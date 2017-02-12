Внимание: переходим на летнее время

Дата публикации: Сегодня, 11:00

В ночь на воскресенье Эстония переходит на летнее время. 26 марта в 3 часа ночи стрелки нужно перевести на час вперёд.

Обратите внимание, что с воскресенья расписания движения автобусов и поездов также указаны по летнему времени. Компания Elron сообщила также, что с воскресенья производит и некоторые дополнительные изменения в расписании поездов. Наибольшие изменения произойдут на линии Таллинн-Нарва.

Новое время отправления вечернего рейса № 227 Нарва-Таллинн в 18:18, т.е. на 1 час и 14 минут раньше прежнего, а новое время отправления рейса № 222 Таллинн-Нарва в 15:10, т.е. на 17 минут раньше прежнего. Рейс Таллинн-Нарва № 224 изменится также, новое время отправления в 18:34, т.е. на 19 минут раньше прежнего.

Стоит учитывать также, что в России стрелки часов не переводятся, поэтому разница между эстонским и московским временем в летний период исчезает.