Две госгимназии начнут работать в 2021 году

Дата публикации: Сегодня, 14:26

В прошлом номере газеты мы рассказывали о том, что, по мнению представителя городской власти, наблюдается некая неопределённость относительно того, когда и в каком виде появятся в Нарве новые государственные гимназии.

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Напомним, что за гимназическую ступень образования теперь будет нести ответственность государство, в то время как основная школа (с 1 по 9 класс) по-прежнему останется в ведении органов местного самоуправления. Договор о намерениях в отношении строительства госгимназий был подписан между городом и министерством образования и науки ещё 24 мая прошлого года.

По словам руководителя по развитию школьной сети Министерства науки и образования Калле Кюттиса, от планов строительства гимназий в Нарве министерство не отказалось.

«По плану две государственные гимназии начнут свою работу в Нарве не позднее 2021 года. Продолжаем работать во имя того, чтобы построить в Нарве государственные гимназии в соответствии с заключённым соглашением между министерством и городом», - сообщил он.

Ясность, таким образом, кажется, внесена. Однако не будем торопиться с окончательными выводами. Вопрос образования, тем более гимназического, в нашем государстве в некоторой степени является политическим. Ряд представителей Центристской партии много лет ратовали за возможность получения образования на русском языке. И в год, когда пройдут местные выборы, можно ожидать интересных поворотов.

Софья Боборенко