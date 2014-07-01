Мастер-класс по поиску сокровищ в секонд-хэнде

Служебный разделМастер-класс по поиску сокровищ в секонд-хэнде
В прошлое воскресенье в центре культуры Geneva открылась новая фотовыставка под интригующим названием «Сокровища секонд-хэндов», автор которой, шеф-редактор газеты «Виру Проспект» Светлана Зайцева выступила сразу в двух новых для нас качествах: как фотограф, снимающий не- обычные натюрморты, и как хозяйка дома, способная сварить «суп из топора» - найти и приобрести за центы в недрах нарвских сэконд-хэндов изящные штучки для сервировки стола и украшения домашнего интерьера.
Эта фотовыставка – первая в жизни Светланы. Она призналась, что ни за что не решилась бы на такой шаг, если бы не поддержка и одобрение руководителя нарвского объединения профессиональных фотографов «Авторское фото», известного фотомастера Ирины Кивимяэ.
Идея сделать серию снимков красивых вещичек из сэконд-хэнда возникла у Светланы три года назад. «И с этой идеей я пришла к Ирине: «Мой антураж – твои фото». Она попросила показать мои собственные снимки на эту тему – тогда их было всего несколько – и неожиданно заявила: «Сама справишься».
Ирина Кивимяэ включила будущую выставку «Сокровища сэконд-хэнда» в проект «Фотография как линия жизни», цель которого – познакомить зрителей с творчеством фотографов-любителей, имеющих необычные увлечения.
Натюрмортов давно не было
Руководитель «Авторского фото» на открытии отметила, что выставок натюрмортов в нарвском объединении фотографов давно не было. На ее взгляд, фотографов, «которые способны укрощать предметы», вообще не так много.
«Первые шаги Светланы были робкими, но зато потом у автора появилось столько идей, что пришлось ее останавливать: серия, которая начиналась с нескольких снимков, разрослась до пятидесяти работ, на выставке представлено около тридцати. В сущности, это замечательно: когда что-то нам нравится по-настоящему, это всегда нас неизбежно засасывает», - заметила с улыбкой Ирина Кивимяэ.
Один из натюрмортов – белый соусник на темной скатерти с красивой фактурой – сразу приглянулся профессиональному фотографу Игорю Вешнякову: «Здесь удивительно пойман свет. Да и все другие натюрморты - не искусственно построенные, а словно подсмотренные: иногда приходишь в гости и вдруг видишь какой-нибудь подоконник, где все предметы находятся в гармонии, а свет падает именно так, как надо». В ответ Светлана честно призналась, что «ловить свет» для этой работы ей пришлось недели три: «Я даже в обед прибегала с работы домой, чтобы посмотреть, не светит ли солнце в этот момент «правильно».
Тема, важная для всех
«Я действительно люблю красивые вещи, - признается Светлана, – для меня это прежде всего плод человеческой фантазии и таланта».
«Практически все, что изображено на снимках, у меня в ходу на кухне и в столовой, но надо потихоньку начинать все раздаривать, уж слишком много всего накопилось», - смеется она.
На открытии публика полушутя предложила Светлане организовать мастер- классы по поиску сокровищ в секонд-хэндах, что наш шеф-редактор и сделала: прямо на выставке, добросовестно отвечая на вопросы заинтересованных зрителей.
«Очень важная для сегодняшнего дня тема – вторичное использование вещей. Мы погрязли в вещах, торговля стимулирует нас приобретать все новые и новые, но порой в старых вещах обнаруживается бездна изящества и вкуса, их прекрасно можно вписать в современный интерьер. К тому же в сэкондах можно встретить замечательные дизайнерские работы. Плюс - натуральные материалы и ручная работа, что мы почти разучились ценить. Вот к чему мне хотелось привлечь внимание своими фотографиями», - пояснила автор.
Например, на одной из фотографий - яркие разноцветные тканевые салфетки контрастируют со стопкой безупречно белых льняных с вышитыми вручную монограммами. «Все это я действительно купила в сэконде, в том числе и изумительный белый набор, причем салфетки абсолютно новые, видно было, что их никто даже ни разу не разворачивал. Очевидно, подарок к свадьбе, но современные люди не хотят заморачиваться такими вещами ...»
3 простых вопроса
- Какой смысл ты вкладываешь в слово «сокровища», используя его в названии своей выставки?
- Для меня это волшебное слово из детства: каждый из нас хоть раз да находил дома, на чердаке или в бабушкином сундуке какую-нибудь старую, но необыкновенно привлекательную вещь. Не дорогую антикварную, а просто добротно и любовно сделанную вещь, давно принадлежащую вашей семье, которая, быть может, заслуживает того, чтобы стать семейной реликвией. Сокровища — это ручная работа, натуральные материалы, творческое исполнение.
- Есть люди, которые ни за что даже не заглянут в секонд-хэнд, поскольку боятся подорвать свой имидж. Ты согласна с тем, что секонд-хэнды — магазины для бедняков?
- Я думаю, подобное мнение - пережиток прошлого. Секонд-хэнды сейчас набирают обороты и невероятно популярны у кинозвезд, деятелей культуры, многие из которых открыто признаются в своей любви к ним. Есть специальные секонд-хэнды, где люди целенаправленно собирают свои коллекции, например, одежду от Дольче-и-Габбана, пластмассовые украшения шестидесятых, и т.п. У шведов последние три года тренд – делать рождественские подарки из секонд-хэндов, и они уже настолько прониклись «зеленым мышлением», что абсолютно не комплексуют по этому поводу. Известные западные декораторы не брезгуют в поисках нужных предметов ходить по секонд-хэндам и блошиным рынкам. Именно на то, что ничего постыдного в покупках из секонда нет, я и пыталась обратить внимание своей выставкой! Напротив, можно гордиться, что ты даешь вещам вторую жизнь и сберегаешь ресурсы — и свои, и чужие.
- Что больше всего радует, когда на пятом десятке вдруг открываешь собственную фотовыставку?
- Работа над любимой темой подарила мне массу вдохновляющих моментов… И я желаю всем нам не считать свои хобби неким излишеством – возможно, это именно то, что неожиданно добавит жизни красок.
Наша справка:
НКО «Авторское фото» существует уже три года, в него входят фотографы Ирина Кивимяэ, Игорь Вешняков, Дмитрий Лишихин, Светлана Иванова, Максим Гладышев, Оксана Ивлева, Валерия Сотникова и Олеся Юлле. Помимо выставочной деятельности объединение дает консультации любителям: встречи фотографов проходят в Нарве по воскресеньям на Линда, 4.
Благодаря проекту НКО «Фотография как линия жизни» в центре культуры «Женева» состоялись выставки трех авторов: Светланы Ивановой (стрит- фото), Бориса Синицова (фотоохота) и Светланы Зайцевой (натюрморты). Поддержало проект Ида-Вируское отделение фонда «Культурный капитал».
Ирина Кивимяэ надеется, что НКО в дальнейшем удастся найти и других фотографов-любителей с интересными увлечениями, которыми стоит поделиться с другими.
Елена Крайнева
Дежурный по городу
Задайте вопрос на социальную тему...
Вы может задать вопросы Татьяне Пацановской и Алле Ойавере....
В мире
В Париже студенты и преподаватели выступили против Макрона...
Парижские студенты призываю не голосовать ни за одного из кандидатов...
Кто будет на параде в Москве представлять Эстонию...
Эстония направит на парад 9 мая своего посла в России Арти Хилпуса...
Россия предложила ввести в Сирию иностранные войска...
Внутри зон деэскалации будет запрещено применение любых видов оружия...
Есть анекдот!
Минное поле...
Кто в армии служил, то в цирке не смеется...
ОТБОРное видео
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Искусственные цветы на все случаи жизни!
Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Скупаем поддержанные автомобили
Скупаем поддержанные автомобили любых марок и моделей по лучшим ценам! Год выпуска не имеет значения. Покупаем как старые так и новые авто. Максимально быстро и выгодно. Нас интересуют: любые марки и модели; легковые, минивэны, внедорожники, микроавтобусы; на ходу; долго стоявшие; без техосмотра; требующие ремонта; интересны и другие предложения. Грамотное оформление документов (снятие с учета АРК). Деньги сразу наличными. {Тел.} 58905254.
Типовые и индивидуальные проекты
Архитектор, обладающий большим опытом, проектирует дома на одну или две семьи, рядные дома и садовые домики. Составляет с нуля проекты для домов, построенных без проекта. Типовые и индивидуальные проекты. Согласования. Разрешение на строительство. Разрешение на эксплуатацию. Геодезия. Тел.: +372 56649659. roman@solpro.ee www.solpro.ee
Дрова колотые и сложенные
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Культурная афиша
Киноафиша
«Сбежавшие невесты»: дневник акции
Призы и подарки — копилка наполняется!...
Быть спонсором акции – значит иметь возможность прорекламироваться...
Выбор редакции
Новички мечтают о наставниках, но желающих их наставлять -...
В феврале эстонский портал CV Keskus.ee провёл исследование....
Снос ветхих киосков рынок «Энергия» не возродит...
Расположенный в самом центре города рынок всё-таки должен выглядеть иначе...
Елена Колли, украсившая променад «аквариумом»: «Нарве не...
Стрит-арт, многообещающее направление современного искусства, добрался и до Нарвы....