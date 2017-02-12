Полицейская сводка

Служебный разделПолицейская сводка
Физическое насилие
16 марта поступило сообщение, что в Силламяе возле дома, находящегося на Таллиннском шоссе, 17-летнего молодого человека избил его знакомый подросток.
17 марта в Нарве в квартире на улице Пушкина 30-летняя женщина ударила острым предметом своего сожителя, 38-летнего мужчину.
17 марта в Синимяе в районе ул. Кеск на улице был избит 17-летний молодой человек. Полиции известны возможные виновники происшествия.
19 марта в Нарве в квартире по улице Раху подвергся нападению 33-летний мужчина. Полиции известны возможные виновники происшествия.
19 марта в Нарве в квартире по улице Мыйза 44-летний мужчина избил свою супругу, 40-летнюю женщину.
20 марта в Нарва-Йыесуу в квартире находящейся на улице Кудрукюла 34-летний мужчина напал на свою мать, 62-летнюю женщину.
Кражи
16 марта в Нарве на улице Фама был украден кошелёк, принадлежащий 63-летней женщине. Ущерб составил 670 евро.
16 марта в Силламяе из квартиры на улице Ранна был украден телевизор LG. Сумма ущерба составила 329 евро.
20 марта в Нарве от магазина находящегося на Таллиннском шоссе был украден велосипед. Сумма ущерба составила 295 евро.
Будни спасателей
16 марта в 7.13 спасатели получили вызов в Силламяе, где на улице Ранна в четырехэтажном доме, на кухне произошло воспламенение. Жильцы самостоятельно ликвидировали возгорание и проветрили помещение до приезда спасателей. Спасателям оставалось только проветрить подъезд.
17 марта в 15.51 в поступило сообщение о пожаре в Нарве в многоквартирном доме на улице Раквере. В 16.09 пожар был локализован и в 16.13 полностью ликвидирован.
18 марта в 15.02 спасатели получили вызов в Силламяе, где собака убежала от хозяина на лед реки, упала в воду и не могла самостоятельно выбраться. Спасатель помог ей добраться до берега. В 15.25 спасательные работы были окончены, собака была передана своему хозяину.
19 марта в 1.09 спасатели получили вызов в Нарву на улицу Линда, где горел мусорный контейнер. Спасатели ликвидировали возгорание.
Департамент полиции и погранохраны, а также Спасательный департамент
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