Найди нас в:
Редакция "ВП" и "НГ" Подписка на "ВП" и "НГ" Реклама в "ВП" и "НГ" Недвижимость

Служебный раздел
Минное поле

Дата публикации: Сегодня, 13:32

Минное поле

 

Отправили на работы за территорию военной части 4-х бойцов и прапора. После окончания работ прапор построил бойцов и считает:
— Раз, два, три, четыре. Нас было пятеро. Где пятый? Ищем пятого. Разойдись. Проходит 10 мин. Опять построение, та же история, команда "Разойдись. Ищем пятого".
После третьего построения один боец говорит:
— Товарищ прапорщик, давайте я посчитаю, а Вы становитесь в строй.
Считает: "Раз, два, три, четыре, и показывая на себя — ПЯТЬ.
Прапор подходит к этому бойцу, отвешивает ему подзатыльник и говорит: — Так, это мы тебя, урод, полчаса искали!

 

***

 
В полицейской школе молодого курсанта спрашивают:
— Что бы вы стали делать, если бы вам в одиночку пришлось разгонять демонстрацию?
— Я снял бы фуражку и стал бы собирать на благотворительные нужды.

 

***

 

— Почему девушки любят выходить замуж за военных?
— Потому что те уже умеют готовить, штопать, заправлять постель, имеют крепкое здоровье и приучены выполнять команды!

 

***

 
Каждый день окружающие доказывают мне, что жизнь без мозга реальна.

 

***

 

Вышли с женой из рыбного магазина, а на ступеньках котёнок, няшный весьма. Жена умилённым голосом, — «Какой хорошенький… Давай ему голову оторвем.»
Люди вокруг начали беспокоиться и оборачиваться, пока мы рыбу из пакета не достали.

 

***

 
Мойша: Товарищ командир, примите меня в ваш партизанский отряд.
Командир:
— Нужно пройти испытание. Вот тебе пачка листовок, распространишь — возьму.
Через неделю Мойша возвращается усталый и измученный.
Командир:
— Как дела, чего так долго?
Мойша (вынимая из кармана пачку денег):
— Ну и товарец вы мне всучили.

 

Похожие новости
Комментарии (0)
Добавление комментариев:
Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
три + ноль (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Дежурный по городу

Задайте вопрос на социальную тему...

Вы может задать вопросы Татьяне Пацановской и Алле Ойавере....

1 72 / Подробнее...
Все материалы рубрики

В мире

Кто будет на параде в Москве представлять Эстонию...

Эстония направит на парад 9 мая своего посла в России Арти Хилпуса...

0 85 / Подробнее...

Россия предложила ввести в Сирию иностранные войска...

Внутри зон деэскалации будет запрещено применение любых видов оружия...

0 94 / Подробнее...

В Киеве начинается суд над Виктором Януковичем...

Украина может потребовать у России выдачи бывшего президента...

0 108 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Кто не прощает ошибок?...

Сегодня жена Петрова пришла с работы с каким-то мужиком. Они ржали, пили вино...

0 128 / Подробнее...
Все анекдоты рубрики

ОТБОРное видео

Еще видео

Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929

Искусственные цветы на все случаи жизни!

Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.

Натяжные потолки.

Натяжные потолки. Дешево. 58416143

Подстилка для домашних питомцев

Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.

Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде

2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве

Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644

Скупаем поддержанные автомобили

Скупаем поддержанные автомобили любых марок и моделей по лучшим ценам! Год выпуска не имеет значения. Покупаем как старые так и новые авто. Максимально быстро и выгодно. Нас интересуют: любые марки и модели; легковые, минивэны, внедорожники, микроавтобусы; на ходу; долго стоявшие; без техосмотра; требующие ремонта; интересны и другие предложения. Грамотное оформление документов (снятие с учета АРК). Деньги сразу наличными. {Тел.} 58905254.

Типовые и индивидуальные проекты

Архитектор, обладающий большим опытом, проектирует дома на одну или две семьи, рядные дома и садовые домики. Составляет с нуля проекты для домов, построенных без проекта. Типовые и индивидуальные проекты. Согласования. Разрешение на строительство. Разрешение на эксплуатацию. Геодезия. Тел.: +372 56649659. roman@solpro.ee www.solpro.ee

Дрова колотые и сложенные

Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.

Березовые брикеты для отопления,

Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.

Подать новое объявление
Просмотреть все объявления

Культурная афиша

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Прочие мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

Культурный центр «Женева»

Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia, тел.: 3599425

Нарва. Дом культуры "Ругодив"

Нарва, Пушкина, 8, тел.: 3573404
Смотри подробнее

Киноафиша

Урфин Джюс и его деревянные солдаты

(2017) мультфильм, приключения, семейный

Mum's List

(2016) драма

Секретный агент

(2017) боевик, триллер

Марш пингвинов 2: Зов

(2017) документальный

Меч короля Артура

(2017) фэнтези, боевик, драма, приключения  

Чужой: Завет

(2017) фантастика, триллер
Вся афиша кино

«Сбежавшие невесты»: дневник акции

Праздник всегда с ними: в Нарве появилась «Лига ведущих»...

«Лига ведущих» нынешним летом проведет наше любимое шоу «Сбежавшие...

0 991 / Подробнее...
Все материалы рубрики

Выбор редакции

Новички мечтают о наставниках, но желающих их наставлять -...

В феврале эстонский портал  CV Keskus.ee провёл  исследование....

0 621 / Подробнее...

Снос ветхих киосков рынок «Энергия» не возродит...

Расположенный в самом центре города рынок всё-таки должен выглядеть иначе...

2 723 / Подробнее...

Елена Колли, украсившая променад «аквариумом»: «Нарве не...

Стрит-арт, многообещающее направление современного искусства, добрался и до Нарвы....

0 2906 / Подробнее...

О нас:

Дополнительные разделы:

Разработка и дизайн:

O!Studio logo

© UU "Prospekt-Media", 2014. Все права защищены.

Форма входа на сайт:

Войти через соц. сети:
Rambler's Top100