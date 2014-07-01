ОПРОС. Успешный бизнес в Ида-Вирумаа — возможно ли это?

Служебный разделОПРОС. Успешный бизнес в Ида-Вирумаа — возможно ли это?
- Абсолютно возможно! И примеров тому, думаю, немало, достаточно вспомнить, например, Силламяэский порт, промышленный парк Intek Nakro в Нарве. Если бы я считал, что Ида-Вирумаа задворки Эстонии и ЕС, я бы здесь не жил и не работал... Давно надо понять: хорошо там, где нас нет. Да, в Таллинне, Москве, Лондоне возможностей, вероятно, больше, но давайте учитывать, что и конкуренция там огромная. Другое дело, что Нарва — город, на мой взгляд, абсолютно недофинансированный со стороны государства. Мне запомнилась фраза, которую я однажды услышал из уст одного молодого человека на конференции по предпринимательству: наша Нарва уже четверть века как находится под санкциями — причем, двойными, как общими, так и со стороны государства.
- Успешный бизнес возможен в любом месте, в любое время, но для этого необходим целый комплекс факторов, количество которых, по моим наблюдениям, постоянно увеличивается. При этом некоторые проблемы обозначаются у нас в регионе все острее. Постоянно приходится отвечать на вопрос наших клиентов: а где у вас люди? А причины мы знаем, одна из них - взрослое население уезжает на заработки. Любопытно, что при таком уровне безработицы в городе много свободных рабочих мест. Почему — нетрудно догадаться...Что касается ресторанного бизнеса, то здесь нехватка средств у населения сказывается на том, что нарвитяне не могут позволить себе отдыхать в ресторане без особого повода. Но впереди туристический сезон, так что будем надеяться на лучшее.
- Конечно! И одно из доказательств этого — в последнее время россияне очень активно регистрируют здесь фирмы. Не факт, что Нарву или даже Эстонию они рассматривают для себя в качестве рынка, но то, что мы для них — трамплин в Европу, это точно. К сожалению, государство помогает бизнесу выборочно. Вот придумали фишку — поддерживать экспорт и инновации. А традиционный бизнес, люди, которые хотят открыть, предположим, пекарню, пельменную, сталкиваются с очень большими трудностями; получить кредит в банке, дотацию от фондов практически невозможно. На мой взгляд, это не демократично — создавать условия для одних, а других оставлять ни с чем. Должны быть равные условия для всех.
Опрос провели Светлана Зайцева и Татьяна Завьялова
NB! Мы будем рады, если наши читатели выскажут свое мнение по теме опроса в комментариях к этому материалу.
В мире
Грузовик въехал в толпу в центре Стокгольма, есть...
Местное радио утверждает, что три человека погибли....
Миксер назвал удар США по Сирии уместным и необходимым...
Яна Тоом назвала его дураком....
США нанесли ракетный удар по базе сирийской армии в Хомсе...
Около 60 "Томагавков" были выпущены с военных кораблей в Средиземном море....
Есть анекдот!
Ты меня уважашь?...
Алкаш Петрович, по проведённому им же социальному опросу, является самым уважаемым...
ОТБОРное видео
Супербаланс...
...
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Искусственные цветы на все случаи жизни!
Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Скупаем поддержанные автомобили
Скупаем поддержанные автомобили любых марок и моделей по лучшим ценам! Год выпуска не имеет значения. Покупаем как старые так и новые авто. Максимально быстро и выгодно. Нас интересуют: любые марки и модели; легковые, минивэны, внедорожники, микроавтобусы; на ходу; долго стоявшие; без техосмотра; требующие ремонта; интересны и другие предложения. Грамотное оформление документов (снятие с учета АРК). Деньги сразу наличными. {Тел.} 58905254.
Типовые и индивидуальные проекты
Архитектор, обладающий большим опытом, проектирует дома на одну или две семьи, рядные дома и садовые домики. Составляет с нуля проекты для домов, построенных без проекта. Типовые и индивидуальные проекты. Согласования. Разрешение на строительство. Разрешение на эксплуатацию. Геодезия. Тел.: +372 56649659. roman@solpro.ee www.solpro.ee
Дрова колотые и сложенные
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Культурная афиша
Киноафиша
Акция "Сбежавшие невесты"
Наших невест поддержит Прохор Шаляпин!...
В этом году мы ждем особенного гостя — поддержать девушек едет человек-праздник....
От редакции
Купоны для поддержки участников конкурса...
Начиная с 30 марта, мы публикуем в газете купоны для поддержки участников....
Выбор редакции
Каких кружков не хватает в Нарве?...
Осеньюзаработает новая государственная схема поддержки кружковой деятельности....
Нарвский музей остаётся в финансовой осаде...
Депутаты Нарвского городского собрания приняли дополнительный бюджет....
Шествие на Днях города пройдёт по новому маршруту...
Дни города в этом году пройдут с 1 по 4 июня....