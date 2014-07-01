Баян баяна погоняет

Служебный разделБаян баяна погоняет
|Был во время Русско-Японской войны (1904-05 гг, кто забыл) в составе Российского флота полуброненосный крейсер «Баян». В общем, он проявил себя в боях неплохо, но чем кончилась сама война для России — известно. Сам «Баян» и почти вся 1-я Тихоокеанская эскадра были в конце концов затоплены в Порт-Артуре. 2-я Тихоокеанская в это время плыла вокруг шарика навстречу Цусиме. В Петербурге, конечно, понимали, что флоту требуется пополнение (в том числе крейсеры), но вот незадача — нормального современного проекта на тот момент (начало 1905 года) просто не было. Решили, чтобы не терять времени, заказать три крейсера по образу и подобию недавно утопшего «Баяна». Но строительство шло медленно, а после окончания войны и вообще заглохло. В результате долгострой длился 6-7 лет, и крейсера вошли в строй только в 1911-12 годах. Надо ли говорить, что к тому времени они уже безнадежно устарели… И бывшие артурцы, увидев через 7 лет в Кронштадте до боли знакомый силуэт старого крейсера, не могли удержаться от восклицания: — Офигеть, это ж «Баян»! Старый баянище!!!
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***
|…За столом сидели шесть человек — три актёра, два журналиста и адвокат. Я подсел к ним и принялся рассказывать анекдоты — все, какие знал. И после каждого анекдота присутствующие вынимали из карманов белые платки и прикладывали к ушам концами, так — что все лица были окаймлены белыми платками. В конце концов я не выдержал и спросил: — Что это значит? — Это? Белая борода! — Почему? — Все анекдоты, рассказываемые вами, так стары, что имеют седую бороду!!! Очень было обидно.
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***
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Утро. По Темзе плывёт пароход. В капитанскую рубку входит пассажир:
— Здравствуйте, сэр!
— Здравствуйте, сэр!
— Сегодня прекрасная погода, не так ли?
— Да.
— И на Темзе совсем нет тумана!
— Совсем.
— А как вы себя чувствуете, сэр?
— Спасибо, сэр, отлично.
— Позвольте взять у вас стаканчик воды?
— Пожалуйста, сэр.
— Спасибо, сэр!
Пассажир наливает себе стакан воды и уходит. Через минуту возвращается снова:
— И снова здравствуйте, сэр!
— И снова здравствуйте.
— Сегодня прекрасная погода, не так ли?
— Да.
— И на Темзе совсем нет тумана!
— Совсем.
— А как вы себя чувствуете, сэр?
— Спасибо, сэр, отлично.
— Позвольте взять у вас ещё один стаканчик воды?
— Пожалуйста, сэр, берите.
— Спасибо вам, сэр!
Пассажир наливает себе ещё один стакан, уходит и через минуту возвращается:
— И снова здравствуйте, сэр!
— Здравствуйте.
— Сегодня прекрасная погода, не так ли?
— Послушайте, сэр, если вы так хотите пить, вы можете забрать у меня целый графин!
— Понимаете, сэр, дело в том, что в моей каюте пожар…
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***
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Попал англичанин на необитаемый остров. Через десять лет его нашли, смотрят — построил три хижины.
— Сэр, но почему целых три?
— Эта — дом, в котором я живу, вторая — клуб, в который я хожу, а третья — клуб, в который я не хожу, сэр.
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***
|На армянское радио звонит американец.
— Может ли в Советском Союзе простой инженер купить машину?
— А... а... А у вас негров линчуют!
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***
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— Может ли начаться всемирный голод?
— Может, если китайцы научатся есть ложками.
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