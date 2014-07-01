Активисты районных сообществ: комфортное для жизни пространство начинается с личной инициативы

Дата публикации: Сегодня, 14:26

Улучшить городское пространство можно (и даже — должно!) при активном участии самих жителей города. И сфера деятельности для горожан в этом направлении - самая что ни на есть широкая и разнообразная.

Пилле-Марис Арро (слева) и Агэ Минка: мы вне политики, но считаем, что очень важно уметь сотрудничать с городской управой, ведь тогда силы удваиваются. Светлана Зайцева

О своем конкретном опыте участия в преобразованиях городской среды рассказывали нарвитянам участники семинара на тему районных сообществ (или по-эстонски — сельтсов, ”selts”), который прошел в минувшую среду, 29 марта, в Нарвском колледже ТУ. Это были столичные жители, активисты районных сообществ таких частей Таллинна, как Пельгулинна,Теллискиви, Ласнамяэ. Был представлен на семинаре и опыт нарвитян - инициативной группы Narva Bright Actions.

Объединяет общий интерес

Сельтсы — это свободные объединения горожан, они возникают в географически сложившихся районах того или иного города. Жители объединяются с целью улучшить жизнь своего района, решить какую-либо насущную проблему. Они могут представлять собой просто инициативную группу, которая существует в социальных сетях. Так, например, начинала свою деятельность Narva Bright Actions. Но чаще всего создаются НКО (MTÜ), со своим уставом, очерченной сферой деятельности. Члены НКО пишут проекты, ищут финансирование для их осуществления в различных фондах, привлекают спонсоров, взаимодействуют с городскими структурами и проч.

«Сельтсы — это феномен, который преобразил не один район Таллинна и Тарту. Думаю, пришла задуматься над их развитием и в Нарве,- говорит главный архитектор Нарвы Иван Сергеев, который выступил инициатором проведения данного семинара. - Причем, улучшение жилой среды имеет не только эмоциональную, психологическую составляющую: всегда приятно жить там, где чисто, красиво, зелено, безопасно, но и достаточно вескую финансовую — автоматически увеличивается стоимость жилплощади в этом районе. Яркий тому пример — развитие столичного района Каламая, где цены на недвижимость в последние 10 лет резко взлетели вверх. А все преобразования начались в сущности с народной инициативы живущих там людей сделать свой район уютнее и комфортнее. Фестиваль же уличной еды, получивший широкую известность, встал теперь на коммерческую основу и им занимаются профессионально».

С социальным уклоном

Как рассказали приехавшие в Нарву Агэ Минка и Пилле-Марис Арро, их Пельгулиннское сообщество было создано 25 лет назад. И цель его поначалу была одна — поддержать в переломные 90-е одиноких пожилых людей, живущих в этом районе Таллинна, застроенном преимущественно старыми деревянными малоэтажными домами. «Это была чисто социальная работа — помочь продуктами, одеждой, психологически, по хозяйству; боролись с ворами. Мы продолжаем эту работу и сейчас, но сфера наших интересов с тех пор значительно расширилась», - говорит г-жа Арро, которая стояла у истоков создания сельтса в родном Пельгуллинна. Например, отстояли свою территорию отдыха у моря, где власти хотели сделать футбольное поле; два года боролись за свою церковь, за свой дом культуры — успешно. Начали проводить День Пельгулинна, чтобы пропагандировать свой район как комфортную среду для жизни, а со временем этот праздник вырос до большой акции - Весенние дни, в программе которых концерты, уличные фестивали, ярмарки (но не старых вещей, а поделок), мастерские для детей и много-много всего прочего. Три года подряд совместно с местной гимназией проводят Осенний праздник для подростков и детский праздник во второй адвент. На елку и бесплатные пипаркоки в Пельгулинна собираются и детишки из соседнего района Копли. Три раза в неделю выпускают свою районную газету, в которой пишут в частности о том, как ремонтировать старые деревянные дома; выпустили книгу историй старых домов своего района и готовят вторую. И как четверть века тому назад, в Пельгулинна каждый месяц проходят вечеринки с чаепитием для пожилых людей, на которые, кстати сказать, приезжает народ и из других районов Таллинна. Короче говоря, жизнь в Пельгулинна кипит. На вопрос из зала «Чьими силами и на какие средства все это осуществляется?» Пилле-Марис Арро ответила: «Силами добровольцев, зарплату у нас никто не получает. Активистов в нашем MTÜ человек 20-ть, сотрудничают еще человек сто. Членские взносы у нас — 6 евро в год. Пишем проекты, ищем спонсоров».

Приехав на семинар в Нарву, Агэ Минка и Пилле-Марис Арро успели прогуляться по городу, где они давно не были. «Район Кренгольма — это же уникальная жилая среда! Вот где можно местному сообществу свои силы приложить», - с воодушевлением говорят гости из Таллинна.

Привлекайте специалистов и умейте договариваться

Такой совет дает Юхо Калберг из MTÜ Telliskivi selts. Активные жители этого столичного района (приблизительно 130 человек) объединились в борьбе за то, чтобы сохранять особенности своего района и одновременно его развивать — в противовес, говорит Юхо, некоторым фирмам недвижимости, у которых иной взгляд на развитие этой части Таллинна.

- Но собираться на митинги и протестовать типа «А нам так не нравится, потому что просто не нравится», мы считаем, непродуктивно, - говорит Юхо Калберг. - Изучайте проблему, находите специалистов и вместе с ними вырабатывайте подходящие вам решения, и уже затем с чертежами и планами идите в городскую управу. Показывайте, доказывайте, будьте готовы пойти на компромисс, организуйте «круглые столы» по вашей проблеме, обсуждения. Не будьте упертыми: чиновники должны понять, что с вами можно разговаривать.

Юхо не скрывает, что не всегда сельтс одерживал победу. Было и судебное разбирательство, которое проиграли, а дальше не пошли — нет денег.

Но в активе есть уже и опыт, как добиться того, чтобы улицы в районе стали более комфортными и безопасными для детей, пешеходов и велосипедистов, как преобразовать совместными усилиями открытое пространство на побережье. Ю. Калберг показал на большом экране фотографии — как было и как стало. А также продемонстрировал схемы, планы и расчеты, с которыми активисты сельтца ходили в местную управу.

Ну и результат работы Telliskivi selts довольно впечатляющий: толчок для развития получил малый бизнес, в район все чаще переезжают благополучные молодые семьи, которые ищут уюта и достойного качества жизни, изменился и эмоциональный фон района, что не осталось без внимания и со стороны специалистов по недвижимости и инвесторов.

Замечайте окружающих!

Екатерина Ключник из недавно созданного MTÜ LasnaIdee не ставит под сомнение важность проведения массовых мероприятий. В Ласнамяэ, районе, где численность населения больше, чем в Тарту, тоже с этого начинали: провели Ласнапикник, организовали киносеансы под открытым небом, раскрасили лестницу от автобусной остановки к торговому центру... «В таком огромном районе, как Ласнямяэ, организовать единое сообщество очень сложно. Поэтому мы решили, что наша задача — показать людям, что они могут самостоятельно сделать на территории у своего дома, доказать, что комфортное для жизни пространство начинается с личной инициативы, - объясняет молодой дизайнер и архитектор Екатерина Ключник. - Массовые мероприятия дают возможность людям познакомиться друг с другом, понять, какая идея по преобразованию городского пространства их может объединить».

Сейчас MTÜ LasnaIdee (а это 10 человек) вошло в рабочую группу управы Ласнямяэ по созданию парка Прийсле. «Для начала мы собрали мнения жителей района, каким они видят этот парк. Учли это при создании эскизного проекта», - говорит Екатерина.

Обращайтесь - подскажем

Гостям из Таллинна пришедшие на семинар нарвитяне задали немало вопросов и прежде всего — в какие конкретно фонды они подают свои проекты, насколько в этом успешны.

Инициатор семинара главный архитектор Нарвы Иван Сергеев призвал всех заинтересованных к сотрудничеству и в дальнейшем и напомнил, что всегда готов дать контакты представителей столичных сельтцев.

Светлана Зайцева



