В Париже студенты и преподаватели выступили против Макрона и Ле Пен

Дата публикации: Сегодня, 14:04

Работа около десяти парижских лицеев временно заблокирована из-за митингов студентов и преподавателей, призывающих не голосовать во втором туре выборов президента Франции ни за одного из кандидатов, сообщает агентство Рейтер.

Акции в лицеях прошли за два дня до второго тура, который определит кто станет главой государства — лидер движения "Вперед", бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон или кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен.

По информации агентства, учащиеся и преподаватели выступают с лозунгами "Ни Национальный фронт, ни Макрон" и призывают противостоять "либерализму и фашизму".

"Один лицей полностью заблокирован, занятия не идут", — рассказали агентству в ректорате Парижской академии, добавив, что предпринимаются попытки сорвать работу других учреждений.

Как сообщается, организаторами протестов в парижских лицеях стали Независимое движение международной борьбы (Mili) и Комитет по координации деятельности лицеев. Парижские студенты и преподаватели также собрались на демонстрацию, которая началась в 11 часов (12.00 мск) и пройдет от площади Бастилии до площади Италии.

В конце апреля несколько сотен школьников и лицеистов прошли маршем по Парижу в знак протеста против обоих кандидатов в президенты Франции.

Источник: www.ria.ru