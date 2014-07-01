За год - четверть миллиона посетителей

Дата публикации: Вчера, 16:11

Открывшийся в Нарве ровно год назад киноцентр Apollo Kino, принял за это время почти четверть миллиона посетителей, и 19 мая отметил свою годовщину скидками для зрителей.

Руководитель Apollo Kino Astri Марина Байкова сказала, что един­ственный в регионе современный киноцентр был очень хорошо принят, кроме нарвитян его часто посещают жители соседних уездов и даже любители кино, которые живут по ту сторону границы. «Почти четверть миллиона посещений за год – эта цифра красноречиво свидетельствует о том, что киноцентр очень важен для города, поскольку он значительно расширил для горожан возможности проведения досуга», – сказала Байкова.

В течение первого года деятельности самыми популярными фильмами были анимационные «Secret Life of Pets» и «Ice Age 5», а следующими по популярности – фильмы российского производства «Притяжение» и «Викинг». «Очень популярными в нарвском кинотеатре стали также трансляции лучших оперных и балетных спектаклей Лондонского королевского оперного театра», – поделилась Байкова и напомнила, что классический сезон в этом году завершится трансляцией балета, программа которого состоит из работ одного из лучших в мире хореографов Фредерика Аштона (в начале июня) и трансляцией грандиозного оперного спектакля «Отелло» (в начале июля).

В открывшемся год назад нарвском Apollo Kino три зала, рассчитанных на 383 зрителя, самые современные кинопроекторы, экраны, акустические системы и кресла. Установленный в первом зале цифровой проектор Barco 4K – это последнее слово в мире кинотехники. Он позволяет демонстрировать фильмы с разрешением 4K, обеспечивающим непревзойденную передачу цвета и четкость. Аудиосистема Dolby Atmos 3D создаёт в зале уникальный объёмный звук, кроме того, есть возможность использовать чрезвычайно удобные, оснащенные электроприводом кресла класса star – все это выводит впечатление от посещения кинотеатра на совершенно новый уровень. Во втором и третьем залах киноцентра установлена аудиосистема высочайшего класса Dolby 7.1 Surround и есть места с удобными двойными креслами.

Apollo Kino открыло свой первый кинотеатр в 2014 году, и сегодня является самый крупным кинооператором в Эстонии. В прошлом году все кинотеатры Apollo Kino приняли в общей сложности 1,2 миллиона посетителей.

Танел Таттер,

директор по маркетингу Apollo Kino