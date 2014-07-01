Изголовье для кровати

Дата публикации: Сегодня, 13:58

Спальня — одно из главных и важных мест в доме. А кровать, соответственно — центр спальни. Как сделать так, чтобы этот центр стал красивым и уютным?

Начнем с того, что можно купить уже готовую кровать с красивым изголовьем. Но, как правило, выбор мебели в наших магазинах достаточно однообразен и не блещет особой фантазией. Тем более многие из нас хотели бы обновить уже имеющуюся кровать, не затрачивая на это много средств. Как же сделать изголовье кровати своими руками?

На самом деле это не так сложно, как кажется. Вам потребуется:

1. Основа для спинки. Это может быть имеющаяся спинка, если она устраивает вас по форме и по высоте. В противном случае вам потребуется лист толстой фанеры (от 6 до 20 мм на ваше усмотрение) или другой твердый материал, которому нужно придать желаемую форму. Стоит отметить, что если у вас нет возможности придать спинке желаемую форму, например при помощи лобзика, то вам вполне может подойти и строго геометрическая форма изголовья.

2. Материал для обивки. Это может быть ткань, как простая хлопковая или льняная, так и богатая велюровая — все зависит от общего стиля оформления спальни. Кроме того ,можно использовать кожу или более экзотические материалы. Однако, стоит помнить, что в спальне уместны экологичные и «комфортные» материалы.

3. Материал для наполнения, смягчения изголовья. Может подойти любой объемный материал: синтепон, холлофайбер, поролон и т.п.

4. Инструменты для изготовления кровати с мягким изголовьем: в зависимости от способа потребуется или мебельный степлер или швейная машинка.

Процесс изготовления изголовья для кровати

Он не более сложен, чем подбор материалов для него. Итак, у нас есть готовая спинка, наполнитель и обивочный материал, вырезанный по размеру с припусками на швы. Кстати, не забывайте, что обивочный материал вам потребуется и на оборотную сторону спинки кровати.

Осталось определиться со способом. Если мы хотим сделать наше изголовье при помощи степлера, то желательно использовать однородный материал для наполнения (смягчения) спинки, такой как поролон, который необходимо предварительно закрепить на спинке при помощи клея или того же мебельного степлера в нескольких местах, чтобы он крепко держался. При этом способе необходимо подготовить ткань с припусками 1,5-2 см для оборотной стороны и около 10 см для лицевой стороны. Далее необходимо приложить ткань на заднюю поверхность спинки, подвернуть край на 1,5 — 2 см и начать пристреливать степлером. Когда закончите с оборотной стороной, приступайте к лицевой. Для того, чтобы на лицевой стороне изголовья не были видны скобы для степлера — натяните ткань, заведите припуски на заднюю сторону и там, предварительно подогнув 1,5-2 см, закрепите степлером.

Если вы хотите сшить чехол для изголовья кровати, то необходимо сделать припуски по всем сторонам 1,5-2 см, сшить с изнаночной стороны детали, вывернуть и надеть на спинку. Наполнитель при этом способе можно закладывать после надевания чехла, особенно в том случае, если вы используете «мягкие» варианты: холлофайбер, экофайбер, полиэфир и т.п.

Внимание! Указанных припусков может не хватить, если вы берете достаточно большое количество наполнителя: в таком случае как говорится — «семь раз отмерь — один отрежь».

Кроме того, припуск по нижней части обивочного материала нужно предусмотреть такого размера, чтобы можно было его «спрятать» между спинкой кровати и ее основанием.

Кроме того, можно украсит готовое изголовье декоративной строчкой, пуговицами-кнопками и другими способами. Но это в том случае, если вы понимаете, как это сделать и имеете определенный навык.

Таким образом, обновленные изголовья смотрятся очень необычно, красиво, стильно и уютно. В то же время, если вы хотите чего-то более строгого, помпезного и профессионального, то можете обратиться за помощью к специалистам, которые смогут выполнить для вашей кровати один из вариантов.

Источник: domcvetnik.com