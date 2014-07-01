Город не отказывает председателям в обучении, но платить за это не планирует

Дата публикации: Сегодня, 13:25

С момента образования первых квартирных товариществ (1995 г.) прошло уже более 20 лет, и большинство из них приобрело необходимый опыт для управления домами без явных проблем и скандалов. С 1 января 2018 года все дома, где есть 2 и более квартирособственников, автоматически становятся квартирными товариществами.

Своевременное владение информацией, знания в уже нескольких областях нашей жизни и умение их применить становятся всё более актуальными для собственников жилья и членов правления.

«Свою задачу мы выполнили»

Согласно статистике, КТ в Эстонии объединяют 50 процентов от имеющегося в стране жилья, в них проживает 75 процентов всех жителей. Какие возможности получать информацию, касающуюся деятельности квартирных товариществ, есть у нарвитян?

- Думаю, что свою основную задачу за прошедшие 15 лет мы выполнили - подготовили целый ряд председателей, которые успешно работают. С 2000 года постоянно шло финансирование из городского бюджета: деятельность по проведению семинаров в основном проходила через Лигу квартирных и садовых товариществ, - говорит Елена Пахомова, депутат Нарвского горсобрания и председатель Комиссии по квартирным и садовым товариществам.

По мнению г-жи Пахомовой, эти мероприятия, в основном, посещали одни и те же люди.

Депутат сообщает, что город намерен и впредь заниматься организацией семинаров, но финансировать их проведение не планирует.

- Люди могут участвовать в них за свои деньги, - говорит г-жа Пахомова.- Так, например, 31 мая в зале горсобрания состоится мероприятие, на котором приглашённый из Таллинна специалист разъяснит нормы нового Закона о КТ, расскажет об изменениях, которые необходимо внести в устав, поделится примерами судебной практики.

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По информации Елены Пахомовой, возглавляемая ею комиссия по мере необходимости проводит Круглый стол для председателей. В Нарвской городской управе есть специалисты, которые работают с товариществами по конкретным вопросам: выделение пособий на строительство детских и спортивных площадок, по программе «Украсим свой город». По юридическим или иным вопросам можно обратиться за консультацией к депутатам - Е. Пахомовой, Т. Гордеевой, А. Мяги, к юристу А. Гамазину и другим.



Не обучение, а круглый стол?

Несмотря на все перечисленные возможности, у председателей домов есть, как утверждается, необходимость в некотором роде клубного общения, где можно было бы не только получать информацию в виде лекции, но и делиться опытом:

- У меня уже давно вызревает идея создать в Facebook страничку, где председатели между собой могли бы обмениваться информацией и обсуждать проблемы. В Нарве очень не хватает анализа ситуации, круглых столов, комплексной поддержки товариществам, - считает Татьяна Попова, управляющая несколькими домами в Нарве.

По мнению Тамары Гордеевой, депутата Нарвского городского собрания, с 1995 года ( начала действия Закона о КТ- прим. ред.) большинство домов, действительно, уже научились работать без особых проблем. Тем не менее, соглашается она, Нарве не помешало бы наличие общества или центра, который взял бы на себя координирующую и просветительскую функцию:

- Лет 10 назад такая работа велась куда более активно, но теперь я, например, закрыла MTÜ, которое занималось вопросами КТ. С одной стороны, товарищества уже наработали опыт, и разъяснять азбучные истины им не надо. С другой, люди у нас несколько пассивны и ждут, когда кто-то придёт и всё для них организует, сами же не очень-то готовы проявлять инициативу. Но я согласна помочь, если кто-то действительно займётся этим вопросом, - говорит Гордеева.

Диплом специалиста для председателя не обязателен

Прошедший 11 мая инфодень, организованный Союзом квартирных товариществ Эстонии, показал, что интерес нарвитян к семинарам нисколько не ослаб. Уже в первый день регистрации места на него закончились. И не все желающие смогли попасть на семинар, услышать, что называется, «из первых рук» пояснения специалистов. А их комментарии сейчас очень нужны. Так, например, в связи со вступлением в силу 1 января 2018 года нового Закона о квартирной собственности и квартирных товариществах многие собственники и члены правления ошибочно полагают, что все председатели правления с этого времени должны иметь соответствующую профессию, подтверждённую дипломом (kinnisvarahaldur или korterelamuhaldur). На самом деле это не так, рассказал на инфодне Андрес Яадла, член правления СКТЭ. Такое требование закон предъявляет только к юридическому лицу (предпринимателю или фирме), если оно выбирается общим собранием для управления КТ.



Обучение обойдётся в 500-600 евро

Однако в современных условиях любой председатель правления должен обладать знаниями и умением организовать эффективную работу.

- На собственников жилья может оказывать влияние фирма, желающая «прибрать» дом к своим рукам и обслуживать его. Людям станут намекать, что мол, у нас-то работают специалисты с дипломом, а кто такой ваш председатель? Что он знает, что умеет? Именно поэтому наш Союз предлагает «Базовый курс руководителя КТ», по его итогам необходимо защитить перед комиссией исследовательскую работу. В приёмной комиссии присутствует и представитель Kut-sekoda (Фонда профессиональной квалификации), соответственно в конце курса успешно защитившимся мы выдаём не просто свидетельство об окончании, а документ, подтверждающий его профессию, - рассказал господин Яадла.

Некоторые местные председатели уже прошли обучение и, сдав экзамены, стали специалистами в области управления делами КТ. Однако чтобы их посчитать, хватит пальцев одной руки, поэтому людей возможности обучения заинтересовали.

По словам представителя СКТЭ, недавно такой курс был проведён для председателей КТ на Сааремаа, экзамен принимали по Skype, все учащиеся успешно защитились и остались довольны. В планах организации предложить подобное обучение и нарвитянам. Присутствующих на семинаре председателей сразу же заинтересовала цена вопроса. Для Нарвы подобный курс на русском языке обойдётся не менее, чем в 500-600 евро, ответил г-н Яаадла. На замечание, что это дорого, он ответил: в Таллинне и на Сааремаа расходы частично (120-200 евро) компенсировали органы местного самоуправления.

Софья Боборенко