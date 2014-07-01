+Галерея. «В будущем они будут историей…»

Дата публикации: Сегодня, 15:03

В преддверии Дней оперы в рамках фестиваля современной классической музыки ContempArt 2017 с 6 по 10 сентября, в Нарве состоялся весенний концерт, призванный заранее подготовить публику к грядущему масштабному событию.

Классика может быть не только музыкой прошлых веков, но и музыкой, которую пишут прямо сейчас. Фото: Александр Брыкин

Субботним пасмурным и дождливым днём 29 апреля в один из залов замка Германа прибыли гости из Таллинна: современные эстонские композиторы Мадис Ярви и Лийс Вийра, музыканты, а также организатор концерта Юлия Савицкая. Нарва — родной город Юлии, поэтому для неё было весьма важным провести подобный концерт именно здесь, дав возможность нарвитянам лично и «живьём» послушать произведения эстонских композиторов-современников, не выезжая для этого в Таллинн.

— Цель фестиваля — познакомить публику, людей, которые интересуются музыкой, с тем, что происходит сейчас в музыкальном мире, с композиторами, с тем, какую музыку они пишут, — поясняет Юлия. — Все мы знаем такие известные фигуры как Моцарт, Бетховен… они писали когда-то в прошлом, и их музыку слушают до сих пор. Нужно понимать, что у них были свои современники, которые слушали их при жизни, равно как и сейчас современные композиторы, которые пишут музыку, в будущем будут историей… И поэтому цель фестиваля и концерта — познакомить людей с композиторами, которые занимаются музыкой сейчас; с историей, которая пишется и происходит сейчас. Это даёт слушателю особое дыхание, а молодым исполнителям, молодым композиторам — возможность показать своё творчество. Мне кажется важным, чтобы эти люди были востребованы сегодня, когда они есть, когда они занимаются музыкой непосредственно, а не когда-то в будущем.

Концерт состоял из струнных произведений Мадиса Ярви, многие из которых исполнялись перед публикой впервые, а также импровизации Лийс Вийры на арфе и фортепиано. Кроме того, были сыграны избранные сочинения для фортепиано Всеволода Поздева и Леонида Десятникова. Юлия подчёркивает, что источники вдохновения для современных композиторов необычайно широки и простираются от своих учителей и любимых классических композиторов до собственной интерпретации через музыку различных абстракций: природы, окружающих техногенных явлений, внутренних эмоций и так далее.

И действительно, собственной персоной можно было услышать и ощутить ту грань, которая отделяет творчество классиков от современных неоклассиков: в музыке отчётливо прослеживается влияние стилей и жанров последнего столетия, например, джаза и даже арт-рока. Это накладывает на манеру звучания свой неповторимый постмодернистский отпечаток, характерный именно для сегодняшнего времени, в котором мы живём. Но настоящее потрясение испытывается в тот момент, когда на сцену приглашается сам композитор, из плоти и крови, находящийся на расстоянии вытянутой руки совершенно реальный человек. Любопытно, что это ощущение лишь усиливает тот досадный факт, что в зале было не слишком многолюдно.

— Классическая музыка, как и те, кто её пишет, никогда не были популярными, — говорит Юлия, — хотя они и не должны быть таковыми. Можно сказать, например, что Арво Пярт популярен, но он популярен в своей среде, в среде тех, кто слушает серьёзную музыку. Классическая музыка никогда не будет «попсой» — это и не нужно, потому что она предназначена для людей, которые, скажем так, более развиты в душе: они хотят чувствовать глубже, тоньше… Популярная музыка, которая легка для восприятия, она больше для поверхностного развлечения, отдыха, а есть музыка, которая побуждает думать.

Юлия сокрушается, что несмотря на её усилия по продвижению концерта и фестиваля в целом, в зал явилось весьма мало слушателей, чуть больше половины которых — эстоноязычные жители Нарвы и несколько гостей из других городов. Трудно с ней не согласиться — Эстония обладает весьма развитой музыкальной культурой, особенно если учесть немногочисленность населения, но при этом наблюдается явный недостаток слушателей и ценителей подобной музыки, по крайней мере, в Ида-Вирумаа.

— В Нарве вообще мало возможностей послушать классическую музыку; для этого нужно куда-то ехать, — уточняет Юлия, — поэтому я хочу дать людям такой шанс, насколько я могу взять на себя подобную ответственность, конечно. Важно сделать людей причастными к этой культуре, чтобы они послушали, узнали, что это такое… как-то глубже раскрыли свою душу и себя самих.

В конце концов, именно в постижении нечто глубоко внутреннего, таинственного и трансцендентного состоит цель человеческой культуры. Можно знакомиться с ней со страниц справочников и энциклопедий по музыковедению, можно заслушиваться бессмертными произведениями классиков. Но ощутить дух сегодняшней эпохи, которой живёт музыка в данный момент — это редкая и прекрасная возможность открыть для себя новую, возможно даже прежде неизведанную грань культурного восприятия, ощутить творческие поиски музыкантов и композиторов как-то иначе, ведь если они являются нашими современниками, то воспринимать их можно гораздо ближе и отчётливее. Хочется верить, что вклад современных композиторов, участвующих в музыкальной жизни Эстонии, а также таких небезразличных людей как Юлия Савицкая, всей душой радеющих за развитие этой жизни, не останется для нарвитян незамеченным, и на сентябрьские Дни оперы заинтересованной публики будет больше. Хотя даже скверная погода не помешала искренне влюблённым в музыку слушателям прийти на замечательный весенний концерт 29 апреля.

Александр Брыкин