В Нарве открылся «автомобильный супермаркет»

Дата публикации: Сегодня, 15:09

На прошлой неделе торжественно открылся новый магазин Automaailm в Нарве. Новое здание должно стать своеобразным “автомобильным супермаркетом” - под одной крышей объединились продажа запчастей и автотоваров, ремонт и обслуживание машин любых марок, а также продажа и гарантийное обслуживание автомобилей Citroën.

Отец и сын Раковы (справа) получили от представителя Automaailm сертификат о том, что представляют в Нарве эту сеть автомагазинов. Фото: Николай Андреев

В субботу, 18 марта, автоцентр торжественно открылся для посетителей. А днём ранее прошло открытие для партнёров, которые так или иначе участвовали в создании автоцентра - для руководителей фирм, занимавшихся проектированием, строительством, кредитованием проекта, а также для представителей городских властей.

Автоцентр, дающий 18 рабочих мест и работающий под торговой маркой Automaailm, принадлежит OÜ Sirtaki - семейной фирме нарвитян Раковых. По словам Павла Ракова, здание было построено на месте заброшенной насосной станции почти полностью силами нарвских фирм. Генподрядчиком выступила фирма Vant.

Павел Раков рассказал, что OÜ Sirtaki было основано его отцом Владимиром Раковым ещё в 1996 году как оператор заправочной станции на Таллиннском шоссе на выезде из Нарвы. В 99-м году фирма открыла первый магазин в приспособленной для этих целей квартире на ул. Йоала площадью 45 кв. метров.

— В 2008 году, в разгар кризиса, мы открыли магазин на Таллиннском шоссе в одном здании со Stokker, - вспоминает Павел. - Тогда нам казалось, что мы сильно рисковали. Мы сомневались, сможем ли оплачивать аренду больших помещений.. Но как показало время, не прогадали - клиентам нужен был большой магазин с большим выбором.

По словам Павла, когда фирма работала на Таллиннском шоссе, постоянно возникал вопрос, почему бы не организовать и собственную автомастерскую, чтобы клиентам не приходилось покупать запчасти в одном месте, а устанавливать - в другом.

И вот давнюю идею удалось реализовать, переместив автоцентр с Таллиннского шоссе на ул. Кереса. Уже в процессе строительства фирма была отмечена городскими властями на конкурсе “Нарвский предприниматель 2016” за смелое начинание.

По словам Владимира Ракова, для автоцентра закупили самое современное оборудование.

— Мы объединили здесь всё - и магазин запчастей и автотоваров под торговым знаком Automaailm, и обслуживание, и ремонт автомобилей. А также открыли новое направление работы - продажа и обслуживание автомобилей марки Citroën, - говорит Павел Раков. - Тенденция в торговле такова, что всё объединяется в крупные торговые центры, которые притягивают людей, потому что это им удобно. Для наших клиентов удобством будет также то, что при покупке и установке запчасти у нас у человека не возникнет проблем с гарантией.

Николай Андреев