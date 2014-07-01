По всей Эстонии сегодня пройдет "День без мобильного телефона"

Дата публикации: Сегодня, 11:35

Сегодня, 5 апреля, в сотрудничестве Департамента шоссейных дорог и Департамента полиции и погранохраны пройдет "День без мобильного телефона".

Иллюстративное фото

Эта акция еще раз напомнит участникам дорожного движения о том, насколько опасны во время езды посторонние действия, в первую очередь, использование мобильного телефона, а также призывает дать обещание впредь не пользоваться телефоном во время управления транспортным средством.

В Эстонии 71% водителей пользуется во время управления автомобилем мобильным телефоном, из них 97% отвечают на звонки. Согласно исследованию, из-за отвлекающих внимание водителя посторонних действий в Эстонии ежедневно происходит как минимум два ДТП. Кроме того, именно по этой причине 33% водителей попадали на дороге в опасную ситуацию. "Большинство людей никогда не село бы за руль в нетрезвом состоянии, но, пользуясь за рулем телефоном, многие не задумываются о том, насколько опасные ситуации это создает", – сказала руководитель отдела превентивной работы Департамента шоссейных дорог Моника Хейнранд.

В осуществлении надзора за дорожным движением полиция по всей Эстонии все больше внимания будет направлять на действия, отвлекающие водителей от вождения. В Тарту, Пярну, Тапа, Выру и Вильянди совершившие правонарушение водители в качестве альтернативы получат шанс пройти курсы на тему безопасного вождения.

„Как и в других странах Европы, так и в Эстонии все больше ДТП происходит из-за того, что водитель во время езды отвлекает свое внимание на телефон или другие мешающие управлению автомобилем действия. Если учесть, сколько происходит наездов сзади, и то, как выглядит общая картина на наших дорогах, можно предположить, что телефон, на который отвлекается водитель во время езды, и другие действия, мешающие управлению автомобиля, могут быть причиной такого же числа ДТП, как, например, нетрезвые водители", – сказал Тикерпе.

"Необходимо, чтобы участники дорожного движения стали заботиться друг о друге. Все внимание водителя должно быть направлено на дорогу – не надо зашоривать самим себе глаза, отвлекаясь за рулем на звонки, смс или социальные сети", – добавил Тикерпе.

Впервые "День без мобильного телефона" прошел в 2016 году, когда в фокусе были большие города. Масштаб проблемы подтвердили результаты прошлогодней акции – за время рейдов, которые продолжались не более трех часов, в Таллинне было задержано 29 нарушителей, в Тарту 15, в Нарве 53 и Раквере 15 нарушителей.

В этом году "День без мобильного телефона" пройдет по всей Эстонии. Тема отвлекающих от вождения посторонних действий будет затронута на государственном экзамене по вождению, в автошколах и в гимназиях. Получить информацию о проходящей акции и дать свое обещание можно на сайт www.mnt.ee/juhi.

Департамент шоссейных будет проводить обучение в KIA Auto AS, Таллиннском департаменте социальной помощи и здравоохранения, Safelight OÜ, Ruukki, Pärnu Postimees, Первой пехотной бригаде в Тапа, больнице Вильянди, Võru Tarbijate Ühistu, Valio Eesti AS, театре Раквере, Центре профессионального обучения Валгамаа, отделения Saint-Gobain Glass Estonia SE в Элва и Тарту, Haapsalu Uksetehas, Kiviõli Seikluskeskus, Liisbet Invest OÜ и Kereekspert.

Департамент полиции и погранохраны/Департамент шоссейных дорог