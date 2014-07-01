Победа «Нарва Транса» на последних секундах матча

Служебный разделПобеда «Нарва Транса» на последних секундах матча
1 апреля на стадионе «Калев Фама» состоялся матч чемпионата Эстонии в Премиум Лиге, в котором «Нарва Транс» буквально на последних секундах одержал домашнюю победу над командой «Тулевик» из Вильянди со счетом 2:1. Победными голами отметились Артем Шкинев (69 мин) и Денис Поляков (90+4 мин с пенальти).
Главный тренер «Нарва Транса» Адьям Кузяев доволен результатом игры.
После 4-х кругов нарвитяне с семью очками занимают 4-ю строчку в турнирной таблице. А лидируют таллиннские «Левадия» и «Нымме Калью» - по 10 очков. На третьем месте пока столичная «Флора» - 8 очков.
После победного матча на вопросы пресс-секретаря официального сайта клуба (fctrans.ee) ответил главный тренер Адьям Кузяев:
- Это первая победа дома и вторая в сезоне. Что скажете о матче?
- Как я и говорил до игры, нас ждал нелегкий матч. В эстонском чемпионате все команды борются с первой и до последней минуты. В этом мы сегодня и убедились.
- Исход матча решился на последних секундах. Приятный или горький осадок после такого финала игры?
- Конечно, приятный. Наша команда сражалась до последней минуты, проявила характер и заслуженно победила!
- Какова ситуация с травмированными игроками? Серьезные ли травмы у Ковба и Михайлова?
- Ситуация с травмами, конечно, не радует. У нас и так небольшая обойма футболистов, а на замене пока одна необстрелянная молодежь. Поэтому травмы двух игроков основного состава создают очень серьезные потери. У Дмитрия Ковба перелом руки со смещением, у Вадима Михайлова подозрение на повреждение мениска.
Своими мыслями на сайте клуба поделился также автор первого гола Артем Шкинев:
- Что скажешь про игру?
- Матч вышел, действительно, непростой. Что-то у нас получилось, что-то нет, но самое главное, что мы довели этот матч до победы, а не отпустили голову после пропущенного гола!
- Ты забил свой первый гол в этом сезоне. Какие были эмоции после этого события?
- Был очень доволен, и мне хотелось бы отличаться голами как можно чаще. В каждом матче, лично для себя, ставлю это в приоритет.
Евгений Рогов
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