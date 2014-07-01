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Парковочный билет — по SMS

Дата публикации: Вчера, 14:48

С 15 апреля начнется продажа парковочных билетов на летний сезон в Нарва-Йыэсуу.

 

Парковочный билет — по SMS

Фото из архива «ВП»

 

Билеты эти с 2016 года существуют только в электронном виде, бумажных аналогов нет. Покупается парковочный билет следующим образом: надо отправить SMS- сообщение c номером своей машины на короткий телефонный номер 1902 и затем выбрать парковочный сезон: NJSUVI — на весь сезон, то есть с 1 мая по 30 сентября, NJKUU — на месяц, NJ — на один день. Полная стоимость билетов та же, что и в прошлом году: дневного билета — 3 евро, месячного — 20 евро, на весь сезон — 75 евро.

Однако в этом году дважды можно будет купить билеты по льготной цене: с 15 апреля по 14 мая билет на весь сезон будет стоить всего 20 евро; с 15 мая по 14 июня билет на весь сезон будет стоить 25 евро.

По словам инфосекретаря городской управы Нарва-Йыэсуу Рийны Йоханнес, дополнительные вопросы можно задать, послав письмо на адрес электронной почты parkla@narva-joesuu.ee или позвонив по телефону: 35 99 585, 35 99 597.

Парковочный билет — по SMS

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Комментарии (1)
avatar sergg Вчера, 21:17
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А напомнить в "новости" в какое место смс вставить регистрационный номер авто не судьба?!

Огромная просьба, предоставлять ходатайства только после 15 апреля.

II Мобильная парковка

Для приобретения электронного парковочного билета необходимо отправить SMS сообщение на номер 1902 с текстом :

Сезонные парковочныи билет NJSUVI (например123ABC NJSUVI)
Парковочного билета на месяц NJKUU (например123ABC NJKUU) - стоимость 20 евро
Дневной парковочный билет NJ (например 123ABC NJ) - cтоимость 3 евро
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