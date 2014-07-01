Как установить унитаз своими руками: этапы монтажа и полезные советы

Дата публикации: Сегодня, 13:50

Установить унитаз самостоятельно несложно, но и в этом деле есть свои подводные камни. Мы хотим поделиться с вами возможными вариантами установки, нюансами подключения к коммуникациям и рассказать о некоторых хитростях профессиональных сантехников, которые помогут вам выполнить монтаж на «отлично».

Выбор способа монтажа

Все современные модели унитазов предполагают внешнее или внутреннее крепление к полу при помощи дюбелей к любой твёрдой поверхности. Набор крепежей с декоративными шляпками обычно идёт в комплекте к изделию. На самой чаше есть отверстия. Обратите внимание, для дополнительной прочности и герметичности между полом и основанием чаши наносят слой силиконового герметика или резиновую прокладку.

Установка унитаза на тафту

Если в процессе ремонта вы обнаружили под старым унитазом деревянную доску — тафту, даже не думайте менять её на новую и тем более оставлять старую. Когда-то этот способ установки широко практиковался в частном домостроении и в квартирах, сегодня же встречается только при установке унитаза на деревянное основание.

Тафта — это кусок массива, обработанный олифой или водоотталкивающими составами, толщиной до 30 мм, или подложка из толстой резины, вырезанная по форме ножки унитаза. Удалив тафту, выемку в полу выровняйте цементной смесью и облицуйте плиткой. Затем установите новый унитаз как положено, на дюбели.

Монтаж унитаза на клеевой состав

Профессиональные сантехники не признают такой способ установки, не считают его надёжным. Хотя в редких случаях им приходится ограничиваться. Например, если под плиткой устроены тёплые водяные полы, а схема утеряна. Остаётся приклеить унитаз на эпоксидный клей. Последовательность работ проходит аналогично установке на кафель с той разницей, что вместо силикона между ножкой чаши и полом наносят клей, а этап со сверлением пола пропускают.

Канализационные муфты и переходы: что выбрать

Выходное отверстие унитаза не подключают к раструбу канализации напрямую. Даже если они идеально совпадают, используют муфту. Соединительные элементы изготовлены из пластика или резины и предусматривают установку унитаза при условии, что канализационные трубы заменены на пластиковые. Если же подключать сантехнику придётся к чугунному раструбу, приобретите переходную манжету. Сливная муфта подойдёт, если слив унитаза удаётся поставить впритык к канализационному отверстию.

Эксцентриковая манжета используется, если раструб и выпуск немного смещены по оси.

Гофрированная труба применяется во всех случаях, когда невозможно установить унитаз впритык к раструбу.

Пластиковый отвод на 45 или 90 градусов обеспечивает жёсткое соединение, при условии, что параметры расположения сантехники и раструба соответствуют изгибу патрубка. Отвод является альтернативой гофрированной трубе.

Уплотнительное кольцо понадобится при вертикальном выпуске.

Последовательность работ по установке

После того, как разметили место установки чаши и точки сверления под крепежи, просверлите в полу отверстия и вбейте в них дюбеля. Все места соединения, особенно где будет силикон, обезжирьте и насухо вытрите. Соберите бачок и установите его на чашу унитаза.

Подсоедините унитаз к канализации. Сперва наденьте гофру или муфту до края резинки в канализационное отверстие и максимально выровняйте для плотного прилегания стенок. На место установки чаши уложите уплотнитель или нанесите толстый слой силикона и установите на него основание унитаза. Свободную сторону гофры промажьте силиконовой смазкой и наденьте на выпуск оборудования. Выровняйте унитаз, закрепите к полу болтами с прокладкой. Затягивать крепежи следует последовательно и аккуратно, чтобы не допустить растрескивания чаши.

Для установки унитаза сантехники рекомендуют использовать шурупы под накидной ключ. В комплекте, как правило, идут шурупы под отвертку. Перед началом работ обязательно проверьте соответствие размеров шурупа и отверстий в чаше, а также наличие прокладки и декоративных шляпок.

Монтаж сливного бачка и подключение к водоснабжению

После сборки арматуры бачка, установите на чаше уплотнительное кольцо в месте прикрепления бачка. Для лучшей герметизации промажьте его силиконовой смазкой. Аккуратно установите сливной бачок на чашу. Опустите крепёжные болты в соответствующие отверстия и зафиксируйте гайками снизу унитаза. При помощи гибкого шланга подключите бачок унитаза к водопроводу. Не забывайте про резиновые прокладки и ФУМ-ленту на резьбе. Все соединения должны быть герметичны.

В заключение смело переходите к самому интересному — первому пробному запуску. Если обошлось без протечек, можно смело пользоваться новым унитазом.

Источник: rmnt.ru