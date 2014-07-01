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Глазных врачей в городской поликлинике не прибавилось

Дата публикации: Сегодня, 14:49

Два месяца назад Ида-Вируская Центральная больница в сообщении для прессы известила о том, что с 17 февраля в Нарвской поликлинике на Вестервалли, 15 начали вести прием пациентов глазные врачи ИВЦБ (IVKeskhaigla): с понедельника по четверг доктор Альбина Архипова, по пятницам доктор Ольга Казак, а также самостоятельный прием - офтальмологическая сестра.

 

Глазных врачей в городской поликлинике не прибавилось

На приеме у доктора Альбины Архиповой. IVKH

 

Естественно, мы (как и все другие региональные средства массовой информации) поспешили сообщить об этом нашим читателям. 

А недавно к нам в редакцию пришла нарвская пенсионерка Елена Николаевна Сакк и поведала, что объявленное, оказывается, не в полной мере соответствует действительности, и попросила разобраться, почему же так: обнадежили, но обещания не выполнили.

- У моего мужа еще в январе вдруг заболел глаз, но записаться к врачу нам удалось только на апрель, - издалека начала рассказывать свою историю пенсионерка. - Однако у мужа с глазом становилось все хуже и хуже, он начал терять зрение. Какой там апрель! Побежали в поликлинику, в регистратуру, объяснили ситуацию. Доктор Архипова нас приняла, сказала, что у нас срочный случай и уже на следующий день началось лечение. Лечился муж весь февраль, и, скажу я вам, насмотрелись мы на поток больных, которым нужна была помощь именно офтальмолога, а не просто очки выписать. Так что очень мы обрадовались, когда прочитали в газете, что теперь глазных врачей в Нарве прибавится.

7 марта мы должны были идти на очередной приём, но за два дня до этого нам позвонили и сказали, что приёма не будет и что мы должны позвонить через две недели, объяснили, что доктору Архиповой не продлили вид на работу, а других врачей нет.

- Сама я по направлению от эндокринолога еще в декабре тоже была записана к офтальмологу — на 16 марта, - продолжает Елена Николаевна. - И мы решили, что 16 марта вместо меня на прием пойдет муж. Но 16 марта нам позвонили по телефону и предупредили: не приходите, приёма нет, и когда будет, неизвестно. Когда я спросила, как же быть, ответили: можно пойти в центр на Кересе, 6, но прием там платный - 20 евро, или, если хотите, запишем на прием к врачу в Силламяэ. Мы отказались, потому что с такой проблемой, как у моего мужа, в Силламяэ не наездишься. Пошли в другую поликлинику - на Ааса,4. Оказалось, там очередь аж на июль! Но, слава Богу, нам повезло: пока стояли у кабинета, из регистратуры вдруг сообщили, что освободилось место. Ладно, мы свой вопрос худо-бедно решили. У нас пока здоровья хватает, чтобы куда-то ходить, на чём-то настаивать. А как же быть тем, кто слаб и немощен? И почему на деле все оказалось совсем не так, как было сказано в газетах?

- Так что в итоге у нас в Нарве с врачами-офтальмологами: как они принимают? Сколько врачей? Сколько надо стоять в очереди?- задается вопросом Елена Сакк.

Для начала мы решили сами попробовать записаться к врачам-офтальмологам и 27 марта позвонили в регистратуру ИВЦБ по телефону 33 111 33. В регистратуре нам ответили, что только в начале апреля станет известно, будет ли в Нарве вести прием офтальмолог или нет.
27 марта направление на прием к офтальмологу можно было получить только на май и только в поликлинику Кивиыли. В Кохтла-Ярве, Ахтме, Силламяэ записи нет, сказали нам в регистратуре.

За комментарием по поводу сложившейся ситуации с приемом врачей-офтальмологов в поликлинике Нарвской больницы мы обратились в Ида-Вирускую Центральную больницу.

На запрос редакции отвечает Уло Велдре, специалист по коммуникациям SA Ida-Viru Keskhaigla:
- К сожалению, относительно приема офтальмолога в Нарве мы оказались в ситуации, которую не могли предвидеть. На данный момент в Нарве два дня в неделю принимает доктор Казак, пять дней в неделю самостоятельный прием ведет офтальмологическая сестра. По возможности доктор выдает дополнительные номерки для сокращения очереди.

Мы надеемся восстановить пятидневный прием глазного врача в Нарве к маю, но в данной ситуации больница не может повлиять на складывающиеся обстоятельства.

Следует признать, что даже пятидневный прием офтальмолога не сильно сократит очередь к врачу – по всей Эстонии очереди на прием к глазному врачу очень длинные. Для решения этой проблемы пытаются отыскать решение в изменении системы финансирования здравоохранения.

Получив этот ответ из Ида-Вируской Центральной больницы, чьи врачи-офтальмологи призваны осуществлять прием пациентов в поликлинике Нарвской больницы (на Вестервалли, 15), «ВП» решил узнать, есть ли у нарвитян еще какие-то возможности для того, чтобы попасть к глазному врачу.

Итак, вот что мы выяснили.

В Almeda Klinik (ул. Ааса, 4, тел. 35 735 30) доктор Жердева ведет прием каждый день, и раз в месяц по выходным в клинику приезжает д-р Деточенко. Стоимость приема — 5 евро. В данное время запись идет на август.

В Ascoli Keskus, который находится на 2-м этаже Кересе-центра (ул. Кересе, 3, тел. 35 46994), офтальмологи осуществляют прием не на регулярной основе - в зависимости от записи, стоимость приема — 5 евро. В данное время запись идет на июль.
Принимают офтальмологи и в Eesti Nägemistervise keskus (Центр здорового зрения Эстонии, www.silmatervis.ee, телефон 3560020), который расположен на ул. Кересе, 6. Центр открыт со вторника по пятницу и в субботу; понедельник и воскресенье — выходной. Просто измерение глазного давления стоит 5 евро, а вот 30-минутный прием врача - 20 евро.

 

Светлана Зайцева

Наша справка:

Для того чтобы повысить уровень доступности врачебной помощи в Ида-Вирумаа и Нарве, в июне 2016 года между Ида-Вируской Центральной больницей, Нарвской больницей и Клиникой Тартуского университета был заключен трехсторонний договор о сотрудничестве.
С января 2017 года в Нарвской поликлинике начали вести прием неврологи Ида-Вируской Центральной больницы.
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