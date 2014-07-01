Работы присланные на конкурс "Светлая Пасха"

Дата публикации: Сегодня, 17:38

Конкурс проводится по 3-м номинациям:

1. Пасхальное расписное яйцо. (Каждому учебному заведению в редакциях газет можно будет получить до 5 деревянных яиц для росписи).

2. Пасхальная открытка с поздравлением.

3. Пасхальная поделка.

К каждой работе должна быть приложена этикетка с указанием следующих данных:

• фамилия и имя ребенка, телефон родителей;

• название работы;

• название учебного заведения, группа или класс.

NB! Просьба не использовать скоропортящиеся продукты питания и материалы.

Поделки должны иметь плотное основание, яйца - закрепленную веревочку.

Работы не возвращаются!