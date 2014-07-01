Мастер-класс по поиску сокровищ в секонд-хэнде

Дата публикации: Сегодня, 11:38

В прошлое воскресенье в центре культуры Geneva открылась новая фотовыставка под интригующим названием «Сокровища секонд-хэндов», автор которой, шеф-редактор газеты «Виру Проспект» Светлана Зайцева выступила сразу в двух новых для нас качествах: как фотограф, снимающий не- обычные натюрморты, и как хозяйка дома, способная сварить «суп из топора» - найти и приобрести за центы в недрах нарвских сэконд-хэндов изящные штучки для сервировки стола и украшения домашнего интерьера.

Эта фотовыставка – первая в жизни Светланы. Она призналась, что ни за что не решилась бы на такой шаг, если бы не поддержка и одобрение руководителя нарвского объединения профессиональных фотографов «Авторское фото», известного фотомастера Ирины Кивимяэ.

Идея сделать серию снимков красивых вещичек из сэконд-хэнда возникла у Светланы три года назад. «И с этой идеей я пришла к Ирине: «Мой антураж – твои фото». Она попросила показать мои собственные снимки на эту тему – тогда их было всего несколько – и неожиданно заявила: «Сама справишься».

Ирина Кивимяэ включила будущую выставку «Сокровища сэконд-хэнда» в проект «Фотография как линия жизни», цель которого – познакомить зрителей с творчеством фотографов-любителей, имеющих необычные увлечения.

Натюрмортов давно не было

Руководитель «Авторского фото» на открытии отметила, что выставок натюрмортов в нарвском объединении фотографов давно не было. На ее взгляд, фотографов, «которые способны укрощать предметы», вообще не так много.

«Первые шаги Светланы были робкими, но зато потом у автора появилось столько идей, что пришлось ее останавливать: серия, которая начиналась с нескольких снимков, разрослась до пятидесяти работ, на выставке представлено около тридцати. В сущности, это замечательно: когда что-то нам нравится по-настоящему, это всегда нас неизбежно засасывает», - заметила с улыбкой Ирина Кивимяэ.

Один из натюрмортов – белый соусник на темной скатерти с красивой фактурой – сразу приглянулся профессиональному фотографу Игорю Вешнякову: «Здесь удивительно пойман свет. Да и все другие натюрморты - не искусственно построенные, а словно подсмотренные: иногда приходишь в гости и вдруг видишь какой-нибудь подоконник, где все предметы находятся в гармонии, а свет падает именно так, как надо». В ответ Светлана честно призналась, что «ловить свет» для этой работы ей пришлось недели три: «Я даже в обед прибегала с работы домой, чтобы посмотреть, не светит ли солнце в этот момент «правильно».

Тема, важная для всех

«Я действительно люблю красивые вещи, - признается Светлана, – для меня это прежде всего плод человеческой фантазии и таланта».

«Практически все, что изображено на снимках, у меня в ходу на кухне и в столовой, но надо потихоньку начинать все раздаривать, уж слишком много всего накопилось», - смеется она.

На открытии публика полушутя предложила Светлане организовать мастер- классы по поиску сокровищ в секонд-хэндах, что наш шеф-редактор и сделала: прямо на выставке, добросовестно отвечая на вопросы заинтересованных зрителей.

«Очень важная для сегодняшнего дня тема – вторичное использование вещей. Мы погрязли в вещах, торговля стимулирует нас приобретать все новые и новые, но порой в старых вещах обнаруживается бездна изящества и вкуса, их прекрасно можно вписать в современный интерьер. К тому же в сэкондах можно встретить замечательные дизайнерские работы. Плюс - натуральные материалы и ручная работа, что мы почти разучились ценить. Вот к чему мне хотелось привлечь внимание своими фотографиями», - пояснила автор.

Например, на одной из фотографий - яркие разноцветные тканевые салфетки контрастируют со стопкой безупречно белых льняных с вышитыми вручную монограммами. «Все это я действительно купила в сэконде, в том числе и изумительный белый набор, причем салфетки абсолютно новые, видно было, что их никто даже ни разу не разворачивал. Очевидно, подарок к свадьбе, но современные люди не хотят заморачиваться такими вещами ...»

3 простых вопроса

- Какой смысл ты вкладываешь в слово «сокровища», используя его в названии своей выставки?

- Для меня это волшебное слово из детства: каждый из нас хоть раз да находил дома, на чердаке или в бабушкином сундуке какую-нибудь старую, но необыкновенно привлекательную вещь. Не дорогую антикварную, а просто добротно и любовно сделанную вещь, давно принадлежащую вашей семье, которая, быть может, заслуживает того, чтобы стать семейной реликвией. Сокровища — это ручная работа, натуральные материалы, творческое исполнение.

- Есть люди, которые ни за что даже не заглянут в секонд-хэнд, поскольку боятся подорвать свой имидж. Ты согласна с тем, что секонд-хэнды — магазины для бедняков?

- Я думаю, подобное мнение - пережиток прошлого. Секонд-хэнды сейчас набирают обороты и невероятно популярны у кинозвезд, деятелей культуры, многие из которых открыто признаются в своей любви к ним. Есть специальные секонд-хэнды, где люди целенаправленно собирают свои коллекции, например, одежду от Дольче-и-Габбана, пластмассовые украшения шестидесятых, и т.п. У шведов последние три года тренд – делать рождественские подарки из секонд-хэндов, и они уже настолько прониклись «зеленым мышлением», что абсолютно не комплексуют по этому поводу. Известные западные декораторы не брезгуют в поисках нужных предметов ходить по секонд-хэндам и блошиным рынкам. Именно на то, что ничего постыдного в покупках из секонда нет, я и пыталась обратить внимание своей выставкой! Напротив, можно гордиться, что ты даешь вещам вторую жизнь и сберегаешь ресурсы — и свои, и чужие.

- Что больше всего радует, когда на пятом десятке вдруг открываешь собственную фотовыставку?

- Работа над любимой темой подарила мне массу вдохновляющих моментов… И я желаю всем нам не считать свои хобби неким излишеством – возможно, это именно то, что неожиданно добавит жизни красок.

Наша справка:

НКО «Авторское фото» существует уже три года, в него входят фотографы Ирина Кивимяэ, Игорь Вешняков, Дмитрий Лишихин, Светлана Иванова, Максим Гладышев, Оксана Ивлева, Валерия Сотникова и Олеся Юлле. Помимо выставочной деятельности объединение дает консультации любителям: встречи фотографов проходят в Нарве по воскресеньям на Линда, 4.

Благодаря проекту НКО «Фотография как линия жизни» в центре культуры «Женева» состоялись выставки трех авторов: Светланы Ивановой (стрит- фото), Бориса Синицова (фотоохота) и Светланы Зайцевой (натюрморты). Поддержало проект Ида-Вируское отделение фонда «Культурный капитал».

Ирина Кивимяэ надеется, что НКО в дальнейшем удастся найти и других фотографов-любителей с интересными увлечениями, которыми стоит поделиться с другими.

Елена Крайнева