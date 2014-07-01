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О ДК «Ругодив» и батутном центре

Дата публикации: Сегодня, 10:47

На вопросы читателей сайта «Виру Проспекта» отвечает Дмитрий Вергун, заместитель руководителя Отдела культуры.

 

О ДК «Ругодив» и батутном центре

Фото: Архив «ВП»


- Когда откроется ДК «Ругодив”, и кто контролирует ремонт в нём? Или всё свалите на Елену Калядину, когда будут недоделки? Olga21

- Данный вопрос, конечно, волнует горожан, и информации в прессе было уже много. Ситуация в плане сроков, прямо скажем, не идеальная, но о том, что сейчас происходит, логичнее спрашивать в Департаменте архитектуры и планирования, который ведёт этот проект. Отдел культуры, безусловно, заинтересован начать использовать ДК по назначению точно в срок. Думаю, что в новом, отремонтированном зале «Ругодива» город сможет проводить мероприятия любого уровня и не брать в аренду зал «Женева», что нам намного выгоднее финансово. В то же время мы относимся к ситуации как к данности, используя другие возможности. В прошлом сезоне мероприятия “Осенней столицы” провели довольно успешно, текущие события организуются в разных местах, накладок нет. Даже осенние планы мы строим с таким расчётом, что в случае необходимости найдём другие площадки для проведения тех или иных мероприятий. Насколько мне известно, в летний период планируется ещё и закрытие на месяц зала «Женева», там будет произведена замена кресел. Но в нашем городе есть и другие площадки.

 

- Почему в городе Нарва нет батутного центра? Нет помещений или нет средств? Julia22

- Планов по постройке батутного центра у города нет. Насколько мне известно, все подобные центры, например, в Таллинне, построены на частные средства. Если у кого-то возникнет желание осуществить такой проект, это было бы прекрасно. Батутный центр не входит в План развития Нарвы.

 

Подготовила Софья Боборенко

О ДК «Ругодив» и батутном центре

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