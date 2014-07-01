Владимир Бачу: «Ван Гог мог бы писать свои картины и в Эстонии»

Дата публикации: Сегодня, 13:40

Разноцветные яхты в лазури неба и моря; раскаленный солнцем каменистый пляж, где каждый камень светится, словно драгоценный – такие непривычные, по-южному яркие и сочные краски в эстонском пейзаже можно увидеть, пожалуй, только на картинах Владимира Бачу, таллиннского художника, чья персональная выставка «Стороны цвета» открылась неделю назад в Нарвской художественной галерее.

Новость изнутри

По словам искусствоведа Елены Сохранновой, эта выставка – настоящее событие для Нарвы: последний раз персональная выставка Бачу состоялась вскоре после открытия в Нарве художественной галереи, то есть более 20 лет назад. Не успела выставка открыться, как сюда уже потянулись школьные экскурсии и просто любители живописи. «В нашей книге отзывов новой выставке уже посвящено несколько страниц», - рассказала Елена.

Кто есть кто

Молдаванин Владимир Бачу - член Союза художников Эстонии, а также Объединения русских художников Эстонии. Работы Владимира Бачу выставляются в галереях и хранятся в частных коллекциях Эстонии, Франции, России, США, Швеции, Дании, Мексики, Аргентины.

Владимир Бачу родился в 1965 году в Молдавии. Он увлекся живописью с десяти лет, с тех пор, как поступил в художественную школу: «Когда я решил стать художником? Трудно сказать, возможно, это было и не во время учебы. Когда учился, было интересно: узнавал постоянно что-то новое, вкусы постепенно менялись. Наверное, это началось тогда, когда я понял, какое это огромное удовольствие – работа над картиной. Не результат: результат непредсказуем. Его вообще может не быть. А может случиться открытие, которое потом пригодится для будущих работ… Словом, процесс работы – это нечто захватывающее, настоящее приключение, ощущения – как у первопроходцев при открытии нового континента. И так с каждой работой. В тот момент, когда это осознаешь, понимаешь, что ты – художник, и никуда от этого не деться», - рассказывает Владимир.

Родители не пытались отговорить его от будущей профессии, которая никогда не считалась надежной и денежной. «Мне повезло в этом плане: родители всегда считали, что я должен заниматься тем, к чему лежит душа».

Владимир окончил Кишиневское художественное училище имени Репина по специальности живописец-педагог. В училище познакомился со своей будущей супругой, уроженкой Эстонии. В 1985 году молодая пара отправилась в Таллинн, и Владимир подал документы в Эстонский художественный институт (ныне Эстонская академия художеств — ред.). «Эстония сразу произвела на меня очень сильное впечатление. Когда по дороге из аэропорта увидел таллиннские башни – я тогда вообще впервые в жизни увидел средневековый город – то решил, что буду каждый день писать таллиннские улочки».

А в институт Владимир не поступил и сейчас, спустя годы, признается, что сильно расстроился, не увидев своего имени в списках, но выяснять, почему так вышло, не стал: «Возможно, к тому времени было уже слишком много молдавских студентов в академии – в те годы шел активный обмен студентами между Кишиневом и Таллинном…»

Жизнь продолжалась. Владимир работал художником-оформителем на таллиннских заводах – вначале на «Двигателе», затем на «Пыхьяла», но в трудные 1990-е попал под сокращение. «И очень благодарен судьбе, что так произошло: я начал работать как свободный художник, пропадал на пленэрах, сотрудничал достаточно успешно вначале с Таллиннской галереей, потом – с другими галереями, потом начались выставки, очень много выставок: в Таллинне, Париже, Москве, Вильнюсе …», - рассказывает художник.

Бачу много путешествовал, был во Франции, Италии, Испании, Турции, но все свои путешествия он называет рабочими поездками. «Когда я смотрю на работу, написанную, например, в Испании, то могу мгновенно перенестись в то место, где я работал. Надеюсь, что и для зрителя это так же. Это я и привожу из поездок: живые частицы мира». Отдельная любовь Бачу – Пушкинский заповедник, куда трижды в разные времена года ездили на пленэры члены Союза русских художников Эстонии, запечатлевшие в своих работах пушкинскую осень, весну и лето в Тригорском, Михайловском и Петровском.

«Это был очень интересный проект, и очень большая ответственность. Идти по следам великого человека – это и обязывает, и дисциплинирует. Я также ездил «по следам» Ван Гога и имел мужество или наглость поставить свой мольберт там же, где ставил его он. Я писал в Овер-сюр-Уаз, где Ван Гог писал последние два месяца своей жизни – там есть уголки, очень похожие на Эстонию. Ничего там сверхъестественного нет: деревья, поля, где нет того фейерверка красок, который мы видим в его работах. И я понял, что с таким же успехом он мог бы писать в Эстонии. В то время я был в поиске идеального пейзажа, самого красивого места на Земле. И я понял, что дело не в этом, надо искать не снаружи, а внутри».

Другая жизнь

У Владимира есть хобби – собирание камней. Он живет недалеко от Пальясааре, где птичий заповедник и каменистый морской берег, который художник писал множество раз, начав это делать задолго до того, как Пальясааре был благо- устроен. Не все сразу узнают эти места на его работах. «Но когда камни нагреваются солнцем, они выглядят не серыми и не коричневыми, а именно такими – яркими, сверкающими. Когда вижу особенно красивый камень, не могу отказать себе в удовольствии – забираю домой». В стену мастерской Бачу таких камней вделано уже немало…

Долгое время художник преподавал живопись в детской школе искусств. Что было главным в этой работе? Художник считает, что самое главное – суметь передать детям ощущение, что мир гораздо интереснее, богаче, глубже, чем кажется на первый взгляд.

«Я могу судить по себе: до знакомства с Матиссом, Дереном я был другим человеком. Происходит полная смена мировоззрения, вкусов в литературе и кино… Возможно, кому-то спокойнее этого всего и не знать, но когда такой процесс происходит в душе ученика – это сразу видно по его работам, результат становится совсем иным».

У Владимира есть друзья во Франции, благодаря которым он овладел французским языком: «Нет, они не художники. Мы совершенно случайно подружились в Таллинне, где они работали при французском посольстве: просто очень открытые, доброжелательные люди. Когда мы начали дружить, я знал французский на уровне школьной программы, но постепенно это превратилось в настоящее общение, дружбу семьями, которая продолжается до сих пор. Они пригласили меня к себе в Лион, где я много работал, а потом открыл собственную выставку».

3 ПРОСТЫХ ВОПРОСА: - Где самое прекрасное место на Земле для пейзажиста?

- Любое место может стать самым прекрасным, но должно сойтись очень много обстоятельств, в том числе – и состояние души, и физическая форма… Чтобы найти это место, надо просто работать. И быть всегда готовым к чуду.

- Чего художник не может себе позволить?

- Самое важное – не превратить работу в банальность. Необходимо, чтобы работа всегда была и праздником, и риском – чем угодно, только не банальностью вроде забивания гвоздей. Лучше остановиться иногда и вообще полгода не писать, но сохранить в душе ощущение чего-то очень ценного, что дает тебе работа.

- Яркие, на грани рекламных плакатов, краски картин - это проявление ваших молдавских корней?

- Может быть, и так, но наверняка не скажу. Во всяком случае, яркость – это не самоцель. Матисс сказал: иногда море нужно написать красным, чтобы передать ощущение, которое оно оставляет.

Вера Малькова