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Призываем выдвигать своих кандидатов в 11 номинациях мероприятия «Учитель года»

Дата публикации: Сегодня, 13:21

До 16 апреля на веб-странице Министерства образования и науки www.hm.ee/ru/gala любой желающий может выдвинуть своего кандидата из числа деятелей сферы образования.

 

Призываем выдвигать своих кандидатов в 11 номинациях мероприятия «Учитель года»

 

В рамках торжественного мероприятия «Учитель года» мы чествуем работников сферы образования и тех, кто его поддерживает, тех, чья работа в течение последних трех лет может служить примером другим, кто вносит свой вклад в поддержку развития учащихся, открыт к сотрудничеству и переменам в подходе к обучению.

Мы хотим отметить тех, чья деятельность, как на региональном, так и общегосударственном уровне, оказала значительное влияние на развитие учеников и принесла пользу обществу. Помимо этого, на мероприятии «Учитель года» будут отмечены также учащиеся, которые в прошлом году успешно представляли Эстонию на различных международных соревнованиях, а также их наставники.

Кандидатов можно представить в 11 категориях: воспитатель детского сада, учитель начальных классов, учитель основной школы, учитель гимназии, классный руководитель, преподаватель профессионального учебного заведения, преподаватель университета, наcтавник, руководитель учебного заведения, друг образования, достижение года в сфере образования.

После того, как будут определены кандидаты, уездные комиссии и комиссия по высшему образованию выберут лучших из лучших и передадут общегосударственной комиссии свои предложения по каждой из номинаций. О тех учителях, кого уездные комиссии представят государственной комиссии, мы ждем отзывов от их учеников в форме видео длительностью до двух минут.

Финальное гала-мероприятие „Учитель года" состоится 7 октября в Пярну, также будет вестись прямая телевизионная трансляция. Чествование лучших организует Министерство образования и науки, целевое учреждение "Innove" и Эстонский союз работников сферы образования.

 

Cпециалист отдел коммуникаций Елена Земскова

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