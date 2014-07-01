В память о наставнике

Служебный разделВ память о наставнике
17 февраля 2017 года ушёл из жизни Владимир Ухов, тренер по плаванию, воспитавший в нарвской спортшколе «Энергия» немало молодых спортсменов. Говорят, человек жив, пока о нём помнят. Ученики Владимира Владимировича решили вместе установить памятник на могиле тренера, чтобы было место, к которому можно прийти и поклониться, положить цветы, подумать, вспомнить.
Давайте сделаем так, чтобы наша память об этом человеке была зрима.
Достойный человек должен иметь достойное место захоронения. Могила В. В. Ухова находится на кладбище города Силламяэ. По традиции до годовщины смерти не принято устанавливать памятник. Однако по истечении этого срока необходимо привести место упокоения в надлежащий вид: установить могильный камень с надписью, соорудить ограждение, при необходимости поставить скамью или фонарь. Все хлопоты через ритуальные фирмы готовы взять на себя ученики Владимира Владимировича, прежде всего Павел Нарышкин и Александр Малков, и их семьи. С родственниками В. В. Ухова достигнуто соглашение о том, что инициативная группа может заниматься этой деятельностью.
В финансировании работ может принять посильное участие каждый желающий включиться в общее хорошее дело. Приблизительная стоимость осуществления задуманных планов - 2500 евро. Если каждый знавший этого прекрасного тренера сочтёт нужным и возможным перечислить на открытый на имя Павла Нарышкина отдельный счёт даже несколько евро, то летом следующего года проект по облагораживанию места захоронения В. В. Ухова будет воплощен.
Вернее сказать, дело будет сделано в любом случае. Но финансовая нагрузка, которая ложится на плечи четырёх или, например, ста семей - разная. Инициативная группа, безусловно, подробно отчитается о количестве поступивших и потраченных средств после завершения работ.
Свои пожертвования можно перечислить на счёт в Swedbank, номер EE832200221066291946, PAVEL NARÕŠKIN. В пояснении к платежу просим указывать слово Uhhov и свой электронный адрес (для отчёта об использовании средств).
Малковы и Нарышкины
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