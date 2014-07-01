Из нарвской школы – в Спасательный департамент

Дата публикации: Сегодня, 14:41

Министерство культуры и Фонд интеграции проводят совместную кампанию, чтобы на реальных примерах показать, что русско­язычная молодёжь может добиться успехов в госучреждениях Эстонии. В рамках этой кампании эксперт службы боевой готовности Спасательного департамента Ксения Вихрина из Нарвы рассказывает читателям “НГ”, что на результат влияет не происхождение или имя человека, а его знания, умения и сила стремления.

Ксения Вихрина (на фото слева) приглашает молодых людей попробовать свои силы в государственном секторе.

Трудности дали полезный опыт

Еще во время учебы в Спасательном колледже Академии внутренней защиты Ксения работала спасателем в водном центре, на пляже в Нарва-Йыэсуу и даже в Нарвской пожарной команде. «Было очень полезно пройти все ступени развития и посмотреть на работу с разных сторон. Нельзя тушить пожары, никогда не чувствовав запах дыма», — рассказывает Ксения.

По ее словам, на выбор профессии повлиял характер и темперамент – занятия спортом, желание не сидеть на одном месте, постоянное движение и активный образ жизни. Сейчас эксперт службы боевой готовности учится в магистратуре Таллиннского университета.

«В Академии учеба была на эстонском языке, поэтому она занимала в два раза больше сил и времени, ведь до этого я училась в обычной нарвской школе. В то время, когда другие ребята отдыхали, я занималась, а если не всё получалось с первого раза, нужно было как-то не потерять внутреннюю мотивацию, — говорит Ксения. - Написание и защита дипломной работы помогли мне приобрести полезный опыт. И, конечно, не обошлось без поддержки моих однокурсников и коллег по работе».

Верное решение

«На последнем курсе Академии мне предложили работу в Восточном спасательном центре, в бюро планирования отдела спасательных работ. Несмотря на то, что место работы находилось в Кохтла-Ярве, а жила я в то время в Таллинне, я приняла предложение, о чем не пожалела, — говорит Ксения. - Сейчас я могу работать как в Таллинне, так и Нарве. Департамент постоянно развивается, появляются новые технологии, новые направления и возможности. Сейчас моя работа нравится мне все больше и больше — она бросает мне новые вызовы, становясь с каждым днем все интереснее. И утром я иду на работу с улыбкой!».

Ксения признается, что в разные времена она испытывала сомнения и страхи. «Поступление в академию, собеседование при поступлении на работу, новые задания — каждый раз идет внутренняя борьба с самим собой. Важно помнить, что тебе всё под силу и ты со всем справишься!», — рассказывает эксперт службы боевой готовности.

«В результате у меня интересная командная работа. Я не знаю, что такое скука на работе, и рядом со мной замечательные коллеги. Наверное, самое главное, что я не просто зарабатываю деньги, — я делаю все, что могу для более безопасной и лучшей жизни», — говорит Ксения.

Школьникам, студентам и всем молодым ребятам, кому интересны новые вызовы, Ксения советует планировать проходить учебную практику в государственных организациях и участвовать в различных проектах: «Нужно общаться с людьми из разных сфер, быть открытым к новым возможностям. Цените своё время и ничего не откладывайте на потом».

Статья создана в рамках кампании «Повышение значения организаций государственного сектора с мультиязычным персоналом и информирование людей, родным языком которых не является эстонский язык, о карьерных возможностях в государственном секторе», кампания создана Министерством культуры и Фондом интеграции. Кампанию поддерживает Европейский социальный фонд в рамках проекта «Деятельность, поддерживающая интеграцию в эстонском обществе». Дополнительная информация о кампании на сайте: www.karjeravestonii.ee

Екатерина Гужвина