Административная реформа даст Нарве больше независимости

Дата публикации: Сегодня, 14:37

Со следующего года в Эстонии не будет уездных управ, а вместо них в уездных центрах появятся “государственные дома”. Причём, в Ида-Вирумаа уездный центр будет не один - как планируется, этот статус получат сразу четыре города, одним из которых станет Нарва.

Нарва будет одним из уездных центров

— На прошедшем в феврале мероприятии, где собирались руководители местных самоуправлений и их объединений, я записал себе в ежедневник единственную мысль: Нарва получит статус уездного центра наравне с Таллинном, Тарту, Пярну. Обещали ещё и денег дать, но надо ждать официальных решений от правительства. Считаю, надо радоваться тому, что мы станем немного более независимыми, — рассказал мэр города Тармо Таммисте на инфочасе в понедельник 20 марта.

Действительно, по словам министра региональных дел Михаила Корба, местным самоуправлениям (в целях повышения их значимости) в ходе административной реформы передаются не только обязанности, но и связанные с этими задачами средства.

«Это значит, что в дальнейшем местные власти получат большие возможности для решения вопросов, касающихся местной жизни», - сказал он.

По плану правительства, с 1 января 2018 года уездные управы, существующие ныне в каждом уезде, расформировываются, а их задачи перераспределяются между местным самоуправлениями и госструктурами.

Сейчас центром Ида-Вирумаа является Йыхви, со следующего года центров в уезде будет четыре.



4 уездных центра в Ида-Вирумаа

Мы попросили Карела Ханни, представителя отдела публичных отношений Министерства финансов, пояснить для наших читателей, что представляет собой статус уездного центра. Он рассказал, что в ходе нынешней административной реформы правительство ставит целью развитие уездов, для чего создаётся сеть уездных городов, нужных для поддержания жизни всей административной единицы.

Уездный центр – это город, где сосредоточены рабочие места и учреждения образования, региональные государственные службы и услуги, предлагаемые частным сектором. И если обычно центром уезда выступает один город, то Ида-Вирумаа в этом смысле является исключением. В нашем регионе уездными центрами назначены целых 4 города: Нарва, Йыхви, Кохтла-Ярве и Силламяэ.

Каких-то исключительных прав действующее законодательство для уездных центров не предполагает, как не предусматривает и особого статуса. На сегодняшний момент законом определяется лишь два дополнительных преимущества: в уездном центре сохраняется ЗАГС и в нём можно досрочно голосовать на выборах.

Riigimajad – государственные дома в уездах

Также правительство одобрило проект создания в уездах так называемых «государственных домов», в которых должны сосредоточиться публичные службы.

Министр региональной политики Михаил Корб объяснил необходимость создания такого учреждения: «Во время своих визитов часто наблюдал абсурдную ситуацию, когда государственные публичные услуги предлагаются в разных зданиях, которые иногда даже на одной улице расположены. В интересах граждан и предприятий их следует сосредоточить в одном месте, так как это удобнее, разумнее и экономит деньги налогоплательщика».

Пакет услуг, предлагаемых таким домом, а также модель его функционирования должны быть разработаны к июню, а к концу года – представлены правительству для утверждения.

Нарву волнует вопрос развития

Мэра Нарвы волнуют другие аспекты:

— С осуществлением обычных функций всё понятно, Но никто не снимает обязанности по общему развитию уезда, по-прежнему выделяются проектные деньги на регион. Кто всем этим будет заниматься? Я задавал вопрос министру Корбу, но конкретного ответа так и не получил. Вероятно, для этого будет создана отдельная структура, ответили мне.

28 марта, в ближайший вторник, в Йыхви состоится большое мероприятие, где будет обсуждаться видение будущего и процесса расформирования прежних структур. От Нарвы туда едет большая делегация в надежде получить конкретные ответы. В остальных вопросах, по мнению мэра, Нарва как довольно крупный город справляется с большинством задач сам.

Софья Боборенко