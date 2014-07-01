Полицейская сводка

Служебный разделПолицейская сводка
Грубое нарушение общественного порядка
2 апреля в рейсовом автобусе, следовавшем из Таллинна в Нарву, 65-летний мужчина напал на 32-летнего водителя автобуса. Водитель был вынужден остановить автобус на автобусной остановке в Тойлаской волости и вызвать наряд полиции. Полицейские задержали 65-летнего мужчину.
Насилие в отношении представителя власти
1 апреля в 20.15 на лестничной площадке многоквартирного дома на улице Раху в Нарве находившаяся в состоянии алкогольного опьянения 16-летняя девушка мешала сотрудникам полиции выполнять свои обязанности. Девушка была задержана.
Физическое насилие
1 апреля в Нарве возле развлекательного заведения на ул. Раквере неизвестные личности напали на 32-летнюю женщину и ее спутника.
1 апреля в Нарве в комнате общежития на ул. Вестервалли на 28-летнюю женщину напал ее знакомый 46-летний мужчина. Полиция задержала мужчину.
1 апреля в Нарве в комнату 54-летней женщины в общежитии на ул. Вестервалли ворвался ее знакомый.
Кражи
3 апреля в Силламяэ на ул. Ранна была украдена камера наружного наблюдения HikVision и антенна Nanostation. По предварительной оценке ущерб составил 700 евро.
2 апреля в Нарве из припаркованной на ул. Мальми автомашины был украден комплект шин. Ущерб составил 600 евро.
2 апреля в Силламяэ из подвала дома на ул. Горки был украден велосипед Scott. Ущерб составил 300 евро.
2 апреля в Нарве из квартиры на ул. Кангеласте было украдено различных вещей на сумму 506 евро. Полиция задержала подозреваемого - 43-летнего мужчину.
31 марта в Силламяэ с лестничной площадки дома на Геологической улице были украдены велосипеды Scott, Trek и еще одни велосипед неопознанной марки. Ущерб составил 235 евро.
Будни спасателей
3 апреля в 23.35 спасатели были вызваны к дому номер 3 на Петровской площади в Нарве, откуда поступило сообщение о запахе дыма. На месте выяснилось, что в одной из квартир на кухне пригорела пища. Последствия возгорания были ликвидированы к 23.50.
По информации Департамента полиции и погранохраны, а также Спасательного департамента
Дежурный по городу
Спросите о строительном надзоре...
Встречу с прессой проведёт руководитель Отдела строительного надзора Эллен Уускюла....
В мире
Взрыв в метро Санкт-Петербурга...
Около 10 человек погибли в результате взрыва в петербургском метрополитене....
Умер поэт Евгений Евтушенко...
Сын Евтушенко и друг семьи рассказали о последних часах жизни поэта....
Все страны альянса готовы повысить расходы на оборону...
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал заявлние....
Есть анекдот!
Новые технологии...
Гугл — наверняка женщина: никогда не даст закончить фразу и предложит свой...
ОТБОРное видео
Енот - маньяк...
ВНИМАНИЕ! В ролике присутствуют экспрессивные выражения....
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Искусственные цветы на все случаи жизни!
Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Скупаем поддержанные автомобили
Скупаем поддержанные автомобили любых марок и моделей по лучшим ценам! Год выпуска не имеет значения. Покупаем как старые так и новые авто. Максимально быстро и выгодно. Нас интересуют: любые марки и модели; легковые, минивэны, внедорожники, микроавтобусы; на ходу; долго стоявшие; без техосмотра; требующие ремонта; интересны и другие предложения. Грамотное оформление документов (снятие с учета АРК). Деньги сразу наличными. {Тел.} 58905254.
Типовые и индивидуальные проекты
Архитектор, обладающий большим опытом, проектирует дома на одну или две семьи, рядные дома и садовые домики. Составляет с нуля проекты для домов, построенных без проекта. Типовые и индивидуальные проекты. Согласования. Разрешение на строительство. Разрешение на эксплуатацию. Геодезия. Тел.: +372 56649659. roman@solpro.ee www.solpro.ee
Дрова колотые и сложенные
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Культурная афиша
Киноафиша
Акция "Сбежавшие невесты"
Сбежавшие невесты-2017. Мы начинаем!...
Дорогие друзья! Мы объявляем начало нового сезона акции «Сбежавшие невесты»!...
От редакции
Купоны для поддержки участников конкурса...
В этом номере газеты мы публикуем купон для поддержки любимого участника....
Выбор редакции
Педагоги и город Нарва заключили договор...
После трёхлетних переговоров был заключён коллективный договор....
В защиту нарвского центра собрано 600 подписей...
Нарвский центр Lapsele Oma Kodu передал группе опекаемых им семей наборы....
Порядок на одних парковках наводят за счёт других...
В редакцию обратился читатель, рассказавший, что его машину разбили неизвестные....