- Ответить, почему не горит, я не могу, но подтверждаю, что гореть будет, ремонтные работы проведут обязательно. За этот вопрос – спасибо, проверим, исправим.

Какие мероприятия вы лично посещаете на Днях города Нарва?

- На этот вопрос ответить непросто. Я обязательно должен присутствовать на приеме иностранных гостей из дружественных нам городов. Стараюсь не пропускать открытие и закрытие Дней, а все остальные мероприятия – если останется время. Я не могу составить чёткий план, так как в эти дни обычно занимаюсь сопровождением старых нарвитян, которые специально приезжают на праздник в Нарву из Таллинна. Каждый год приезжает человек 25-30. Они обычно желают встретиться с кем-то из городской управы, затем обязательно - общение и кофе на Вабадусе 20, в Нарвском Эстонском обществе. Затем, как правило, гости совершают автобусный тур по Нарве и посещают какой-то новый городской объект. За последнее время они гуляли по променаду, посмотрели казематы бастиона Виктория, любовались макетом Старой Нарвы. Их, как бывших жителей Нарвы и довольно пожилых людей, конечно же, интересует, как город развивается, любят они посещать те места, где прошла их юность. Обычно некоторые ещё желают навестить могилы родных в Ивангороде.

Хочу заметить, что несмотря на возраст, старые нарвитяне неравнодушны к настоящему и будущему нашего города. Так, недавно они от Общества старых нарвитян отправили письмо в парламент с предложением создать при Рийгикогу группу поддержки эстонцев города Нарва. Их заботит, чтобы Нарва была бы частью Эстонии не формально, а на деле. Так, некоторые активные члены общества выступили с критикой идеи переноса к нам Академии МВД, по их мнению, правительство должно принимать такие решения, которые привели бы в Нарву больше эстонцев, а не военизированный колледж.

Записала Софья Боборенко