Изголовье для кровати

Служебный разделИзголовье для кровати
Спальня — одно из главных и важных мест в доме. А кровать, соответственно — центр спальни. Как сделать так, чтобы этот центр стал красивым и уютным?
Начнем с того, что можно купить уже готовую кровать с красивым изголовьем. Но, как правило, выбор мебели в наших магазинах достаточно однообразен и не блещет особой фантазией. Тем более многие из нас хотели бы обновить уже имеющуюся кровать, не затрачивая на это много средств. Как же сделать изголовье кровати своими руками?
На самом деле это не так сложно, как кажется. Вам потребуется:
1. Основа для спинки. Это может быть имеющаяся спинка, если она устраивает вас по форме и по высоте. В противном случае вам потребуется лист толстой фанеры (от 6 до 20 мм на ваше усмотрение) или другой твердый материал, которому нужно придать желаемую форму. Стоит отметить, что если у вас нет возможности придать спинке желаемую форму, например при помощи лобзика, то вам вполне может подойти и строго геометрическая форма изголовья.
2. Материал для обивки. Это может быть ткань, как простая хлопковая или льняная, так и богатая велюровая — все зависит от общего стиля оформления спальни. Кроме того ,можно использовать кожу или более экзотические материалы. Однако, стоит помнить, что в спальне уместны экологичные и «комфортные» материалы.
3. Материал для наполнения, смягчения изголовья. Может подойти любой объемный материал: синтепон, холлофайбер, поролон и т.п.
4. Инструменты для изготовления кровати с мягким изголовьем: в зависимости от способа потребуется или мебельный степлер или швейная машинка.
Процесс изготовления изголовья для кровати
Он не более сложен, чем подбор материалов для него. Итак, у нас есть готовая спинка, наполнитель и обивочный материал, вырезанный по размеру с припусками на швы. Кстати, не забывайте, что обивочный материал вам потребуется и на оборотную сторону спинки кровати.
Осталось определиться со способом. Если мы хотим сделать наше изголовье при помощи степлера, то желательно использовать однородный материал для наполнения (смягчения) спинки, такой как поролон, который необходимо предварительно закрепить на спинке при помощи клея или того же мебельного степлера в нескольких местах, чтобы он крепко держался. При этом способе необходимо подготовить ткань с припусками 1,5-2 см для оборотной стороны и около 10 см для лицевой стороны. Далее необходимо приложить ткань на заднюю поверхность спинки, подвернуть край на 1,5 — 2 см и начать пристреливать степлером. Когда закончите с оборотной стороной, приступайте к лицевой. Для того, чтобы на лицевой стороне изголовья не были видны скобы для степлера — натяните ткань, заведите припуски на заднюю сторону и там, предварительно подогнув 1,5-2 см, закрепите степлером.
Если вы хотите сшить чехол для изголовья кровати, то необходимо сделать припуски по всем сторонам 1,5-2 см, сшить с изнаночной стороны детали, вывернуть и надеть на спинку. Наполнитель при этом способе можно закладывать после надевания чехла, особенно в том случае, если вы используете «мягкие» варианты: холлофайбер, экофайбер, полиэфир и т.п.
Внимание! Указанных припусков может не хватить, если вы берете достаточно большое количество наполнителя: в таком случае как говорится — «семь раз отмерь — один отрежь».
Кроме того, припуск по нижней части обивочного материала нужно предусмотреть такого размера, чтобы можно было его «спрятать» между спинкой кровати и ее основанием.
Кроме того, можно украсит готовое изголовье декоративной строчкой, пуговицами-кнопками и другими способами. Но это в том случае, если вы понимаете, как это сделать и имеете определенный навык.
Таким образом, обновленные изголовья смотрятся очень необычно, красиво, стильно и уютно. В то же время, если вы хотите чего-то более строгого, помпезного и профессионального, то можете обратиться за помощью к специалистам, которые смогут выполнить для вашей кровати один из вариантов.
Источник: domcvetnik.com
В мире
Эстония поддержала предложение оштрафовать Газпром...
В 2016 году на «Газпром» приходилось 93% импорта природного газа в Эстонию....
США запланировали сокращение финансовой помощи Украине на...
Обнародованный в марте план бюджета 2018 года предусматривает сокращение....
Опубликованы окончательные итоги первого тура выборов...
Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен будут соперничать во втором туре....
Есть анекдот!
Особенности семейной жизни...
Если ты станешь моей женой, то я буду делать все возможное, чтобы прокормить свинью...
ОТБОРное видео
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Искусственные цветы на все случаи жизни!
Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Скупаем поддержанные автомобили
Скупаем поддержанные автомобили любых марок и моделей по лучшим ценам! Год выпуска не имеет значения. Покупаем как старые так и новые авто. Максимально быстро и выгодно. Нас интересуют: любые марки и модели; легковые, минивэны, внедорожники, микроавтобусы; на ходу; долго стоявшие; без техосмотра; требующие ремонта; интересны и другие предложения. Грамотное оформление документов (снятие с учета АРК). Деньги сразу наличными. {Тел.} 58905254.
Типовые и индивидуальные проекты
Архитектор, обладающий большим опытом, проектирует дома на одну или две семьи, рядные дома и садовые домики. Составляет с нуля проекты для домов, построенных без проекта. Типовые и индивидуальные проекты. Согласования. Разрешение на строительство. Разрешение на эксплуатацию. Геодезия. Тел.: +372 56649659. roman@solpro.ee www.solpro.ee
Дрова колотые и сложенные
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Культурная афиша
Киноафиша
«Сбежавшие невесты»: дневник акции
Я пригласить хочу на танец…...
Дорогие друзья! Подготовка к празднику входит в свою активную фазу...
От редакции
Поработали творчески и узнали дорогу в «Ильмарине»...
Спектакли театра «Ильмарине» пришли посмотреть участники конкурса...
Выбор редакции
Новички мечтают о наставниках, но желающих их наставлять -...
В феврале эстонский портал CV Keskus.ee провёл исследование....
В столкновении с поездом погибли двое молодых мужчин...
Еще в воскресенье вечером было неизвестно, кто погиб в столкновени....
Елена Колли, украсившая променад «аквариумом»: «Нарве не...
Стрит-арт, многообещающее направление современного искусства, добрался и до Нарвы....