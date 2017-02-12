Административная реформа даст Нарве больше независимости

Служебный разделАдминистративная реформа даст Нарве больше независимости
Со следующего года в Эстонии не будет уездных управ, а вместо них в уездных центрах появятся “государственные дома”. Причём, в Ида-Вирумаа уездный центр будет не один - как планируется, этот статус получат сразу четыре города, одним из которых станет Нарва.
Нарва будет одним из уездных центров
— На прошедшем в феврале мероприятии, где собирались руководители местных самоуправлений и их объединений, я записал себе в ежедневник единственную мысль: Нарва получит статус уездного центра наравне с Таллинном, Тарту, Пярну. Обещали ещё и денег дать, но надо ждать официальных решений от правительства. Считаю, надо радоваться тому, что мы станем немного более независимыми, — рассказал мэр города Тармо Таммисте на инфочасе в понедельник 20 марта.
Действительно, по словам министра региональных дел Михаила Корба, местным самоуправлениям (в целях повышения их значимости) в ходе административной реформы передаются не только обязанности, но и связанные с этими задачами средства.
«Это значит, что в дальнейшем местные власти получат большие возможности для решения вопросов, касающихся местной жизни», - сказал он.
По плану правительства, с 1 января 2018 года уездные управы, существующие ныне в каждом уезде, расформировываются, а их задачи перераспределяются между местным самоуправлениями и госструктурами.
Сейчас центром Ида-Вирумаа является Йыхви, со следующего года центров в уезде будет четыре.
4 уездных центра в Ида-Вирумаа
Мы попросили Карела Ханни, представителя отдела публичных отношений Министерства финансов, пояснить для наших читателей, что представляет собой статус уездного центра. Он рассказал, что в ходе нынешней административной реформы правительство ставит целью развитие уездов, для чего создаётся сеть уездных городов, нужных для поддержания жизни всей административной единицы.
Уездный центр – это город, где сосредоточены рабочие места и учреждения образования, региональные государственные службы и услуги, предлагаемые частным сектором. И если обычно центром уезда выступает один город, то Ида-Вирумаа в этом смысле является исключением. В нашем регионе уездными центрами назначены целых 4 города: Нарва, Йыхви, Кохтла-Ярве и Силламяэ.
Каких-то исключительных прав действующее законодательство для уездных центров не предполагает, как не предусматривает и особого статуса. На сегодняшний момент законом определяется лишь два дополнительных преимущества: в уездном центре сохраняется ЗАГС и в нём можно досрочно голосовать на выборах.
Riigimajad – государственные дома в уездах
Также правительство одобрило проект создания в уездах так называемых «государственных домов», в которых должны сосредоточиться публичные службы.
Министр региональной политики Михаил Корб объяснил необходимость создания такого учреждения: «Во время своих визитов часто наблюдал абсурдную ситуацию, когда государственные публичные услуги предлагаются в разных зданиях, которые иногда даже на одной улице расположены. В интересах граждан и предприятий их следует сосредоточить в одном месте, так как это удобнее, разумнее и экономит деньги налогоплательщика».
Пакет услуг, предлагаемых таким домом, а также модель его функционирования должны быть разработаны к июню, а к концу года – представлены правительству для утверждения.
Нарву волнует вопрос развития
Мэра Нарвы волнуют другие аспекты:
— С осуществлением обычных функций всё понятно, Но никто не снимает обязанности по общему развитию уезда, по-прежнему выделяются проектные деньги на регион. Кто всем этим будет заниматься? Я задавал вопрос министру Корбу, но конкретного ответа так и не получил. Вероятно, для этого будет создана отдельная структура, ответили мне.
28 марта, в ближайший вторник, в Йыхви состоится большое мероприятие, где будет обсуждаться видение будущего и процесса расформирования прежних структур. От Нарвы туда едет большая делегация в надежде получить конкретные ответы. В остальных вопросах, по мнению мэра, Нарва как довольно крупный город справляется с большинством задач сам.
Софья Боборенко
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